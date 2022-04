Tamara Korpatsch hat beim WTA-Turnier den Einzug in die zweite Runde geschafft. Auch Eva Lys übertraf die Erwartungen.

Tennis Zwei Hamburgerinnen überraschen beim Turnier in Stuttgart

Stuttgart. Tamara Korpatsch hat beim Damentennisturnier in Stuttgart den Einzug in die zweite Runde geschafft. Die 26 Jahre alte Hamburgerin, Nummer 118 der Weltrangliste, setzte sich gegen die Italienerin Camila Giorgi (30/Nr. 30) 3:6, 7:6 (7:2), 6:1 durch. Im Achtelfinale bekommt sie es am Donnerstag mit der britischen US-Open-Siegerin Emma Raducanu (19/Nr. 12) oder der australischen Qualifikantin Storm Sanders (27/Nr. 197) zu tun.

Korpatsch war als Lucky Loserin ins Hauptfeld des hochklassig besetzten Sandplatz-Turniers gerückt, nachdem sie zuvor in der Qualifikation ausgeschieden war.

Für eine Überraschung hatte davor mit Eva Lys (20/Nr. 342) eine weitere Hamburgerin gesorgt. Bei ihrem Debüt im Hauptfeld eines WTA-Turniers besiegte die deutsche Hallenmeisterin die 304 Weltranglistenplätze vor ihr notierte Schweizerin Viktorija Golubic (29/Nr. 38) mit 5:7, 7:5, 7:5. Die Qualifikantin, die für den Club an der Alster spielt, trifft heute auf die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek (20) aus Polen.