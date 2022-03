EM-Qualifikation: U 21 siegt in Israel, U 19 scheitert

Petach Tikwa. Trainer Antonio Di Salvo steht mit der deutschen U-21-Nationalmannschaft nach einem halben Jahr im Amt dicht vor dem Erreichen seines ersten Etappenziels. Mit etwas Glück eroberte seine Auswahl in Petach Tikwa einen Sieg im Spitzenspiel der EM-Qualifikation gegen Israel und braucht damit nur noch einen Punkt aus zwei Spielen für das direkte EM-Ticket.

Mit HSV-Profi Josha Vagnoman, aber ohne den kurzfristig verletzt fehlenden Kapitän Jonathan Burkardt tat sich der DFB-Nachwuchs beim 1:0 (0:0)-Sieg lange schwer, erarbeitete sich dank des Treffers von Noah Katterbach (60.) aber den wichtigen Sieg im Topduell der Gruppe.

EM: U-19-Nationalmannschaft gescheitert

Bei nun fünf Zählern Vorsprung auf Israel und sechs auf den Dritten Polen fehlt den DFB-Junioren aus den Partien im Juni gegen Ungarn und in Polen noch ein Punkt, um Rang eins und damit das direkte Ticket zu lösen. Auch als Gruppenzweiter hätte das Team über die Play-offs noch eine Chance auf die Teilnahme an dem Turnier 2023 in Georgien und Rumänien, wo die U 21 den Titel ihrer Vorgänger verteidigen möchte.

Die deutsche U-19-Nationalmannschaft ist dagegen zum dritten Mal in Serie an der Qualifikation für die EM gescheitert. Die Auswahl von Trainer Hannes Wolf (früher HSV) unterlag im abschließenden Qualifikationsspiel in Helsinki Finnland mit 0:1, fehlt daher im Sommer wie schon 2018 und 2019 bei der Endrunde der besten acht Teams in dieser Altersklasse. 2020 und 2021 hatten die Fußball-Turniere wegen der Corona-Pandemie nicht stattgefunden.