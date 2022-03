Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 16. März 2022:

Chelsea hat Havertz' Ablöse offenbar noch nicht abbezahlt

Wegen des früheren Verkaufs von Kai Havertz könnte indirekt auch Bayer Leverkusen von den Sanktionen gegen den englischen Club FC Chelsea betroffen sein. Laut der „Sport-Bild“ steht eine dritte und letzte Ratenzahlung für den deutschen Nationalspieler in Höhe von 26,7 Millionen Euro noch aus. Im Sommer 2020 war Havertz für rund 80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen an die Stamford Bridge gewechselt.

Dem Bericht zufolge sei jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass Leverkusen sein Geld noch bekommt, hoch. Die Sanktionen gegen den russischen Clubbesitzer Roman Abramowitsch treffen zwar auch den FC Chelsea hart – so darf der Champions-League-Sieger von 2021 zum Beispiel derzeit keine Spieler verpflichten oder Verträge verlängern. Doch in England gehen Experten davon aus, dass die Blues in wenigen Wochen von Abramowitsch gelöst werden können.

Haaland will angeblich bei Wechsel erneut Ausstiegsklausel

Torjäger Erling Haaland soll bei einem Wechsel laut der britischen Zeitung „Sun“ auch wieder eine Ausstiegsklausel in seinen Vertrag bekommen. Im Rennen um den norwegischen Fußballprofi des Bundesliga-Zweiten Borussia Dortmund habe Manchester City zwar die finanziellen Mittel, der englische Fußball-Meister „habe aber noch ein bisschen Arbeit zu erledigen, um seinen Mann zu bekommen“, schrieb das Boulevardblatt. Derartige Klauseln seien in England nicht so gewöhnlich wie beispielsweise in Spanien.

Manchester City konkurriert dem Vernehmen nach vor allem mit Real Madrid und auch dem FC Barcelona um Haaland. Angeblich sollen zudem Paris Saint-Germain und der FC Bayern München Angebote vorgelegt haben. Haaland kann den BVB in diesem Sommer dank einer Ausstiegsklausel für 75 Millionen Euro verlassen.

BVB-Berater Matthias Sammer hatte am Dienstagabend beim Streamingdienst Amazon Prime Video über die Offerte von Manchester City gesprochen. „Ich weiß, dass City hinterher ist. Und es ist bekannt“, hatte Sammer gesagt: „Die Zahlen, da hatte ich ein Schleudertrauma, bin ohnmächtig geworden. Meine Frau hat mich wieder aufgerichtet. (...) Ich kann soweit nicht zählen.“ Laut „Sport-Bild“ läuft Haalands Ausstiegsoption für diese Saison am 30. April ab.

United-Ikone Scholes macht Trainer Rangnick Vorwürfe

Nach dem Champions-League-Aus von Manchester United richtete sich die Kritik auch gegen Trainer Ralf Rangnick. „Das Allererste, was dieser Verein tun muss, um auch nur annähernd wieder die Meisterschaft zu gewinnen, ist, einen richtigen Trainer zu finden, der für diese Mannschaft arbeitet“, sagte Club-Legende Paul Scholes beim Sender BT Sport nach dem 0:1 (0:1) im Achtelfinal-Rückspiel des englischen Rekordmeisters am Dienstag gegen Atlético Madrid. Im Hinspiel hatten sich beide Clubs 1:1 getrennt.

In diesem Kader stecke einiges an Talent, so Scholes, der in der goldenen Ära des Clubs unter Sir Alex Ferguson insgesamt elfmal die Meisterschaft und zwei Mal die Champions League gewonnen hatte. Lob gab es von Scholes dagegen für Atlético-Coach Diego Simeone. Mit ihm hätte United das Weiterkommen geschafft.

Rangnick haderte indes über einige „kuriose Schiedsrichter-Entscheidungen“. Das sei zwar nicht entscheidend gewesen, aber in der zweiten Halbzeit sei das Spiel ständig unterbrochen worden. Immer habe jemand auf dem Boden gelegen. So bezeichnete Rangnick die vier Minuten Nachspielzeit als „Witz“.

Barça will Stadionnamen an neuen Hauptsponsor Spotify verkaufen

Der spanische Topclub FC Barcelona hat einen neuen Hauptsponsor an Land gezogen. Wie die Katalanen am Dienstag bekannt gaben, wird der Audio-Streaming-Dienst Spotify in den kommenden vier Jahren Trikotsponsor bei den Männern und Frauen.

Das Stadion soll zudem in Spotify Camp Nou umbenannt werden. Darüber müssen aber noch die Mitglieder auf einer außerordentlichen Versammlung am 3. April abstimmen. Laut spanischen Medien soll Barca 57,5 Millionen Euro pro Saison erhalten.

