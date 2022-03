Paukenschlag: Klopp kündigt Liverpool-Abschied an!

Der Fußball-Ticker am Sonnabend, den 5. März 2022:

Paukenschlag: Klopp kündigt seinen Liverpool-Abgang an

Jürgen Klopp plant, den FC Liverpool nach dem Ende seines aktuellen Vertrags im Sommer 2024 zu verlassen. „Momentan ist der Plan, dass ich es bis 2024 mache, und dann heißt es: vielen Dank!“, sagte Klopp bereits am Freitag. Der 54-Jährige legte sich zwar nicht hundertprozentig darauf fest, deutete aber an, dass er eine Auszeit vom Fußball nehmen könnte. „Ich liebe das, was ich mache. Aber ich hab es schon ein paar Mal gesagt: Es muss auch noch etwas anderes in der Welt geben, als immer nur über sehr talentierte, gut aussehende und fantastisch nette Fußballspieler nachzudenken.“

Im Moment sei er noch „voller Energie“ für seinen Job. „Aber wir müssen sichergehen, dass das auch so bleibt“, erklärte der Liverpool-Coach, der mit den Reds die Champions League und die erste Meisterschaft seit 30 Jahren gewann. „Man will nicht irgendwann ermüdet rumsitzen und dauernd denken: Warum interessiert es alle, was da draußen los ist? Mich kümmert das nicht im Geringsten.“

Nachdem Liverpool vergangene Woche bereits den Ligapokal gewonnen hat, ist das Team noch in drei weiteren Wettbewerben im Rennen, könnte insgesamt also vier Titel in dieser Saison holen. Laut Klopp, der seit sechseinhalb Jahren in Anfield ist, wird der Verein auch in Zukunft erfolgreich sein, dafür habe man die richtigen Leute eingestellt. „Diese Leute, von denen wir hier im Moment sehr viele haben, werden dafür sorgen, dass die Dinge gut laufen“, sagte Klopp, „auch wenn ich weg bin - wann immer das sein wird.“

RB Leipzig will Führungsetage neu strukturieren

Vorstandschef Oliver Mintzlaff kann sich ab Sommer auch eine erweiterte Sportführung beim sächsischen Bundesligisten vorstellen. „Wir werden auf jeden Fall einen Sportchef haben, der wird zum Start des Trainingslagers bei uns auf dem Hof sein. Er wird rechtzeitig in unsere Planungen und Strategien mit eingebunden“, sagte Mintzlaff nach der Mitgliederversammlung am Samstag in einer Medienrunde. Er könne sich darunter auch noch einen Sportdirektor vorstellen, denn die sportlichen Aufgaben seien enorm, zudem wolle RB „internationaler werden“, kündigte Mintzlaff an.

Zudem plant der RB-Boss den Neubau der Geschäftsstelle in der Nähe der Trainingsakademie am Cottaweg. Man habe sich unter fünf Architektenvorschlägen für einen entschieden. „Wir haben das der Mitgliederversammlung vorgestellt. Der Baubeginn ist Anfang nächsten Jahres geplant. Der Bauzeitraum liegt bei 18 bis 24 Monaten“, erklärte Mintzlaff.

Nach Verletzung: Ibrahimovic fit für Topspiel der Serie A

Starstürmer Zlatan Ibrahimovic steht beim AC Mailand vor seinem Comeback. Der 40-Jährige hat nach seinen wochenlangen Knieproblemen das Mannschaftstraining beim italienischen Ex-Meister wieder aufgenommen und soll im Kader für das Spitzenspiel am Sonntagabend bei der SSC Neapel stehen. Das gab Trainer Stefano Pioli bekannt.

„Von jetzt an sind alle Spiele entscheidend. Wir müssen wettbewerbsfähig sein“, sagte Pioli. Milan ist punktgleich mit Neapel Dritter in der Serie A. Titelverteidiger Inter Mailand führt die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung auf das Duo an.

Dritte Liga: Magedeburg nur Remis - Kaiserslautern auf Erfolgskurs

Drittliga-Tabellenführer 1. FC Magdeburg hat sich am 29. Spieltag schwer getan und ist im Ostduell gegen den Halleschen FC nur zu einem 1:1 (0:0) gekommen. Torjäger Baris Atik schoss zu allem Überfluss einen Handelfmeter neben das Tor (25.).

Jason Ceka (71.) erzielte das Führungstor für den FCM. Elias Löder (80.) gelang jedoch noch für den HFC der Ausgleich. Magdeburg blieb aber auch im 15. Spiel in Folge ungeschlagen. Da Verfolger 1. FC Kaiserslautern beim VfL Osnabrück einen 1:0 (0:0)-Erfolg landete, verkürzte sich der Rückstand auf Magdeburg auf zwölf Punkte. Terrence Boyd (78.) erzielte das Tor des Tages für die Roten Teufel.

Dritter ist Eintracht Braunschweig mit schon 17 Zählern Abstand zu Magdeburg. Osnabrück rutschte durch die Heimniederlage auf Platz sieben ab. Der SV Wehen Wiesbaden unterlag zu Hause gegen die Würzburger Kickers 0:1 (0:0).

Magdeburg hatte am Sonnabend ein Zeichen der Solidarität an die von Russland überfallene Ukraine gesendet. Der Spitzenreiter lief in den ukrainischen Landesfarben Blau und Gelb auf.

„Fußball überwindet Grenzen, aber er grenzt nicht aus. Wer Gewalt ausübt, wer Menschen und Menschenrechte verletzt, verlässt diese Gemeinschaft“, teilte der FCM mit: „Aus der Geschichte haben wir gelernt, dass Krieg Leid bedeutet, Hass und Elend. Und dass es keinen Krieg geben darf. Der 1. FC Magdeburg verurteilt den kriegerischen Angriff auf die Ukraine. Wir stehen in unserer Haltung fest an der Seite der Menschen vor Ort.“

Im Abstiegskampf landete Ex-Bundesligist MSV Duisburg einen 2:0 (0:0)-Erfolg gegen Viktoria Köln. Alaa Bakir (69.) und Julian Hettwer (71.) schossen die Tore für die Zebras.

Erfolglose Premiere für Ex-Leipzig-Coach Marsch in Leeds

Der ehemalige Leipziger Coach Jesse Marsch hat bei seinem Debüt mit Leeds United in der englischen Premier League eine knappe Niederlage kassiert. Im Auswärtsspiel bei Leicester City unterlag das stark abstiegsgefährdete Team des US-Amerikaners am Sonnabend trotz einer engagierten Leistung mit 0:1 (0:0). Harvey Barnes (67. Minute) erzielte den Siegtreffer für Leicester.

So hatte sich Jesse Marsch (l.) seine Premiere bei Traditionsverein Leeds United nicht vorgestellt.

Leeds hatte die Verpflichtung des 48-jährigen Marsch am Montag bekanntgegeben. Zuvor hatte sich der Verein nach vier Niederlagen in Serie von dem bei Fans beliebten Coach Marcelo Bielsa getrennt. Marsch hatte zu Saisonbeginn das Traineramt beim Bundesligisten RB Leipzig übernommen, aber schon im Dezember seinen Posten verloren.