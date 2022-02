Hertha-Investor Windhorst geht auf die Clubführung los

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 16. Februar 2022:

Vor Gerichtsprozess: Schatzschneider und Hannover 96 erzielen Einigung

Wenige Tage vor einem Arbeitsgerichtstermin haben Fußball-Zweitligist Hannover 96 und sein Rekordtorjäger Dieter Schatzschneider eine außergerichtliche Einigung erzielt. Ein Abmahnungsschreiben für die Club-Legende werde aus seiner Personalakte entfernt, bestätigte ein Gerichtssprecher der „Bild“-Zeitung und dem Internetportal „Sportbuzzer“.

Der 63 Jahre alte Schatzschneider arbeitet als Talentscout für die Niedersachsen und hatte im November als Angestellter der Hannover 96 GmbH&Co. KGaA den damaligen Cheftrainer Jan Zimmermann öffentlich kritisiert. „Es steckt so gutes Potenzial in der Mannschaft, das müsste auch mal einer wecken – mit der richtigen Aufstellung und der richtigen Taktik“, sagte der frühere Mittelstürmer bei einer Talkrunde der Zeitung „Neue Presse“. Die 96er mahnten Schatzschneider daraufhin ab, wogegen der im Januar gerichtlich vorging.

Mittlerweile hat sich der Tabellen-13. der 2. Fußball-Bundesliga aber längst von Trainer Zimmermann getrennt und nun auch die Auseinandersetzung mit dem erfolgreichsten Torschützen seiner Club-Geschichte (131 Tore in 160 Zweitliga-Spielen) beendet. „Das Ganze war überflüssig wie ein Kropf“, sagte Mehrheitsgesellschafter Martin Kind dem „Sportbuzzer“. Auch Schatzschneider räumte ein: „Jeder weiß: Ich rede häufig einfach frei drauflos. Im Nachhinein würde ich diese Wortwahl allerdings so nicht wiederholen.“

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Leverkusen-Profi "bewirbt" sich bei der Nationalmannschaft

Mittelfeldspieler Robert Andrich von Bayer Leverkusen hat eine Nominierung für die Fußball-Nationalmannschaft als Ziel ausgegeben. „Ich bin nicht nach Leverkusen gekommen, um zu sagen: Jetzt habe ich es geschafft. Ich möchte das Bestmögliche erreichen und gerne für Deutschland spielen“, sagte der 26-Jährige der „Sport Bild“: „Ich gebe jeden Tag Gas. Aber ich mache mir keinen Druck, Nationalspieler werden zu müssen.“

Auf die Frage, ob es ihm wichtiger sei, mit Leverkusen nächstes Jahr in der Champions League spielen zu dürfen oder für Deutschland bei der WM in Katar, wollte er sich nicht festlegen und antwortete diplomatisch: „Wenn ich mein Ziel mit Bayer 04 erreiche, steigen die Chancen für die Nationalmannschaft.“

Andrich war vor der Saison für 6,5 Millionen Euro vom 1. FC Union Berlin gekommen und hat sich nicht zuletzt wegen seiner aggressiven Spielweise durchgesetzt. „Aus meiner Sicht gehört das zum Fußball: den Ball zu spielen und dem Gegner trotzdem etwas wehzutun“, gab er zu und berichtete lachend: „Als ich noch für Union gespielt habe, war ich mit einigen Leverkusenern aneinandergeraten. Nachdem wir uns hier besser kennengelernt hatten, sagten sie: Du bist ja gar nicht so ein Arsch.“

Ifo-Studie: Mehr Gewalt an Fußball-Spieltagen

An Tagen mit Profifußballspielen gibt es in Deutschland einer Studie zufolge deutlich mehr Gewalt in den Austragungsstädten. „Fußballspiele der ersten bis dritten Liga führen dort zu 21,5 Prozent mehr Gewalttaten, als an den jeweiligen Wochentagen sonst zu erwarten sind“, erklärte Helmut Rainer vom Münchner Ifo-Institut am Mittwoch. „Opfer sind vor allem junge Männer im Alter von 18 bis 29 Jahren. Doch beinahe ein Fünftel der zusätzlichen Gewalt an Spieltagen lässt sich durch Angriffe auf Polizisten erklären.“

Für die Studie hatten die Wirtschaftsforscher Datensätze aus Gemeinden in Deutschland vom Januar 2011 bis zum Mai 2015 analysiert. In diesem Zeitraum schätzt das Ifo die Zahl der einfachen Körperverletzungen im Zusammenhang mit Fußball auf 38 268. Die hierdurch verursachten Kosten werden auf 194 Millionen Euro taxiert - 44 Millionen pro Jahr. Dabei wurden unter anderem Kosten bei Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichten durch Verdienstausfall und Krankenbehandlungen berücksichtigt.

Ein Großteil der Gewalttaten werde auf der „Suche nach Anerkennung als Mitglied einer Fangruppe“ begangen, sagte Ifo-Experte Rainer. Fangruppen der gegnerischen Mannschaft und die Polizei würden als bedrohliche Fremdgruppen wahrgenommen, gegen die der eigene Ruf verteidigt werden müsse.

Hertha-Investor Windhorst geht auf die Clubführung los

Investor Lars Windhorst hat die Clubführung des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC hart kritisiert und sein Engagement als Fehler bezeichnet. „Ich habe darauf gesetzt, dass bei Hertha rational und in die Zukunft denkende Leute das Sagen haben, die auch nachhaltig den Erfolg wollen“, sagte Windhorst dem Wirtschaftsmagazin Capital. Zuletzt habe er jedoch erkannt, dass es einigen Leuten im Verein in erster Linie um „Machterhalt und Klüngelei“ gehe.

Auf Nachfrage räumte Windhorst ein, dass er sein Investment heute als Fehler betrachte. „Ehrlich gesagt, aus heutiger Sicht ja, leider. Bislang hat mir das Investment bei Hertha abgesehen von positiven Erfahrungen mit vielen Mitgliedern nur Nachteile gebracht“, sagte der 45-Jährige. Im Sommer 2019 war Windhorst bei der ausgegliederten Profiabteilung der Hertha eingestiegen und investierte insgesamt rund 375 Millionen Euro. Dennoch spielten die Berliner in den vergangenen zwei Saisons gegen den Abstieg und liegen auch aktuell auf Tabellenplatz 14.

Windhorst gab sich trotzdem kämpferisch und will weiterhin am Gelingen des Projekts arbeiten. „Ich lasse mir von niemandem dort 375 Mio. Euro verbrennen und werde darum niemals aufgeben“, sagte er. Er werde „das Investment zum Erfolg führen, auch wenn es viel länger dauern wird als ursprünglich geplant.“