Radsport-Europameister erleidet im Ziel einen Herzanfall

Sant Feliu de Guíxols. Der italienische Rad-Europameister Sonny Colbrelli hat nach dem Zielsprint der Auftaktetappe bei der Katalonien-Rundfahrt einen Herzanfall erlitten und ist bewusstlos zusammengebrochen. Wie sein Team Bahrain Victorious am Montag mitteilte, wurde der Sprintspezialist im Zielraum umgehend medizinisch versorgt. Wie der spanische TV-Sender RTVE berichtete, wurde eine Herzmassage durchgeführt, danach soll Colbrelli wieder zu Bewusstsein gekommen sein. Anschließend wurde er zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus von Girona gebracht.

Am Abend teilte Bahrain-Victorious mit, dass sich der Fahrer in „stabilem Zustand“ befinde. „Er kommt in ein Krankenhaus. Es geht ihm schlecht, aber er wird in ein Hospital gebracht. Er ist bei Bewusstsein und spricht“, sagte Teamchef Milan Erzen.

Rad-Europameister Colbrelli war zuletzt erkrankt

Der 31-jährige Colbrelli war beim Mehrtagesrennen Paris–Nizza wegen einer Bronchitis nach der ersten Etappe ausgestiegen und hatte deswegen auch auf einen Start beim Klassiker Mailand–Sanremo am vergangenen Sonnabend verzichtet.

Im Bergaufsprint ins Ziel der ersten Etappe hatte Colbrelli zuvor Platz zwei belegt. Sieger wurde der australische Radprofi Michael Matthews, der zugleich auch die Führung in der Gesamtwertung übernahm. Nach 171 Kilometern mit Start und Ziel in Sant Feliu de Guíxols an Spaniens nordöstlicher Küste wurde der Franzose Quentin Pacher Dritter.

Am Dienstag wird ein Sprintfinale erwartet. Nach 202 Kilometern endet die auf den letzten 30 Kilometern komplett flache Etappe im französischen Perpignan. Am Mittwoch und Donnerstag sind deutlich mehr Höhenmeter zu bewältigen. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Barcelona.

