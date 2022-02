Ein umstürzender Flutlichtmast hat in Spanien einen Zuschauer erschlagen (Archivbild).

Fußball-Ticker Tragödie in Spanien: Flutlichtmast stürzt um und tötet Fan

Der Fußball-Ticker am Montag, den 14. Februar 2022:

Umstürzender Flutlichtmast tötet Zuschauer in Spanien

Ein umstürzender Flutlichtmast hat in Spanien bei einem Spiel einen Zuschauer getötet. Polizeiangaben vom Sonntag zufolge hatte vermutlich ein starker Windstoß einen Werbeturm umgeworfen, der den Beleuchtungsmast am Rande des Stadions mit sich riss.

🌳⚽️ La alcaldesa de Pola de Lena, Gema Álvarez, lugar donde ha ocurrido la tragedia con la muerte de un aficionado, en @carrusel



🗣️ "La situación es complicada y estamos intentando sobrellevarlo como se puede"



👉"La otra persona afectada evoluciona favorablemente" pic.twitter.com/uNbiLhGIBn — Carrusel Deportivo (@carrusel) February 13, 2022

Der 68-jährige Zuschauer war der Polizei zufolge auf der Stelle tot. Ein weiterer Zuschauer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Er schwebt nicht in Lebensgefahr.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagmittag während eines Spiels der vierten Liga in Pola de Lena in der Region Asturien im Norden Spaniens. Nach Angaben der Bürgermeisterin der Gemeinde, Gema Álvarez, stammten die beiden Unfallopfer aus dem Ort und waren Stammgäste im Stadion.

Eckel erhält nun doch ein Ehrengrab

Fußball-Legende Horst Eckel soll in seinem Heimatdorf Vogelbach nun doch ein Ehrengrab bekommen. Dies hat der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau nach einem Bericht der „Rheinpfalz“ beschlossen. Der Weltmeister von 1954 war am 3. Dezember vergangenen Jahres im Alter von 89 Jahren als letzter Weltmeister der Mannschaft, die mit dem „Wunder von Bern“ einen historischen Erfolg schaffte, gestorben.

Eckels Tochter Dagmar hatte sich beklagt, dass ihrem Vater kein Ehrengrab zugestanden werden soll, und gesagt: „Ich finde das sehr unschön, zumal wir uns ja um das Grab kümmern würden. Es geht mir einfach darum, dass Papa diese Würdigung bekommt, denn er hat ja für Vogelbach, für ganz Deutschland sehr viel getan.“

Nachdem das Thema an der Öffentlichkeit war, beschäftigte sich kurzfristig der Gemeinderat damit. Alle Fraktionen befürworteten ein Ehrengrab. Ortsbürgermeister Rüdiger Franz (SPD) wurde beauftragt, Details mit der Familie zu klären. Zuvor hatte es geheißen, aufgrund der erheblich defizitären Haushaltslage der Ortsgemeinde und der bestehenden strengen Haushaltsauflagen der Kommunalaufsicht sei dies nicht geschehen.

FC Barcelona rettet Punkt im Stadtderby

Der deutsche Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hat mit dem FC Barcelona eine Derby-Niederlage in letzter Sekunde vermieden und bleibt auf Champions-League-Kurs. Beim Stadtrivalen Espanyol rettete Luuk de Jong (90.+6) Barça am Sonntagabend ein 2:2 (1:1) und den vierten Tabellenplatz.

Pedri (2.) brachte den Favoriten in Führung, doch Sergi Darder (40.) und Raúl de Tomás (64.) drehten das Spiel. Das vermeintliche 2:1 der Gäste durch Gavi (56.) wurde wegen einer Abseitsstellung nach Videobeweis zu Recht annulliert.

Nico (Espanyol) und Gerard Piqué (Barça) sahen nach einer Rangelei in der Nachspielzeit jeweils die Gelb-Rote Karte, noch vier Minuten später schlug der frühere Gladbacher de Jong zu. Danach sah Espanyol-Profi Manu Morlanes noch Rot auf der Bank.

Milan überflügelt Inter – Insigne Maradona

Der AC Mailand hat sich in der italienischen Meisterschaft am Sonntag an die Tabellenspitze gesetzt. Die Rossoneri gewannen das Heimspiel gegen Sampdoria Genua mit 1:0 (1:0). Mit 55 Punkten überflügelte Milan den Erzrivalen und Meister Inter Mailand (54/1:1 bei der SSC Neapel) und Napoli (53). Rafael Leao (8.) traf zum Siegtor für Milan.

Titelverteidiger Inter hatte im Schlagerspiel der Serie A am Sonnabend einen Punkt geholt. Der Meister hat allerdings im Vergleich zu Milan und Napoli ein Spiel weniger ausgetragen. Der italienische Europameister Lorenzo Insigne, der bei Napoli unter Vertrag steht, verbesserte gegen Inter den Vereins-Torrekord von Diego Maradona. Der Angreifer war in der siebten Minute per Foulelfmeter zum 1:0 erfolgreich und überbot mit seinem 116. Tor die Bestmarke von Napoli-Ikone Maradona (115). Ex-Bundesliga-Profi Edin Dzeko (47.) gelang der Ausgleichstreffer für Inter, das weiterhin ohne Nationalspieler Robin Gosens (Muskelverletzung) antrat.

Im Kampf um den vierten Champions-League-Platz hat Rekordmeister Juventus Turin seine gute Ausgangsposition erfolgreich verteidigen können. Durch ein 1:1 (0:0) in praktisch letzter Minute beim Verfolger Atalanta Bergamo behauptete die „alte Dame“ den Rang hinter dem Führungstrio. Nach Bergamos Führungstreffer durch den Ukrainer Ruslan Malinowsky (76.) rettete der Brasilianer Danilo den Gästen durch den Ausgleich in der ersten Minute der Nachspielzeit den wichtigen Zähler.