Handball: HSV-Hamburg-Manager kündigt nächsten Transfer an

Hamburg. Der Begriff „Fomo“ („Fear of missing out“) beschreibt laut Definition die Angst, etwas zu verpassen. Auch Sebastian Frecke kennt das unbehagliche Gefühl, ständig erreichbar sein zu müssen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Das Handy auszuschalten sei ihm lange Zeit sehr schwergefallen.

„Ich habe früher gedacht, dass etwas schieflaufen kann, wenn ich das Handy ausmache“, erzählt der Geschäftsführer des HSV Hamburg (HSVH), als er beim Handball-Podcast „Auszeit HSVH“ im Abendblatt-Studio am Großen Burstah zu Gast ist. „Ich nehme mir mittlerweile Zeit, in der ich nicht erreichbar bin. Das musste ich in den vergangenen Jahren erst lernen.“

Handball-Manager Frecke: „Team macht tollen Job“

Zweimal pro Jahr ist Frecke für 14 Tage raus aus dem Transfer-Sponsoren-Zahlen-Karussell des Handball-Bundesligisten. Dann verbringt er einfach nur Zeit mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn. „Mittlerweile habe ich volles Vertrauen in den Verein und die Mitarbeiter. Das Team macht einen tollen Job“, sagt Frecke.

Dennoch: In diesen Wochen ist nicht die richtige Zeit, um Urlaub zu machen. Obwohl der HSVH als Aufsteiger acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze und den Klassenerhalt mit zwei weiteren Siegen bereits so gut wie sicher hat, beantragte Frecke mit seinem Geschäftsführer-Kollegen Florian Gehre vor wenigen Wochen die Lizenzen für die Erste und Zweite Liga.

HSVH will seinen Etat erhöhen

Während der Etat bei einem (unwahrscheinlichen) Abstieg von vier auf zweieinhalb bis drei Millionen Euro schrumpfen würde, will der HSVH seinen Etat beim Verbleib im Oberhaus um bis zu 25 Prozent erhöhen. „Das Wachstum sieht vor, dass wir eine halbe bis eine Million Euro drauflegen wollen, um intern und extern zu zeigen, dass wir weiterwachsen und uns in der Liga etablieren wollen“, verrät Frecke.

Abgesehen von den Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie bekommt der Verein bei den finanziellen Planungen auch die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zu spüren. „Teilweise standen wir kurz vor Vertragsabschlüssen, als plötzlich alle Räder stillstanden, weil sich die Unternehmen auf andere Sachen konzentrieren mussten“, sagt der HSVH-Geschäftsführer, der aktuell 140 Werbepartner als „sehr angenehme Zahl“ bezeichnet. Zu Beginn der Corona-Pandemie war diese Zahl zwischenzeitlich auf 80 abgesackt, am Ende der aktuellen Saison könnte sie sich auf bis zu 160 verdoppelt haben.

Barclays Arena nicht immer verfügbar

Dass die Sporthalle Hamburg mit 3745 Plätzen, fehlenden VIP-Logen und begrenzten Werbemöglichkeiten irgendwann ausvermarktet ist, bereitet Frecke Sorgen – zumal die große Barclays Arena im Volkspark mit 12.000 Plätzen nicht immer verfügbar und mit einer Miete von rund 60.000 Euro pro Heimspiel häufig zu teuer ist.

„Irgendwann tritt der Punkt ein, an dem der Umsatz stagniert. Dann können wir keine neuen Sponsoren ansprechen, weil keine Plätze mehr verfügbar sind. Ich persönlich wäre auch der falsche Mann, wenn es irgendwann keine Ziele mehr gibt“, sagt Frecke, der in Zukunft bei jedem Heimspiel mindestens 6000 bis 7000 Zuschauer begrüßen will. „Eine Halle in der Größenordnung wäre ein Segen für uns Handballer und den gesamten Sport in Hamburg“, sagt er. Auf die Frage, ob er sich eine Prognose zum Bau des geplanten Elbdomes zutraut, grinst Frecke und antwortet schlichtweg: „Nein.“

Markenbekanntheit noch nicht zufriedenstellend

Die Topspiele gegen den THW Kiel, die SG Flensburg-Handewitt, den SC Magdeburg, die Füchse Berlin oder die Rhein-Neckar Löwen wolle man neben einem Weihnachtsspiel auch in der kommenden Saison in der Barclays Arena austragen. „Spaß macht es dort für uns ab 4000 Zuschauern“, sagt er. Um ausreichend Besucher für die Spiele in der großen Arena anzusprechen, ist der Verein bereits in der gesamten Stadt auf Werbeflächen präsent. „Wir können aktuell noch nicht mit unserer Markenbekanntheit zufrieden sein“, sagt Frecke.

Zufrieden sein kann er jedoch bereits mit dem aktuellen Stand der Kaderplanung. Mit Dani Baijens (23/Hamm-Westfalen) und Jacob Lassen (26/Bjerringbro-Silkeborg) sind bereits zwei Rückraumspieler verpflichtet worden, die den zur kommenden Saison leicht verkleinerten Kader verstärken.

Ossenkopp „wird dem Verein erhalten bleiben“

Und: „Es steht zeitnah ein Medizincheck eines Kreisläufers an“, erzählt Frecke. Die letzte Baustelle wäre dann der auslaufende Vertrag von Kapitän Lukas Ossenkopp. „Er wird dem Verein erhalten bleiben. Der Wunsch des Trainerteams ist, weiterhin Zugriff auf Lukas zu haben. Dazu könnten wir vielleicht eine neue Stelle im Bereich Daten schaffen, wo Lukas die optimale Besetzung wäre“, sagt Frecke.

Dass Ossenkopp am Sonntag (16 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel bei GWD Minden mit einer Schultereckgelenksprengung fehlt, hat derweil auch GWD-Keeper Carsten Lichtlein mitbekommen. Mit 702 Bundesligaspielen ist der 41-Jährige Rekordhalter der Liga. Den zweiten Abstieg in seiner 22. Erstligasaison (!) zu vermeiden ist das erklärte Ziel. „Ich bin froh, dass wir wieder über dem Strich stehen“, sagt Lichtlein, der ebenfalls bei „Auszeit HSVH“ zu Gast war.

Handball: Minden hat Chancen im Abstiegskampf

Dass Minden nach einem extrem schwachen Saisonstart überhaupt noch Chancen im Abstiegskampf hat, überrascht ihn nicht. „Ich habe immer an unsere Chance geglaubt. Heimspiele gegen den HSVH oder Stuttgart muss man aber gewinnen, wenn man über dem Strich bleiben will.“

Mit HSVH-Keeper Johannes Bitter (39) trifft Lichtlein am Sonntag auch auf einen guten Freund. Zum ersten Mal trafen beide in der HBL im Jahr 2002 aufein­ander, Bitter stand für den Wilhelmshavener HV, Lichtlein für den TV Großwallstadt im Tor. „Es gab noch nie eine Rivalität zwischen Jogi und mir, auch nicht in der Nationalmannschaft. Ich freue mich immer wieder, wenn wir uns sehen“, sagt Lichtlein, der dennoch auf Gastgeschenke verzichten will.