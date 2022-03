Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 30. März 2022:

Eriksens emotionale Rückkehr nach Kopenhagen

Christian Eriksen wurde emotional. „Nach diesem Empfang bei der Rückkehr ins Parken-Stadion ein Tor zu erzielen: Da bekommst du Gänsehaut“, sagte der dänische Starspieler nach seinem zweiten Traum-Comeback innerhalb von drei Tagen: „Ich bin unglaublich glücklich.“

Auf dem Rasen der Kopenhagener Arena, dort, wo vor rund neun Monaten sein Herz während der EM-Gruppenphase kurzzeitig aufgehört hatte zu schlagen, schloss sich für den 30-Jährigen am Dienstag ein Kreis. Beim 3:0 (1:0) im Testspiel gegen Serbien führte Eriksen Dänemark erstmals wieder als Kapitän aufs Feld - und traf zum Endstand.

Die Fans hatten Eriksen zuvor einen warmen Empfang bereitet. „Willkommen zu Hause, Christian“, stand neben einem rotem Herzen auf weißem Grund auf einem Transparent, als die Mannschaften den Rasen betraten. Bei Eriksens Auswechslung in der 80. Minute erhoben sich die Zuschauer von den Plätzen.

Die Besonderheit von Eriksens Einsatz war ihnen bewusst. Präsent waren die Bilder des EM-Dramas und die Erinnerungen an die bangen Minuten: an Eriksens Kampf um Leben und Tod. Am 12. Juni war er wie vom Blitz getroffen im Vorrundenspiel gegen Finnland kurz vor der Halbzeit zusammengesackt. Regungslos lag er auf dem Rasen, Notärzte kämpften minutenlang um sein Leben. Eriksen überlebte. Inzwischen ist ihm ein Defibrillator eingesetzt worden.

Fifa will offenbar bewährten WM-Rhythmus beibehalten

Der Fußball-Weltverband Fifa rückt angesichts des Widerstandes aus Europa und Südamerika offenbar langsam von seinem Plan für eine Austragung der WM alle zwei Jahre ab. Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Verhandlungskreise berichtet, sollen am Rande des Fifa-Kongresses am Donnerstag in Doha mögliche Alternativen diskutiert werden.

Demnach ist eine neue Version des Confederations Cup mit europäischen und südamerikanischen Teams im Gespräch. Zudem soll die Idee diskutiert worden sein, die europäische Nations League mit Mannschaften aus Südamerika zu erweitern. Beim Fifa-Kongress steht das Thema Zwei-Jahres-WM allerdings nicht auf der Tagesordnung.

Fifa-Präsident Gianni Infantino hatte die Pläne für eine Verkürzung des WM-Zyklus zuletzt immer wieder forciert und im Dezember mit hohen Geldsummen gelockt. Neben der Europäischen Fußball-Union (Uefa) ist auch der südamerikanische Verband (Conmebol) gegen das Fifa-Vorhaben. Die Verbände aus Afrika und Asien sprachen sich dagegen dafür aus.

Ibrahimovic will weiter für Schweden spielen

Zlatan Ibrahimovic will seine Karriere in der schwedischen Fußball-Nationalmannschaft offenbar trotz des Verpassens der WM 2022 fortsetzen. Dies kündigte der 40 Jahre alte Angreifer vom AC Mailand nach der 0:2 (0:0)-Niederlage im entscheidenden Play-off-Duell in Polen an.

„Ich werde so lange weitermachen, wie ich kann. Ihr werdet keine andere Antwort bekommen, nur weil wir dieses Spiel verloren haben und nicht zur Weltmeisterschaft fahren“, sagte Ibrahimovic: „Aber ich muss mich gut fühlen und spielen können, aber das gilt auch für Milan.“

Der Stürmerstar, der nach der EM 2016 bis Anfang 2021 nicht für sein Land spielte, betonte, dass er dafür aber auch liefern müsse. „Es gibt auch eine andere Seite. Es geht nicht nur um mich und mein Ego und darum, dass ich spielen muss“, sagte Ibrahimovic.

BVB will bei Haaland-Abgang neuen Start entwickeln

Trotz immer wiederkehrender Gerüchte über einen Abgang von Top-Stürmer Erling Haaland in diesem Sommer hat Borussia Dortmund nach wie vor kein Angebot für den Norweger erhalten. „Wir wissen aktuell weder von Spieler-Seite etwas Konkretes, noch ist irgendjemand auf uns zugekommen“, sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im Interview der „Sport Bild“.

Gleichwohl hält Watzke einen Abschied des 21 Jahre alten international begehrten Torjägers für nicht unwahrscheinlich und kokettiert zudem mit den Möglichkeiten, die sich durch einen Verkauf Haalands ergeben würden. „Aber wir wissen, dass wir finanziell nicht mithalten können, falls Manchester City kommt“, sagte Watzke. „Wenn Haaland geht, werden wir wieder ein neues Talent finden und zum Star entwickeln. Und auch der wird der Bundesliga dann guttun.“

Der BVB-Boss erinnerte dabei an die Abgänge von Robert Lewandowski 2014 zu den Bayern und Pierre-Emerick Aubameyang 2018 zum FC Arsenal. In dem Zusammenhang verdeutlichte Watzke zudem, dass der wirtschaftliche Abstand zwischen dem FC Bayern und dem BVB wieder deutlich größer geworden ist. „Was man sich vor Augen halten muss: Der Abstand im Gehaltsvolumen zwischen dem Tabellenersten Bayern und dem Zweiten Dortmund beträgt mittlerweile wahrscheinlich mehr als 150 Millionen Euro. Und das ist damit größer als der Abstand zwischen uns und Greuther Fürth auf Platz 18.“