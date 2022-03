Trotz Quali-Blamage: Mancini will Nationaltrainer bleiben

Der Fußball-Ticker am Montag, den 28. März 2022:

Hoffenheims Nordtveit kehrt in seine Heimat zurück

Der norwegische Abwehrspieler Havard Nordtveit verlässt die TSG 1899 Hoffenheim nach fünf Jahren zum Saisonende. Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit. Der Vertrag des 31-Jährigen läuft zum 30. Juni 2022 aus. Nordtveit hatte bereits angedeutet, dass er in seine Heimat zurückkehren will. Der 52-fache Nationalspieler und frühere Gladbacher hatte zuletzt oft mit Verletzungen zu kämpfen und war nur noch Ergänzungsspieler.

Nach mehreren Vertragsverlängerungen, unter anderem von Topstürmer Andrej Kramaric, hat die TSG nur noch wenige auslaufende Verträge: Dies betrifft vor allem den Österreicher Florian Grillitsch, der schon vergangenen Sommer auf dem Sprung nach Italien war. Zudem ist die Zukunft von Ermin Bicakcic ungeklärt: Der Innenverteidiger will nach langer Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses in dieser Saison noch zurückkehren. Der Vertrag der Bayern-Leihgabe Chris endet ebenfalls im Sommer.

Hellmann verlängert Vertrag bei Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat die Vertragsverlängerung mit Vorstandssprecher Axel Hellmann bestätigt. Der 50-Jährige bindet sich nach einer Clubmitteilung vom Montag bis 2027 an den Fußball-Bundesligisten. Über den neuen Kontrakt habe der Aufsichtsrat einstimmig entschieden. „Mit der Vertragsverlängerung wollen wir ein wichtiges Zeichen für Kontinuität und Stabilität setzen“, sagte Aufsichtsratschef Philip Holzer.

Mehrere Medien hatten zuvor über die Personalie berichtet. Hellmanns Kontrakt wäre im kommenden Jahr ausgelaufen. Der Marketing-Experte arbeitet bei den Hessen bereits seit über zehn Jahren im Vorstand der Fußball AG, zu dem noch Markus Krösche (Sport) und Oliver Frankenbach (Finanzen) gehören. Er gilt als Kandidat für einen Platz im Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL), das im August neu gewählt wird.

Nach Quali-Blamage: Italiens Coach kämpft um seinen Job

Nach dem unrühmlichem Verpassen der WM-Endrunde durch Fußball-Europameister Italien will Nationaltrainer Roberto Mancini doch weitermachen. Das berichten übereinstimmend Medien auf dem Apennin. Mit der Unterstützung von Verbandschef Gabriele Gravina will der 57-Jährige die Auswahl der Azzurri umstrukturieren. Davor muss die Squadra Azzurra noch das sportlich unbedeutende Länderspiel am Dienstag gegen die Türkei in Konya bestreiten.

Als „Spiel der Trauer“ bezeichnete die Gazzetta dello Sport die bevorstehende Partie gegen die Türkei, Team von Trainer Stefan Kuntz. Die Türken hatte im Play-off-Halbfinalduell gegen Portugal den Kürzeren gezogen. Mancini will offenbar Spieler wie Jorginho, Matteo Pessina und Sandro Tonali und die Stürmer Nicolo Zaniolo und Gianluca Scamacca einsetzen.

Der Trainer will angeblich um junge Spieler wie Zaniolo und Pessina die künftige italienische Stamm-Elf aufbauen. Auch Asse wie Marco Verratti und Jorginho sollen künftig bei Mancini gesetzt sein, dagegen wird mit einer Ausmusterung von langjährigen Leistungsträgern wie Kapitän Giorgio Chiellini und dem Ex-Dortmunder Ciro Immobile gerechnet.

Mancini, dessen Vertrag als Nationaltrainer noch bis 2026 läuft, will nach dem Duell gegen die Türkei offiziell seine nächsten Schritte bekannt geben. Am vergangenen Donnerstag waren die Azzurri durch ein 0:1 gegen Nordmazedonien im europäischen Play-off-Halbfinale für die WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) gescheitert.

Bonhoff zweifelt an WM-Chance für DFB-Team

Ex-Weltmeister Rainer Bonhof glaubt derzeit nicht an einen deutschen Titelgewinn bei der Fußball-WM Ende des Jahres in Katar. „Ich bin noch nicht davon überzeugt“, sagte der Weltmeister von 1974 im Interview der „Rheinischen Post“ (Montag). „Ich halte viel von Hansi Flick, aber er muss es schaffen, dass aus der Mannschaft ein richtiges Team wird. Das war bei der WM 2018 nicht so, darum kam das frühe Aus.“

Der heutige Vize-Präsident von Borussia Mönchengladbach, der an diesem Dienstag 70 Jahre alt wird, war in den 1990er Jahren Co-Trainer des Nationalteams unter Bundestrainer Berti Vogts. Zusammen mit seinem alten Freund aus gemeinsamen Spielerzeiten bei der Borussia gewann Bonhof 1996 den EM-Titel.

