Nach Becherwurf: So geht es dem verletzten Assistenten

Der Fußball-Ticker am Sonnabend, den 19. März 2022:

Becherwurf: Schädelprellung und Schleudertrauma bei Gittelmann

Der von einem Getränkebecher getroffene Schiedsrichterassistent Christian Gittelmann ist wieder zu Hause und erholt sich. „Der Treffer hat mich mitgenommen, zumal es mich mit voller Wucht und unerwartet am Kopf getroffen hat“, sagte der 39-Jährige in einem auf der Internetseite des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) veröffentlichten Interview. „Ich habe mich gestern nach dem Vorfall vorsichtshalber im Krankenhaus untersuchen lassen. Es wurde eine Schädelprellung und ein Schleudertrauma diagnostiziert.“ Die Tat mache ihn „fassungslos“.

Gittelmann war am Freitagabend zum Auftakt des 27. Spieltags in der Bundesliga beim Spiel von Aufsteiger VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach von einem Getränkebecher am Kopf getroffen worden. Die Partie war daraufhin rund 20 Minuten vor Schluss abgebrochen worden.

„Jetzt werde ich mir ein paar Tage nehmen, um zur Ruhe zu kommen und die Sache zu verarbeiten“, sagte Gittelmann. „Ich bin froh, wenn ich schnellstmöglich wieder auf den Platz zurückkehren kann. Schon am kommenden Wochenende bin ich für einen Länderspiel-Einsatz eingeplant.

Schalke schenkt Büskens Sieg zum Geburtstag

Am 54. Geburtstag von Mike Büskens hat der FC Schalke 04 seinem Interimstrainer ein Erfolgserlebnis beschert. Die Königsblauen setzten sich mit 2:1 (1:0) gegen Hannover 96 vor 55.152 Zuschauern durch. Vor einer Woche hatte der 54-Jährige das 3:0 beim FC Ingolstadt (3:0) noch aus der Corona-Quarantäne verfolgt. „Nach dem 2:1 war es geil. Da weiß man, was Schalke ist“, sagte S04-Torwart Martin Fraisl zur Stimmung.

Gegen Hannover sah Büskens an seinem Geburtstag die Tore von Ko Itakura (43.) und Rodrigo Zalazar (54.) bei einem Gegentreffer von Cedric Teuchert (49.). Schalke hat mit nunmehr 47 Punkten unter Büskens, der bis zum Saisonende die Nachfolge von Dimitrios Grammozis angetreten hat, die Aufstiegsränge wieder fest im Visier.

Tabellenspitze 2. Bundesliga:

1. FC St. Pauli 27 / 53:37 / 51

2. Darmstadt 98 26 / 53:33 / 48

3. Werder Bremen 26 / 50:36 / 48

4. FC Schalke 04 27 / 54:33 / 47

5. 1. FC Nürnberg 26 / 39:33 / 45

6. HSV 26 / 46:27 / 42

7. 1. FC Heidenheim 27 / 34:35 / 42

Verhoek beendet Sandhausens Serie

Der SV Sandhausen hat im Abstiegskampf der 2. Bundesliga einen weiteren Befreiungsschlag verpasst. Im Heimspiel gegen Hansa Rostock unterlagen die Sandhäuser 0:1 (0:0), womit sie nach sieben Spielen wieder eine Niederlage hinnehmen mussten.

Der frühere St.-Pauli-Stürmer John Verhoek (49.) erzielte vor 5246 Zuschauern per Kopf das Siegtor für die Norddeutschen. Durch die Niederlage verpasste der SVS die Chance, in der Tabelle an den Rostockern vorbeizuziehen.

Magdeburg und FCK verpassen Sieg

Das Spitzenduo in der 3. Liga hat sich am 31. Spieltag schwer getan. Tabellenführer 1. FC Magdeburg mühte sich zu einem 0:0 gegen den SV Meppen, auch Verfolger 1. FC Kaiserslautern ließ bei der Nullnummer beim SC Freiburg II überraschend Punkte liegen. Der FCM blieb das dritte Spiel in Folge sieglos.

Hingegen feierte der 1. FC Saarbrücken beim 2:1 (2:0) gegen den Halleschen FC einen wichtigen Dreier im Aufstiegsrennen und bleibt auf Tuchfühlung zum FCK. Lukas Boeder (22.) und Julian Günther-Schmidt (26.) trafen für den FCS, Elias Huth (64.) gelang für den HFC das Anschlusstor. Halles Niklas Landgraf sah wegen wiederholten Foulspiels (71.) die Gelb-Rote Karte.

