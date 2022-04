Stiftung Leistungssport: Erstmals mehr Frauen als Männer im Team Hamburg

Als die Stiftung Leistungssport am Montagmittag den neuen Kader der Fördergemeinschaft Team Hamburg bekannt gab, gab es Erwartbares und Überraschendes zu vermelden. Die Rekordzahl von 84 Athletinnen und Athleten, die im März 2021 gefördert wurden, hat sich um 14 Personen verringert. Das war zu erwarten, da im nacholympischen Jahr traditionell einige Leistungsträger ausscheiden. Allerdings, und das war überraschend, werden in diesem Jahr erstmals seit der Gründung des Teams im Mai 2001 mehr weibliche als männliche Athleten gefördert. 33 Männer stehen 37 Frauen gegenüber.

In Zeiten der „Gender Equality“, die insbesondere das Internationale Olympische Komitee (IOC) vorantreibt, hält Alexander Harms die neue Aufteilung für ein wichtiges Zeichen. Der Geschäftsführer der 2002 von der Handelskammer und der Stadt gegründeten Stiftung Leistungssport, die gemeinsam mit der Stadt den finanziellen Grundstock von jeweils 50.000 Euro pro Jahr legt, hatte vor einem Monat im Abendblatt dargelegt, dass das Team Hamburg erstmals seit neun Jahren auf eine externe Agentur verzichtet und die Vermarktung in eigene Hände nehmen wird.

200.000 Euro Sponsorengelder sind notwendig, um die Förderbedarfe zu decken. In diesem Jahr erhalten alle Teammitglieder 200 Euro monatlich. Von 2023 kann die Summe in drei Kategorien auf bis zu 400 Euro im Monat anwachsen. In diesem Jahr zählen 27 Prozent der Geförderten zum Olympia- und Paralympicskader, 36 Prozent sind Perspektivkader, die größte Gruppe stellen mit 37 Prozent die Nachwuchskaderathleten.

Team Hamburg: Welche Sportarten gefördert werden

Gefördert werden mit Badminton, Beachvolleyball, Boxen, Golf, Hockey, Leichtathletik, Parakanu, Pararudern, Radsport, Rollstuhlbasketball, Rudern, Schwimmen, Segeln, Taekwondo, Tennis und Windsurfen insgesamt 16 Sportarten. Am stärksten vertreten ist mit 21 Athletinnen und Athleten das Rudern, gefolgt von Segeln (zehn) und Beachvolleyball (neun).

Die prominentesten Mitglieder sind Paralympicssiegerin Edina Müller (38/Parakanu/Hamburger Kanu Club) und Ruderer Torben Johannesen (27/Favorite Hammonia), der in Tokio Silber mit dem Achter gewann.

Niels Pirck, Vizepräses der Handelskammer und Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung Leistungssport, ist mit der Auswahl zufrieden. „Das Team Hamburg ist das Aushängeschild unserer Stiftung und wird 2024 Hamburgs Aushängeschild bei den Spielen in Paris“, sagte er. Der Weg dorthin ist eingeschlagen.

Name Vorname Sportart Verein

Abduljabbar Ammar Abbas Boxen SV Polizei Hamburg

Akugue Noma Noha Tennis Der Club an der Alster e.V.

Albers Emil Golf Golfclub Buchholz

Bergmann Marla Segeln Mühlenberger Segelclub

Beucke Susann Segeln Norddeutscher Regatta Verein r. V.

Braatz Leon Rudern Ruder-Club Bergedorf e.V.

Dettmann Frida Rudern Ruder-Gesellschaft HANSA e.V.

Dresp Jonathan Badminton Horner TV

Dunkel Friedrich Rudern Alster-Ruderverein Hanseat von 1925 e. V.

Erdil Lena Aylin IQ-Foil (Windsurfen) Norddeutscher Regatta Verein r. V.

Fischer Tim Segeln Norddeutscher Regatta Verein r. V.

Fleschütz Jette Hockey Grossflottbeker Tennis- Hockey- und Golf-Club e.V.

Granitzki Hanna Hockey Der Club an der Alster e.V.

Grauert Moritz Rudern Ruder-Club "Allemannia von 1866"

Großmann Malte Rudern Ruder-Club Favorite Hammonia e.V.

Heil Erik Segeln Norddeutscher Regatta Verein r. V.

