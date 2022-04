Bundesliga-Abstiegskandidat trennt sich von Cheftrainer

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 20. April 2022:

Rangnick rechnet nach Debakel in Liverpool mit ManU-Stars ab

Die brutale Niederlage für Manchester United gegen den alten Rivalen FC Liverpool hat United-Trainer Ralf Rangnick zu einer weiteren schonungslosen Kritik veranlasst. „Es ist peinlich und enttäuschend und erniedrigend“, sagte Rangnick der BBC nach dem 0:4 am Dienstagabend. Schon das Hinspiel in Manchester hatte United 0:5 verloren und damit insgesamt so viele Gegentore gegen Liverpool kassiert wie nie zuvor in einer Premier-League-Saison.

„Das war wirklich ein guter Abend für alle mit einem Liverpool-Herzen“, sagte Liverpools Trainer Jürgen Klopp. Luis Diaz (5. Minute), Doppeltorschütze Mohamed Salah (22./85.) und Sadio Mané (68.) trafen für die Reds, die damit weiterhin Chancen auf vier Saison-Titel - das Quadrupel - haben. Bei einem Spiel mehr übernahm Liverpool die Tabellenführung der Premier League mit zwei Punkten Vorsprung auf Manchester City, die Qualifikation zur Champions League ist sechs Spiele vor dem Ende bereits perfekt.

Manchester United dagegen verpasste es nach Punkten mit Tottenham auf Rang vier gleichzuziehen und hat zudem ein Spiel mehr absolviert als die Spurs. Ohne Cristiano Ronaldo, der nach dem Tod seines neugeborenen Sohnes bei der Familie war und ebenso fehlte wie zahlreiche weitere United-Profis, waren die Gäste an der Anfield Road chancenlos.

Neue Sorgen um Fußball-Ikone Pele

Fußball-Ikone Pele befindet sich seit Montag aufgrund seiner Darmkrebs-Behandlung erneut im Krankenhaus in Sao Paulo. Wie die Klinik mitteilte, sei der Zustand des 81-Jährigen „gut und stabil“. Pele solle „in den nächsten Tagen aus dem Krankenhaus entlassen werden“, hieß es weiter in der Erklärung des Albert Einstein Hospitals.

Laut seiner Familie ist Pele mindestens einmal im Monat im Krankenhaus, um sich untersuchen zu lassen und die Chemotherapie gegen den im vergangenen September entdeckten Dickdarmtumor fortzusetzen. Im Februar dauerte sein Aufenthalt aufgrund einer Harnwegsinfektion länger.

Nationalspielerin fordert bessere Vermarktung im Frauenfußball

Nationalspielerin Alexandra Popp wünscht sich eine bessere Vermarktung des Frauenfußballs in Deutschland. „Da sind wir hintendran, bei uns passiert noch zu wenig“, sagte die 31-Jährige der "Sport Bild" mit Blick auf Zuschauerzahlen in anderen Ländern: „Man sollte sich nicht in erster Linie auf den Männerfußball fokussieren, sondern unsere Leistungen der vergangenen Jahre würdigen.“

Mit dem VfL Wolfsburg trifft die DFB-Kapitänin am Freitag (18.45 Uhr/DAZN) im Halbfinal-Hinspiel der Champions League auf den FC Barcelona. Der Titelverteidiger meldete für die Partie bereits ein ausverkauftes Camp Nou, im Viertelfinale gegen Real Madrid hatte der spanische Spitzenklub mit 91.553 Zuschauern bereits einen Weltrekord für ein Frauen-Spiel aufgestellt. „Wir dürfen dabei sein, wenn Geschichte geschrieben wird. Das ist sehr geil“, sagte Popp. Barcelona schaffe „gerade eine Menge im Frauenfußball. Wir in Deutschland haben da in den vergangenen Jahren viel verpasst“.

Dass hierzulande weniger Menschen in die Stadien kommen, sei zum Teil durch die Pandemie zu erklären. „Ich glaube, in Deutschland hängen uns die Corona-Maßnahmen noch nach. Die Leute sind hier verunsicherter, ob es richtig ist, in ein Stadion zu gehen, als in anderen Ländern“, sagte Popp. Der „wesentliche Punkt“ sei allerdings die Vermarktung. Dass ein „großer Partner wie Sky“ in England beispielsweise alle Spiele zeige, „sollte auch bei uns Vorbild sein“.

Nach Fan-Invasion in Barcelona: West Ham limitiert Karten für Eintracht-Fans

Eintracht Frankfurt bekommt für das Europa-League-Halbfinale bei West Ham United ein Kontingent von 3000 Tickets. Das teilten die Hessen vor dem Verkaufsstart an diesem Mittwoch (10 Uhr) mit. Beim Viertelfinalrückspiel (3:2) beim FC Barcelona waren zuletzt über 25.000 Anhänger der Eintracht ins Camp Nou gekommen, obwohl der Verein offiziell nur etwas weniger als 5000 Karten erhalten hatte. „Unsere Fans sind am kreativsten, sich auf allen Wegen Tickets zu besorgen. Das war so und wird immer so sein“, sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann.

Für das Hinspiel im Londoner Olympiastadion am 28. April (21 Uhr) dürfte es aber deutlich schwieriger werden. Nach Ablauf der Phase an diesem Freitag sollen zunächst alle Bewerber über den Erfolg ihres Antrags informiert werden.

Der Club warnte „ausdrücklich“ vor dem Ticketkauf bei Drittanbietern oder Online-Plattformen. „Fans von Eintracht Frankfurt mit Karten für andere als die für Eintracht Frankfurt vorgesehenen und zugewiesenen Bereiche werden nicht ins Stadion gelassen beziehungsweise des Stadions verwiesen“, hieß es in der Vereinsmitteilung. Auf diese sogenannte „Zero Tolerance Policy“ sei man „ausdrücklich“ von Halbfinalgegner West Ham hingewiesen worden. Das Rückspiel steigt am 5. Mai (21 Uhr) in Frankfurt.

Paukenschlag in Bielefeld: Trainer Kramer gefeuert!

Arminia Bielefeld hat sich im Abstiegskampf der Bundesliga Berichten der Zeitungen „Neue Westfälische“ und „Westfalen-Blatt“ zufolge von Trainer Frank Kramer getrennt. Der Club bestätigte die Freistellung zunächst nicht. Die Ostwestfalen stehen nach der 0:3-Niederlage vom Wochenende gegen den FC Bayern München vier Runden vor Saisonschluss auf einem direkten Abstiegsplatz.

Nach Informationen der Zeitung soll auch Co-Trainer Ilia Gruev nicht mehr zum Trainerteam zählen. Das Training soll demnach Torwarttrainer Marco Kostmann mit Unterstützung von Michael Henke leiten. Der langjährige Co-Trainer war zuletzt vereinslos. Kramer hatte die Bielefelder im März 2021 von Vorgänger Uwe Neuhaus übernommen und das Team auf den 15. Platz geführt. Damit wurde der Klassenverbleib gesichert. Nach zuletzt sechs Niederlagen in sieben sieglosen Spielen und nur einem erzielten Treffer wurde der Druck auf das Arminia-Team und Kramer immer größer. Am Sonnabend treten die Bielefelder beim 1. FC Köln an.