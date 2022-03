Fitnesssportart Hyrox entwickelt sich rasant – neues Event

3500 Teilnehmende in Hamburg zugelassen – Fitnesssportart expandiert in elf Länder. Nur ein Standort übertrifft die Hansestadt.

Hamburg. Fünf Jahre nach der Weltpremiere in den Hamburger Messehallen im Herbst 2017 soll die Fitnesssportart Hyrox in der Saison 2022/23 Rekordzahlen schreiben. Der zweimalige Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste, der mit seinem Geschäftspartner Christian ­Toetzke und der gemeinsamen Agentur Upsolut Sports das Wettkampfformat, das Laufen und Elemente des Crossfits vereint, erfunden hatte, wird Donnerstag auf der Internetseite hyrox.com die Anmeldung für das nächste Hamburg-Event freischalten, das für den 26. November in der Messe geplant ist.

„Wir können zum ersten Mal 3500 Teilnehmende zulassen. Dazu erwarten wir mindestens 4000 Zuschauer, sodass wir die Crossfit-Games als größtes Fitnessevent ablösen werden“, sagt der 37-Jährige. Global ist aktuell nur der Hyrox-Standort London mit 4200 Aktiven größer als Hamburg.

Fitnesssportart Hyrox in die USA expandiert

Für die Anmeldung gilt in den ersten 14 Tagen nach Eröffnung ein Frühbucherpreis von 79 Euro. Im vergangenen November hatten unter strengen Corona-Regeln 1800 Menschen den Parcours aus acht verschiedenen Kraftausdauer- und Schnellkraftprüfungen, unterbrochen jeweils von Ein-Kilometer-Läufen, auf sich genommen.



„In diesem Jahr planen alle deutschen Topathleten, in Hamburg anzutreten. Für uns ist das ein richtig großer Schritt“, sagt Fürste. Anmeldungen sind sowohl als Einzelstarter als auch in Zweier- oder Viererteams möglich. Nachdem Hyrox anfangs nur im deutschsprachigen Raum stattfand, war die Serie 2019 in die USA expandiert.

„In den USA entwickelt sich Hyrox rasant"

Von dort steuert Fürste seit knapp sechs Wochen die Organisation für die laufende Serie, die an diesem Wochenende in Maastricht (Niederlande) mit den Europameisterschaften fortgesetzt und im Mai mit der WM in Las Vegas (USA) abgeschlossen wird. „In den USA entwickelt sich Hyrox rasant, deshalb war es nötig, dass wir jemanden vor Ort haben“, sagt der Welthockeyspieler von 2012, der in Begleitung seiner Frau und der beiden Töchter in die USA gegangen ist.

Für die Saison 2022/23 steht eine massive Ausweitung des Wettkampfprogramms an. Von September bis Mai sind rund 40 Events in elf Ländern geplant: Neben Deutschland, Österreich, der Schweiz, den USA, Großbritannien und den Niederlanden sind erstmals auch Spanien, Griechenland, Dänemark, Schweden und die Vereinigten Arabischen Emirate auf der Liste.