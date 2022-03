Zweite Liga: Tabellenführer Darmstadt 98 erhält Dämpfer von Sandhausen

Der Treffer von Aaron Seydel (2.v.l.) zum 1:0 wurde von Sandhausen in der zweiten Halbzeit gekontert. Darmstadt bleibt aber auf Bundesliga-Kurs

Darmstadt/Rostock. Kleiner Dämpfer für SV Darmstadt 98 im Aufstiegsrennen: Die Hessen kamen gegen Abstiegskandidat SV Sandhausen am Freitagabend im eigenen Stadion nur zu einem 1:1 (1:0)-Unentschieden. Damit haben sie zwar vorläufig die Tabellenführung erobert, können aber bis Sonntag noch bis auf Rang drei zurückfallen.

Zweite Liga: Seydel-Tor reicht Darmstadt nicht

Das Tor für die Lilien erzielte vor den 11.296 zugelassenen Zuschauern am Böllenfalltor Aaron Seydel (17. Minute), für die Gäste aus Sandhausen glich Ahmed Kutucu (84.) spät aus. Damit holten die Darmstädter neun Punkte aus den vergangenen fünf Partien.

Nach zähem Start setzte Seydel mit einem Schuss von der linken Strafraumseite an das linke Lattenkreuz für die Südhessen das erste Ausrufezeichen (13.). Kurze Zeit später sorgte der Stürmer für das Führungstor. Doch Sandhausen gab nicht auf und sicherte mit großer Moral einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Der erst kurz zuvor ins Spiel gekommene Joker Kutucu vollendete sicher nach einer Flanke von der rechten Seite. Das Team von Alois Schwartz hat nun 30 Zähler.

Rostock kann doch ein Heimspiel gewinnen

Hansa Rostock hat mit dem ersten Heimsieg seit Oktober erneut Boden im Tabellenkeller gutgemacht. Der Aufsteiger gewann das Ostsee-Duell gegen Holstein Kiel 3:2 (1:0) und holte eine Woche nach dem spektakulären 4:3 bei Schalke den nächsten torreichen Dreier.

Pascal Breier (4.), John Verhoek (68.) und Hanno Behrens (81.) trafen für die Rostocker, die zuvor sechs Heimspiele vergeblich auf einen Sieg gewartet hatten. In der Tabelle zog Hansa an den Kieler Störchen vorbei, die trotz des zweimaligen Ausgleichs durch Alexander Mühling (50.) und ein Eigentor von Calogero Rizzuto (71.) ihre vierte Niederlage in Folge kassierten.