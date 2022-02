Corona Hamburg: Diese Clubs haben die meisten Mitglieder verloren

Hamburg. Die Mitgliederverluste bei Hamburger Sportclubs haben sich auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie fortgesetzt. Wie der Hamburger Sportbund (HSB) nach der jährlichen Bestandserhebung am Montag mitteilte, sank die Zahl der Mitgliedschaften in Hamburger Sportvereinen und Mitgliedsorganisationen von 519.876 im Vorjahr auf 497.900. Das entspricht einem Defizit von 4,2 Prozent.

Die Anzahl der Mitgliedschaften liegt seit 2006 erstmals unterhalb von 500.000. Vor Pandemie-Beginn vor gut zwei Jahren waren noch 542.406 Mitgliedschaften gemeldet worden.

Im HSB sind 865 Mitgliedsorganisationen organisiert, davon 790 Sportvereine, 52 Landesfachverbände und 23 Mitglieder mit besonderen Aufgaben wie etwa der Betriebssportverband. Hier sei die Anzahl der Organisationen stabil, hieß es in der Mitteilung.

Mitgliederschwund: Diese Clubs sind die größten Corona-Verlierer

Nicht die beiden größten Sportvereine, der HSV e.V. und der FC St. Pauli, hätten prozentual die meisten Mitglieder verloren, sondern vor allem mittelgroße Clubs der Stadt mit 3000 bis 15.000 Mitgliedern. Die deutlichsten Rückgänge wurden im Bereich Indoorsport verzeichnet, vor allem im Gesundheitssport, Fitnessbereich, Schwimmen, Basketball, Tischtennis sowie im Kampf- und Tanzsport.

„Auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie sehen wir leider einen Rückgang der Mitgliedschaften im organisierten Sport in Hamburg. Die Austritte sind bitter“, sagte HSB-Vorstandsvorsitzender Daniel Knoblich. Vor dem Hintergrund des mehrmonatigen Sport-Lockdowns seien die Verluste über alle Mitgliedsorganisationen gesehen „noch moderat, bei einzelnen Vereinen und Verbänden sind das aber drastische Rückgänge, die sehr bedrohlich anmuten“, fügte Knoblich hinzu.

Die Sportvereine, die als stärkste Verlierer in absoluten Zahlen aus den beiden letzten Jahren herausgehen, sind der Altonaer Turnverband von 1845 (minus 3639 Mitgliedschaften/45,2%), der Hamburger Sport-Verein (minus 2891/3,3%) und die TSG Bergedorf (minus 2471/22,3%).

„Alarmierend“ nennt der HSB die überproportional hohe Austrittsquote weiblicher Mitglieder (minus 11.608/6,4%). Besonders betroffen seien die Indoor-Sportarten Fitness, Schwimmen, Basketball, Kampfsport, Tischtennis und Tanzen.

Allerdings gab es auch Fachverbände, die sich über Zuwächse freuen konnten. Mehr Mitgliedschaften gibt es in den Sportarten Tennis (plus 1602/5,4%), Volleyball (plus 464/8,2%) und Segeln (plus 259/2,2%).