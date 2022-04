Niederlande finden Nachfolger für Bondscoach van Gaal

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 6. April 2022:

Ex-Bundesliga-Profi wird Funktionär bei der Fifa

Der frühere Bundesliga-Spieler Gelson Fernandes wird beim Fußball-Weltverband Fifa neuer Direktor für Afrika. Wie der Verband am Mittwoch mitteilte, tritt der Schweizer mit kapverdischen Wurzeln sein Amt am 1. August an. Zuvor hatte der FC Sion bereits bekanntgegeben, dass der 35-Jährige nach Ablauf der Saison sein Amt als Vizepräsident des Vereins aufgeben wird. Der ehemalige Mittelfeldspieler ist auf den Kapverden geboren und lebt seit 1991 in der Schweiz.

Fernandes, der in der Bundesliga beim SC Freiburg und bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag stand, soll künftig die Entwicklung des Fußballs in Afrika vorantreiben. „Ich bin Afrikaner, und wenn man ein solches Angebot bekommt, muss man es annehmen, denn es ist eine Möglichkeit, Afrika als Afrikaner etwas zurückzugeben. Ich sehe es als meine Pflicht an, für Afrika und seinen Fußball zu arbeiten“, sagte der ehemalige Schweizer Nationalspieler.

Werder Bremen verpflichtet Augsburger Talent

Werder Bremen hat sich für die kommende Saison laut einem Bericht mit der Nachwuchshoffnung Dikeni Salifou vom FC Augsburg verstärkt. Nach Informationen des Portals „Deichstube“ soll der 18 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler im Sommer aus dem U19-Bundesligateam der Augsburger in den Profikader des Zweitliga-Tabellenführers wechseln. Da Salifous Vertrag ausläuft, muss Werder wohl keine Ablöse zahlen. Der 1,91 Meter große gebürtige Münchener hat die Staatsbürgerschaft von Togo und ist bisher in sieben Ligaspielen für das U19-Team angetreten, vier Mal war er im Spieltagskader der Profis.

Kalajdzic bleibt Pechvogel beim VfB Stuttgart

VfB Stuttgart muss im Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) auf Top-Stürmer Sasa Kalajdzic verzichten. Der österreichische Nationalspieler wurde nach Vereinsangaben positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich in häuslicher Isolation.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kalajdzic hatte aus demselben Grund bereits zu Saisonbeginn zwei Pflichtspiele verpasst. Von Ende August bis Ende Dezember war der vielfach umworbene 24-Jährige wegen einer Schulterverletzung ausgefallen.

Wolfsburgs Coach Kohfeldt darf wieder auf den Platz

Nach längerer Wartezeit hat Trainer Florian Kohfeldt vom VfL Wolfsburg die Corona-Quarantäne hinter sich gelassen. Der 39-Jährige kann den kriselnden Bundesligisten seit Mittwoch wieder betreuen, wie der Verein bestätigte. Zuvor hatte die „Bild“ darüber berichtet.

Ursprünglich sollte er nach seiner Infektion früher zurückkehren. Nach der 0:3-Niederlage gegen den FC Augsburg am Sonntag ohne den fehlenden Cheftrainer hatte Geschäftsführer Jörg Schmadtke mit einer Rückkehr am Dienstag gerechnet. Der erst 25 Jahre alte Assistent Vincent Heilmann vertrat Kohfeldt an der Seitenlinie.

Niederlande finden Nachfolger von Bondscoach van Gaal

Ronald Koeman wird nach der Weltmeisterschaft wieder die niederländische Nationalmannschaft trainieren. Der 59-Jährige wird am 1. Januar 2023 den Posten von Louis van Gaal übernehmen, der am vergangenen Sonntag eine Prostatakrebs-Erkrankung bekannt gemacht hatte. Der 70-Jährige will dessen ungeachtet bei der WM-Endrunde in Katar die Elftal betreuen.

Koemans Vertrag wird bis zur WM 2026 gültig sein, wie der niederländische Verband am Mittwoch bekanntgab. „Vor etwas mehr als anderthalb Jahren habe ich die niederländische Nationalmannschaft sicher nicht aus Unzufriedenheit verlassen“, sagte Koeman in der Mitteilung. Er hatte die Auswahl von Februar 2018 bis August 2020 trainiert. „Ich bin stolz darauf, dass ich nach der Weltmeisterschaft wieder die Rolle des Nationaltrainers der Niederlande übernehmen werde“, sagte Koeman nun. Er hatte zuletzt den FC Barcelona betreut, musste dort aber gehen.