Den deutschen Fußball sieht Bonhof auf einem guten Weg, wünscht sich von den jungen Spielern aber weniger Karrieredenken. „Wir haben viele gute Talente. Ich denke da nur an Florian Wirtz aus Leverkusen. Die jungen Spieler haben aber die Pflicht, auch etwas von dem, was in sie investiert wird, zurückzugeben. Das fehlt mir oft, sowohl in den Clubs als auch bei der Nationalmannschaft“, sagte Bonhof.

Lahm fordert neue Vergabekriterien für Turniere

Der 2014er-WM-Champion Philipp Lahm hat ein neues Auswahlverfahren bei der Vergabe von Fußball-Weltmeisterschaften gefordert. „Grundsätzlich halte ich es für unabdingbar, dass künftig bei der WM-Vergabe wasserfeste Kriterien festgelegt werden, an die man sich dann auch hält. Das Auswahlverfahren muss transparent sein“, sagte der 38-Jährige im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Die Vergabe der WM-Endrunde in diesem Jahr (21. November bis 18. Dezember) nach Katar kann der langjährigen Kapitän der deutschen Nationalmannschaft nicht nachvollziehen. Auf die Frage, ob die Entscheidung im Jahr 2010 pro Katar hätte ausfallen dürfen, sagte Lahm: „Nein, hätte sie nicht.“ Die Doppelvergabe der WM-Endrunde 2018 an Russland und 2022 an Katar durch das Exekutivkomitee des Weltverbandes FIFA war von heftigen Korruptionsvorwürfen und Anschuldigungen begleitet gewesen.

Lahm pflichtete dem neuen DFB-Chef bei: „Ich sehe es genau wie unser Präsident Bernd Neuendorf. Wenn man in den Evaluierungsbericht der FIFA schaut, wurde davon abgeraten, unter anderem aufgrund der Menschenrechtslage, der Nachhaltigkeit. Da fragt man sich natürlich, warum trotzdem für Katar gestimmt wurde. Das finde ich schon komisch.“

Lahm spricht sich allerdings gegen einen Boykott DFB-Auswahl bei der WM im Emirat am Persischen Golf aus: „Dass wir antreten, finde ich absolut richtig.“ Der Turnierdirektor der Euro 2024 in Deutschland sieht das DFB-Team nicht in der Favoritenrolle in Katar. „Mit Blick auf die Heim-EM 2024 bin ich sehr optimistisch. Ob es jetzt schon reichen kann, ganz vorne mitzuspielen, muss man abwarten. Man hat schrittweise eine gute Entwicklung genommen, die nun bestätigt werden muss“, meinte der einstige Allroundspieler.

Insgesamt sei die deutscher Auswahl „auf allen Positionen gut besetzt“, man könne international mithalten. Lahm: „Fast alle Nationalspieler kicken in den großen Ligen bei Topklubs. Aber die Zeit unter Flick (Bundestrainer Hansi Flick, d.Red.) ist noch frisch, der Kern der Mannschaft muss sich erst finden. Daher schiele ich eher auf 2024.“

RB Leipzig bangt um Einsatz von Stürmer Poulsen

Yussuf Poulsen reist vorzeitig von der dänischen Fußball-Nationalmannschaft ab und kehrt zu seinem Club RB Leipzig zurück. Das teilte der dänische Verband mit. Poulsen war beim 2:4 in den Niederlanden am Samstag kurz vor der Halbzeit verletzt ausgewechselt worden. Der Stürmer hatte sich womöglich an der Leiste verletzt. Damit verpasst der 27-Jährige das Spiel Dänemarks am Dienstag (18 Uhr) in Kopenhagen gegen Serbien.

Poulsen hatte zuletzt von Mitte November bis Ende des vergangenen Jahres mit einem Muskelfaserriss pausieren müssen. In den vergangenen Wochen war der Däne wieder zu mehr Spielzeit gekommen. Leipzigs Trainer Domenico Tedesco setzt im Angriff jedoch vornehmlich auf das Duo André Silva und Christopher Nkunku. Poulsen bleibt oft nur die Rolle als Joker. In zehn Liga-Spielen in diesem Jahr gelang ihm ein Tor.