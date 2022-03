Tom Brady live: So kommen sie an NFL-Tickets für Football in München

American Football Tom Brady live: So kommen Sie an NFL-Tickets für München

Hamburg. Superstar Tom Brady will seine unvergleichliche NFL-Karriere nun doch noch einmal fortsetzen. Nur 40 Tage nach seiner Rücktritts-Ankündigung machte der 44-Jährige einen Rückzieher und kündigte sein Comeback in der US-Profiliga NFL an. Quarterback Brady, der in 22 Jahren sieben Mal den Super Bowl gewann, will ein weiteres Jahr für die Tampa Bay Buccaneers spielen.

Fast gleichzeitig mit der Nachricht wurde auch vielen deutschen NFL-Fans bewusst, dass sie nun die einmalige Möglichkeit erleben, den Superstar live zu erleben. Denn auch München darf sich auf Brady, der im August 45 wird, freuen. Die Tampa Bay Buccaneers stehen als eines der beiden Teams fest, die im Herbst in der Allianz Arena das erste NFL-Spiel in Deutschland bestreiten werden. Der Gegner ist noch offen.

Tom Brady in München: Online-Registrierung für Tickets

Der offizielle Ticketverkauf für das Spiel in der Münchner Arena ist noch nicht gestartet. Auch einen genauen Termin gibt es noch nicht. Aufschluss gibt die offizielle Veröffentlichung des Spielplans. Dies geschieht voraussichtlich im Mai.

Fans können sich jedoch bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart der Tickets auf der NFL-Seite anmelden. Mit dieser Vorab-Registrierung werden Interessenten rechtzeitig informiert, sobald der Ticket-Verkauf startet.

Die Preise für die Tickets in München stehen noch nicht fest, dürften sich aber an den Spielen in London in den vergangenen Jahren orientieren. Dort gab es die Tickets aus der günstigsten Preiskategorie für umgerechnet rund 50 Euro, die teuerste unterhalb der VIP-Kategorie für rund 200 Euro.