Henkel Charlotte Segeln Hamburger Segel Club

Huse Viktoria Hockey Der Club an der Alster e.V.

Hutaev Turpal-Ali Boxen SC Condor Hamburg

Ittlinger Sandra Beachvolleyball FC. St. Pauli

Johannesen Torben Rudern Ruder-Club Favorite Hammonia e.V.

Kammann Marc Rudern Der Hamburger und Germania Ruder Club e.V.

Kördel Sebastian IQ-Foil (Windsurfen) Norddeutscher Regatta Verein r. V.

Körtzinger Leonie Beachvolleyball Eimsbütteler Turnverband e. V.

Kracklauer Chiara Rudern Ruder-Club "Allemannia von 1866"

Kracklauer Anna Rudern Ruder-Club "Allemannia von 1866"

Krüger Paul Rudern Ruder-Club Favorite Hammonia e.V.

Küchler Hannah Schwimmen AMTV-FTV Hamburg

Kunst Lea Beachvolleyball Eimsbütteler Turnverband e. V.

Lindholm Maya Rollstuhlbasketball Hamburger Sport-Verein e. V.

Loch Cora Annika Rudern Ruder-Gesellschaft HANSA e.V.

Lys Eva Tennis Der Club an der Alster e.V.

Matzander Jannis Rudern Ruder-Club Favorite Hammonia e.V.

Micheel Lena Hockey Uhlenhorster Hockey-Club e.V.

Miller Mareike Rollstuhlbasketball Hamburger Sport-Verein e. V.

Mistera Lina Rudern Alster-Ruderverein Hanseat von 1925 e. V.

Müller Edina Para-Kanu Hamburger Kanu Club e.V.

Müller Svenja Beachvolleyball Eimsbütteler Turnverband e. V.

Nagel-Heyer Karl Tennis Der Club an der Alster e.V.

Naske Tim-Ole Rudern Ruder-Gesellschaft HANSA e.V.

Neumann Kenneth Badminton Horner TV

Patzwald Anne Rollstuhlbasketball Hamburger Sport-Verein e. V.

Pfretzschner Simon Beachvolleyball Eimsbütteler Turnverband e. V.

Pfretzschner Lukas Beachvolleyball FC. St. Pauli

Pille-Steppat Sylvia Para Rudern Wilhelmsburger Ruder-Club von 1895 e.V.

Plößel Thomas Segeln Norddeutscher Regatta Verein r. V.

Riemekasten Stephan Rudern Der Hamburger und Germania Ruder Club e.V.

Rohde Leon Radsport Radsport-Gemeinschaft Hamburg von 1893 e.V.

Rosenquist Leonardo Rudern Ruder-Club "Allemannia von 1866"

Schmidt Lotta-Laura Rudern Ruder-Club "Allemannia von 1866"

Schneider Isabel Beachvolleyball FC. St. Pauli

Schröder Anne Hockey Der Club an der Alster e.V.

Schulrath Tobias Schwimmen SGS Hamburg

Seibert Linus Rudern Ruder-Gesellschaft HANSA e.V.

Seidel Ella Tennis Der Club an der Alster e.V.

Sigmund Marla Nicole Radsport Radsport-Gemeinschaft Hamburg von 1893 e.V.

Sosna Mika Leichtathletik TSG Bergedorf

Sowa Robin Beachvolleyball FC. St. Pauli

Staib Constantin Hockey Hamburger Polo Club e.V.

Ternka Simon Rudern Ruder-Club Favorite Hammonia e.V.

Turhan Özlem Taekwando TANGUN – Sport und Freizeitcenter

van de Bergh Kjell Rudern Der Hamburger und Germania Ruder Club e.V.

von Finckenstein Emilie Golf Hamburger Golf-Club e.V.

Wanser Till Segeln Norddeutscher Regatta Verein r. V.

Wanser Luise Segeln Norddeutscher Regatta Verein r. V.

Wetjen Hanno Rudern Ruder-Club Favorite Hammonia e.V.

Wickler Clemens Beachvolleyball Eimsbütteler Turnverband e. V.

Wille Hanna Marie Segeln Mühlenberger Segelclub

Winkel Anastasiya Segeln Norddeutscher Regatta Verein r. V.

Wortmann Amelie Hockey Uhlenhorster Hockey-Club e.V.