Felix Magath macht Hertha-Profis im Trainingslager Beine

Der Fußball-Ticker am Sonnabend, den 26. März 2022:

Braunschweig verpasst Sprung auf Aufstiegsplatz

Eintracht Braunschweig hat in der Dritten Liga den Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz verpasst. Der deutsche Meister von 1967 liegt nach einem 1:1 (1:1) beim VfL Osnabrück mit zwei Punkten Rückstand auf den 1. FC Kaiserslautern auf dem Relegationsrang. Osnabrück hat vier Zähler weniger als Braunschweig auf dem Konto, aber ein Spiel weniger ausgetragen. Sebastian Müller (18.) brachte die insgesamt sehr passiven Gäste in Führung. Marc Heider (45.) glich kurz vor der Pause aus.

Krebs: Bologna-Trainer wieder in Behandlung

Trainer Sinisa Mihajlovic vom italienischen Erstligisten FC Bologna muss sich wieder wegen Leukämie in Behandlung begeben. Er werde einige Spiele ausfallen, kündigte der 53-Jährige an. Bereits 2019 war Mihajlovic an Blutkrebs erkrankt. Nach einer Knochenmarktransplantation und drei Chemotherapien kehrte der einstige jugoslawische Nationalspieler aber wieder zurück.

„Mir wurde geraten, eine Therapie einzuleiten, die die Krankheit im Keim ersticken kann“, erklärte Mihajlovic auf einer Pressekonferenz. Im Gegensatz zur damaligen Behandlung vor zweieinhalb Jahren sei er aber ruhiger. „Ich weiß, was ich zu tun habe, und die Situation ist anders. Ich hoffe, es geht schnell“, sagte der Coach, der sich kämpferisch gab: „Diese Krankheit ist sehr hinterhältig. Wenn die erste Lektion noch nicht genug war, gebe ich ihr eine weitere.“

Magath bittet Hertha ins Trainingslager

Felix Magath will Hertha BSC in einem Trainingslager fit machen für den Bundesliga-Abstiegskampf. Die Berliner beziehen mit ihrem neuen Trainer von Dienstag an Quartier in Harsewinkel bei Bielefeld. Dort bereitet der 68-Jährige das Team auf das Spiel bei Bayer Leverkusen am folgenden Sonnabend vor. Magath hatte bereits bei seiner Vorstellung als Hertha-Coach vor knapp zwei Wochen angekündigt, dass eine solche Maßnahme vorstellbar sei.

Die Hertha hatte im ersten Spiel unter HSV-Ikone Magath mit dem 3:0 gegen die TSG 1899 Hoffenheim eine Sieglos-Serie von neun Spielen beendet. Allerdings musste der Trainer wegen einer Corona-Infektion die Partie aus dem Hotel verfolgen. Am Donnerstag war Magath auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Die Berliner liegen sieben Spieltage vor Saisonende auf dem Relegationsplatz 16.

Mancini lässt Zukunft weiter offen

Der italienische Nationaltrainer Roberto Mancini hat seine Zukunft nach der verpassten WM-Teilnahme weiter offen gelassen. „Nehmen wir uns die Zeit, um mit Klarheit zu reflektieren und zu verstehen“, schrieb Mancini zwei Tage nach der 0:1-Blamage in den Play-offs gegen Nordmazedonien bei Instagram: „Wir müssen den Kopf heben und für die Zukunft arbeiten.“

Die Niederlage sei nur „schwer zu akzeptieren“, so der 57-Jährige, aber sie gehöre „zum Leben und zu einer Entwicklung dazu“. Mancini hatte Italien im vergangenen Jahr zum EM-Titel geführt. Schon nach der Niederlage in Palermo am Donnerstag hatte er erklärt, dass er sich „verantwortlich fühle“. Auf die Frage nach seiner Zukunft antwortete er: „Wir werden sehen.“

Pokal-Kopie bei Großkreutz gestohlen – Urteil

Der Diebstahl einer Kopie des DFB-Pokals aus der Dortmunder Kneipe von Kevin Großkreutz bleibt für die Täter ohne Folgen. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen vier Fußballfans aus Ingolstadt wegen Geringfügigkeit eingestellt. Das sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die vier Ingolstädter (21 bis 27 Jahre alt) hatten im Oktober die Niederlage ihres Vereins gegen Dortmund im DFB-Pokal in der Großkreutz-Kneipe begossen. Die Kopie des DFB-Pokals wurde an dem Abend für Fotos von Fan zu Fan gereicht.

Als die Kneipe schloss, nahmen die Ingolstädter laut Ermittlungen der Polizei den Pokal heimlich mit und stiegen in ein Taxi. Sie wurden wenig später von der Polizei gestellt. Der mutmaßliche Streich zog Ermittlungen wegen Diebstahls nach sich – auch wenn Großkreutz' Geschäftspartner, mit dem er die Kneipe betreibt, damals schon gesagt hatte: „Von mir aus sollten die Jungs nicht verknackt werden.“ Tatsächlich kam es nun so.

Bayern-Wechsel? Ginter dementiert

Matthias Ginter (28) hat Gerüchte über eine angebliche Einigung mit dem FC Bayern zurückgewiesen. „Ich weiß nicht, woher die Gerüchte kommen, dass ein Wechsel zu Bayern München feststeht. Ich habe noch keine Entscheidung über meine Zukunft gefällt“, sagte der Verteidiger von Borussia Mönchengladbach dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (RND). Es werde „wohl auch noch ein paar Wochen dauern“, bis er mit einem neuen Verein einig sei, ergänzte Ginter: „Ob In- oder Ausland, ist im Moment ebenfalls offen. Es gibt verschiedene Optionen und ich bin selbst gespannt, welche es am Ende wird.“

Matthias Ginter wird Gladbach nach dieser Saison ablösefrei verlassen. Sein Vertrag läuft aus.

Frankreich startet mit Sieg ins WM-Jahr

Weltmeister Frankreich ist mit einem späten Sieg ins WM-Jahr gestartet. Im Testspiel gegen die Elfenbeinküste gewannen die Gastgeber am Freitagabend in Marseille mit 2:1 (1:1), weil Aurélien Tchouaméni in letzter Minute per Kopf traf. Nicolas Pepé hatte die Afrikaner in der 19. Minute in Führung gebracht, als er Bayern-Verteidiger Lucas Hernandez überspielte und Hugo Lloris im französischen Tor überwand. Nur drei Minuten später erzielte Sturm-Routinier Olivier Giroud aber per Kopf den Ausgleich für die Gastgeber.

Torjäger Christopher Nkunku von RB Leipzig hatte bei seinem Debüt für Frankreichs Auswahl einige Chancen, die Partie vorzeitig für sein Team zu entscheiden. Nach 75 Minuten musste der 24-Jährige dann für Wissam Ben Yedder Platz machen.

WM-Quali: Argentinien schlägt Venezuela

Am vorletzten Spieltag in der Qualifikation in Südamerika für die WM hat Argentinien den Tabellenletzten Venezuela mit 3:0 (1:0) abgefertigt. Für die Albiceleste trafen am Freitag (Ortszeit) im legendären Stadion La Bombonera in Buenos Aires Nicolás González in der 35. Minute, Ángel Di María in der 79. Minute und Lionel Messi in der 82. Minute. Argentinien war bereits zuvor für die WM qualifiziert. Neben dem Team von Trainer Lionel Scaloni haben auch Brasilien, Uruguay und Ecuador bereits ihr Ticket gelöst. Der Fünftplatzierte aus Südamerika geht in die Relegation gegen ein Team aus Asien.