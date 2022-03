Bekannter Sportkommentator wechselt zum DFB

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 23. März 2022:

RB Leipzig stellt Nachhaltigkeitskonzept vor

Bundesligist RB Leipzig will an den Stellen nachhaltiger agieren und gestalten, an denen der Club direkt oder indirekt Einfluss nehmen kann. Das geht aus dem Nachhaltigkeitskonzept hervor, das am Mittwoch vorgestellt wurde. „Soziale, ökologische und ökonomische Verantwortung gehen Hand in Hand. Nachhaltigkeit und eine nachhaltige Club-Ausrichtung sind für uns unerlässlich, auch um langfristig als Verein sportlich und wirtschaftlich erfolgreich zu sein“, sagte Vorstandschef Oliver Mintzlaff.

RB will sich auf Ökologie, Ökonomie und Soziales fokussieren. Im ökologischen Bereich will man konkret den CO2-Fußabdruck verringern, die Umweltauswirkungen aller Aktivitäten verkleinern, die Klimabilanz durch die Vermeidung beziehungsweise Reduzierung von Abfall verbessern sowie bewusster mit der Ressource Wasser umgehen.

Wirtschaftlich will der Club unter anderem langfristig und nachhaltig die Entwicklung des Vereins vorantreiben und setzt dabei den sportlichen Erfolg als wichtigste Ziel an. So soll auch die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen in Einklang mit dem sportlichem Erfolg gestellt werden.

Die soziale Komponente sieht unter anderem vor, den Menschen in Leipzig und darüber hinaus positive Erlebnisse zu bieten. RB stehe für ein offenes und friedvolles Miteinander. Durch gesellschaftliches Engagement will der Verein das Gemeinwesen fördern.

Großflächiger Corona-Ausbruch bei Darmstadt 98

Zweitligist Darmstadt 98 ist von einem massiven Corona-Ausbruch betroffen. Laut des Tabellendritten habe sich im „direkten Mannschaftsumfeld“ eine „zweistellige Personenzahl“ infiziert. Das habe die PCR-Testreihe am Mittwoch ergeben. Nach Angaben der Hessen befinden sich alle „betreffenden Personen in häuslicher Isolation“.

Obwohl die Länderspielpause den Lilien etwas Zeit verschafft, ist der Ausbruch ein Handicap im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg. „Die nun eingetretene Situation ist mit Blick auf die Vorbereitung auf die heiße Phase der Saison natürlich nicht optimal“, sagte Sportchef Carsten Wehlmann: „Aber die Truppe hat in dieser Spielzeit bereits den Nachweis erbracht, eine echte Mentalitäts-Mannschaft zu sein, deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir auch diese Steine aus dem Weg räumen werden.“

Hört Bayern-Star Müller 2025 als Fußballer auf?

Thomas Müller kann sich eine Vertragsverlängerung bei Bayern München um zwei weitere Jahre vorstellen. „Ich habe für mich gesagt, ich will bis 2025 auf Top-Niveau Fußball spielen. So fühlt es sich aktuell an“, sagte der 32-Jährige am Mittwoch in Frankfurt. Sein Vertrag läuft bis 2023.

Die Bayern würden ebenfalls gerne mit ihm und den Leistungsträgern Manuel Neuer, Robert Lewandowski sowie Serge Gnabry verlängern. Müller sagte, er sei mit dem Klub „immer in einem gewissen Austausch“, er wolle aber „nicht allzu viel drüber plaudern“. Es sei aber „von beiden Seiten Respekt füreinander da“.

Als möglicher Zugang bei den Bayern wird Müllers DFB-Kollege Matthias Ginter gehandelt, dessen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach im Sommer endet. Noch habe er keine Entscheidung getroffen, sagte Ginter ebenfalls im DFB-Quartier, „ich denke, das wird noch zwei, drei, vier Wochen gehen, bis ich mich zu 100 Prozent festgelegt habe“.

In seine Erwägungen habe er auch Bundestrainer Hansi Flick einbezogen, verriet Ginter (28). „Wenn es konkreter wird, werden wir nochmal sprechen. Ich höre auch auf ihn, wie er die Situation sieht, aber letztlich ist es meine Entscheidung.“

Bekannter Sportkommentator wechselt zum DFB

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den langjährigen WDR-Sportchef Steffen Simon als neuen Direktor Öffentlichkeit und Fans verpflichtet. Der 57 Jahre alte Journalist soll seine neue Aufgabe als Nachfolger der im Juni ausgeschiedenen Mirjam Berle am 1. Mai antreten. Das beschloss der DFB im Rahmen einer Außerordentlichen Präsidiumssitzung am Mittwoch.

Simon zeichnet beim Verband künftig für den Bereich „Corporate Communications“ verantwortlich. Er soll „die unter Gesichtspunkten der Imagebildung relevante strategische Entwicklung und Positionierung des Verbandes und seiner Tochterunternehmen in der öffentlichen Wahrnehmung“ vorantreiben, hieß es.

„Ich freue mich darauf, mich künftig für den DFB zu engagieren“, sagte Simon, der Fußball habe in Deutschland „eine hohe gesellschaftliche Bedeutung“.

Die stellvertretende DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich lobte ihn als eine der „bekanntesten Figuren im deutschen Sportjournalismus. Er ist ein Fachmann, an seiner Kompetenz gibt es keinen Zweifel“. Simon „kann überzeugen, er kann begeistern, er versteht sein Handwerk“. Sie schätze zudem „seine Fähigkeit zur Empathie, seine Art, Menschen zu führen und mit ihnen umzugehen“.