Der VfL Osnabrück setzte sich gegen Viktoria Berlin mit 3:1 (1:0) durch. Lukas Kunze (32.) erzielte das Führungstor. Soufian Benyamina (63.) gelang zunächst das 1:1 für den Hauptstadtclub, ehe HSV-Leihgabe Aaron Opoku (74.) das 2:1 für die Niedersachsen erzielte. Sven Köhler (84.) machte alles klar.

Wölfinnen überholen Bayern

Vizemeister VfL Wolfsburg hat im Titelkampf der Frauen-Bundesliga wieder Position eins übernommen. Die DFB-Pokal-Siegerinnen gewannen das Spitzenspiel am 17. Spieltag gegen die TSG Hoffenheim mit 3:0 (3:0) und haben mit 44 Punkten wieder Titelverteidiger Bayern München (43) an der Spitze abgelöst. Für den VfL war es der sechste Sieg in Folge.

Lena Lattwein (18./32.) und Felicitas Rauch (9.) sorgten schon frühzeitig für die Entscheidung in der Partie.

Leverkusen vorerst ohne Fosu-Mensah

Das Verletzungspech bleibt dem Bundesligisten Bayer Leverkusen treu. Der niederländische Rechtsverteidiger Timothy Fosu-Mensah erlitt im Europa-League-Duell gegen Atalanta Bergamo (0:1) eine Sehnenverletzung in der rechten hinteren Oberschenkelmuskulatur. Der 24-Jährige fällt damit bis auf Weiteres aus.

Vor Wochenfrist waren bereits Nationalspieler Florian Wirtz (Kreuzbandriss) und Jeremie Frimpong (Syndesmoseriss) lange ausgefallen; beide kommen in dieser Saison nicht mehr für die Werkself zum Einsatz.

PSG in Monaco ohne Messi

Der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi steht dem französischen Tabellenführer Paris Saint-Germain am Sonntag (13.00 Uhr/DAZN) in der Ligue-1-Partie bei der AS Monaco aufgrund einer Grippe nicht zur Verfügung. Dies gab PSG am Sonnabend bekannt. Der argentinische Ausnahmespieler leidet schon seit zwei Tagen an der Erkrankung.

Ebenfalls nicht zur Verfügung stehen bei Paris Abwehr-Ass Sergio Ramos (Wadenverletzung) und der Spanier Juan Bernat (Trainingsrückstand), einst im Dress von Bayern München, der spanische Mittelfeldspieler Ánder Herrera (Augeninfektion) und der argentinische Angreifer Ángel Di María (Oberschenkelblessur).

FIFA-Stiftung spendet eine Million Euro für Kriegsopfer

Die Stiftung des Fußball-Weltverbandes FIFA hat eine Million US-Dollar für Hilfsleistungen für die Opfer des Krieges in der Ukraine zur Verfügung gestellt. Wie die FIFA mitteilte, wurde ein erstes Hilfspaket per Lkw bereits an den ukrainischen Verband UAF übergeben. Dabei handelt es sich um Verbandsmaterial, das den dringendsten Bedarf decken soll.

„Wir wollen unseren Beitrag leisten, indem wir den Menschen in der Ukraine und denjenigen, die vor dem Krieg geflüchtet sind, helfen“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Die FIFA-Stiftung ist bereit, in Absprache mit der Fußballgemeinschaft in der Ukraine und der Region dringend benötigte Hilfe zu leisten.“

Real-Stürmer Benzema verpasst Clásico und Länderspiele

Der spanische Rekordmeister Real Madrid muss im Clásico gegen den FC Barcelona (Sonntag, 21.00 Uhr/DAZN) auf seinen formstarken französischen Stürmerstar Karim Benzema verzichten. Wie Real-Trainer Carlo Ancelotti mitteilte, hat sich Benzema (34) eine Verletzung an der linken Wade zugezogen.

Benzema werde deswegen am Montag auch nicht zur französischen Nationalmannschaft reisen können, führte der ehemalige Bayern-Coach Ancelotti aus. Der bereits für die WM-Endrunde in Katar qualifizierte Titelverteidiger Frankreich testet am 25. März in Marseille gegen die Elfenbeinküste, vier Tage später geht es in Lille gegen Südafrika.