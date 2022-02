Europa League - 2:4: Dortmund kassiert deutliche Pleite gegen Glasgow

Dortmund/Leipzig. Borussia Dortmund steht in der Europa League vor dem Aus. Im Zwischenrunden-Hinspiel gegen die Glasgow Rangers setzte es für den Fußball-Bundesligisten eine deutliche Pleite. Nach dem 2:4 (0:2) gegen die Glasgow Rangers gibt es für den BVB im zweiten Zwischenrunden-Duell beim schottischen Meister in einer Woche kaum noch Chancen auf den Einzug in das Achtelfinale der Europa League. Wie schon beim frühen Aus in der Champions League blieb das Team von Trainer Marco Rose den Nachweis seiner internationalen Klasse schuldig.

RB Leipzig spielt 2:2 gegen Real Sociedad

Der RB Leipzig muss ebenfalls um den Einzug ins Achtelfinale der Europa League bangen. Die Mannschaft ist gegen Real Sociedad San Sebastián nicht über ein Remis hinausgekommen. Der Tabellenvierte der Fußball-Bundesliga trennte sich am Donnerstagabend im Zwischenrunden-Hinspiel mit 2:2 (1:1) von dem spanischen Club. Christopher Nkunku (30.) und der eingewechselte Emil Forsberg (82./Foulelfmeter) trafen vor 21.113 Fans zweimal zum Ausgleich. Die mit ihrer sehr defensiven Spielweise überraschenden Gäste aus Spanien kamen durch Robin Le Normand (8.) und Mikel Oyarzabal (64./Handelfmeter) zu ihren Toren.

Emil Forsberg von Leipzig erzielt per Elfmeter das 2:2.

Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Barcelona gegen Neapel endet mit einem Remis

Der FC Barcelona ist mit einem enttäuschenden Remis in die Zwischenrunde der Europa League gestartet. Im Hinspiel gegen den SSC Neapel musste sich der spanische Fußball-Topclub am Donnerstag mit einem 1:1 (0:1) begnügen. Neapel war durch Piotr Zielinski (29.) in Führung gegangen, doch in der zweiten Halbzeit gelang Ferran Torres Garcia (59.) per Handelfmeter immerhin der Ausgleich.