Simon war beim WDR 19 Jahre lang in leitender Position tätig und verantwortete zuletzt als Programmchef Sport alle linearen und digitalen Sportinhalte, unter anderem die Bundesliga-Sportschau im Ersten und sportschau.de. Er war 16 Jahre lang Länderspielkommentator der ARD und begleitete die Nationalmannschaft bei acht Welt- und Europameisterschaften. Er initiierte den „Finaltag der Amateure“ und gehörte dem Kuratorium des Deutschen Fußballmuseums an.

Mittelfeldstar Pogba litt an Depressionen

Der französische Weltmeister Paul Pogba hat über Depressionen während seiner Karriere berichtet. „Ich habe das erlebt, aber man spricht darüber nicht“, sagte der Mittelfeldspieler des englischen Premier-League-Clubs Manchester United im Interview der französischen Zeitung „Le Figaro“.

Die mentalen Probleme hätten bei ihm angefangen, „als ich unter José Mourinho bei Manchester war. Man stellt sich Fragen. Man fragt sich, ob man fehlerhaft ist, weil man solche Momente im Leben noch nie erlebt hat“, sagte der extrovertierte Pogba. Im September 2018 hatte Pogba Kritik am nicht weniger extrovertierten Mourinho geäußert. Der portugiesische Startrainer hatte ihn daraufhin als Vize-Kapitän abgesetzt. Pogba war 2016 für die damalige Rekordablösesumme von 105 Millionen Euro von Juventus Turin zu Manchester United gewechselt. Dort spielte er bis Dezember 2018 unter Mourinho.

„Manchmal weiß man nicht, dass man eine Depression hat, man will sich nur absondern, ganz alleine sein. Das sind Zeichen, die nicht trügen“, sagte der 29-Jährige. Man werde alle drei Tage beurteilt, müsse immer gut sein, „obwohl man wie alle Sorgen hat, ob das mit den Partnern, mit dem Coach oder im Alltagsleben ist“, sagte Pogba. „Aber man darf es nicht sagen, zumindest nicht öffentlich. Wenn man mental kein dickes Fell hat, ist man in diesem Sport tot.“ Alle Leistungssportler würden solche Momente kennen, „aber wenige sprechen darüber.“

Zudem sei das Argument, dass Profi-Fußballer mit ihren teils exorbitant hohen Millionen-Gagen den Druck aushalten müssten, nicht richtig. „Wir verdienen viel, und wir beschweren uns wirklich nicht, aber das verhindert nicht, dass wir wie alle schwierige Momente durchmachen. Weil man Geld verdient, soll man immer glücklich sein? So ist das im Leben nicht. Im Fußball geht das aber nicht durch. Wir sind keine Superhelden, sondern nur Menschen“, sagte Pogba.

Wird ein Niederländer Rangnick-Nachfolger bei ManU?

Auf der Suche nach einem Nachfolger für die Übergangslösung Ralf Rangnick hat Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United laut Medienberichten Gespräche mit Trainer Erik ten Hag von Ajax Amsterdam geführt. Diese sollen laut Sky Sports „positiv“ verlaufen sein, die Klubbosse seien von der Vision ihres Kandidaten „beeindruckt“ gewesen.

Rangnick (63) hatte den glücklosen Ole Gunnar Solskjaer im Dezember in Old Trafford abgelöst, soll ab Sommer bei ManUnited aber nur noch als Berater fungieren. Für den Posten des Teammanagers gibt es neben dem Niederländer ten Hag weitere Kandidaten: Mauricio Pochettino (Paris Saint-Germain), Julen Lopetegui (FC Sevilla) und der spanische Nationaltrainer Luis Enrique werden gehandelt.

Auch Thomas Tuchel galt angesichts der finanziellen Probleme beim Champions-League-Sieger FC Chelsea wegen des Rückzugs des russischen Besitzers Roman Abramowitsch zwischenzeitlich als Anwärter, der deutsche Trainer bekannte sich aber zu den Blues.

Ten Hag ist bis 2023 an Ajax gebunden. Wie Sky Sports und die BBC berichteten, sei es noch zu früh, um den 52-Jährigen als Favoriten für das Amt einzustufen. ManUnited will noch weitere Gespräche mit anderen Kandidaten führen.

Medienbericht: Kimmich gegen Corona geimpft

Nationalspieler Joshua Kimmich soll einem Medienbericht zufolge gegen das Coronavirus geimpft sein. Die „Bild“-Zeitung berichtete, der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler des FC Bayern München habe bei einem Mannschaftsabend am 2. März einen 2G-Nachweis vorzeigen müssen. Der Club teilte auf dpa-Anfrage mit: „Das ist Privatsache.“ Die Münchner verwiesen darauf, dass sie sich im Verlauf der Pandemie nie zum Impfstatus einzelner Spieler geäußert hätten und dies auch beibehalten würden. Kimmichs Management kommentierte den Bericht auf Anfrage nicht.

Weil er zunächst öffentlich Zweifel an der Corona-Impfung geäußert hatte, stand Kimmich lange Zeit im Zentrum einer heftigen gesellschaftlichen Debatte. Er war im vergangenen November positiv auf das Coronavirus getestet worden, sein Genesenen-Status war damit Anfang März abgelaufen. Mitte Dezember hatte er angekündigt, sich impfen lassen zu wollen.

„Es war für mich einfach schwierig, mit meinen Ängsten und Bedenken umzugehen. Deshalb war ich auch so lange unentschlossen“, hatte Kimmich vor gut drei Monaten zur Impfung gesagt. Er äußerte damals aber auch, dass er die heftige Debatte um seine Impfbedenken als „völlig überzogen und teils gar gefährlich“ empfunden habe. „Da wurden einfach Grenzen überschritten.“