Ehemaliger BVB-Stürmer wechselt nach Barcelona

Der Fußball-Ticker am Montag, den 1. Februar 2022:

Abstiegsgefährdeter FC Everton rüstet auf

Der FC Everton hat sich kurz vor dem Ende der Winter-Transferfrist in England noch einmal hochkarätig verstärkt. Der neue Verein von Trainer Frank Lampard, der derzeit nur den 16. Platz der Premier-League-Tabelle belegt, sicherte sich die Dienste des 37-maligen englischen Fußball-Nationalspielers Dele Alli und des Niederländers Donny van de Beek.

Der 25-jährige Alli kommt nach sechseinhalb Jahren vom Ligarivalen Tottenham Hotspur, wo er seinen Stammplatz verloren hatte, und hat im Goodison Park einen Vertrag über zweieinhalb Jahre bis zum Juni 2024 unterschrieben, wie Everton bekannt gab. Van de Beek, der seit Sommer 2020 bei Manchester United spielt und sowohl unter Coach Ole Gunnar Solskjaer als auch unter dem jetzigen Trainer Ralf Rangnick kaum zum Zuge kam, wechselt zunächst auf Leihbasis bis zum Saisonende zu den Toffees.

Titelverteidiger PSG fliegt aus dem Pokal

Titelverteidiger Paris Saint-Germain hat das Viertelfinale des französischen Fußballpokals beim Comeback von Superstar Lionel Messi überraschend verpasst. Trotz drückender Überlegenheit in der regulären Spielzeit scheiterte der Hauptstadt-Club am Montagabend gegen OGC Nizza mit 5:6 im Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten stand es im Top-Spiel der Runde vor knapp 5000 Zuschauern im Prinzenpark 0:0. Danach ging es ohne Verlängerung direkt ins Elfmeterschießen. Xavi Simons scheiterte mit dem 14. Elfmeter an Nizzas polnischem Torhüter Marcin Bulka.

PSG war bis in die Schlussminute klar dominierend, die Gäste hatten nur ein paar Konterchancen. Der eingewechselte Kylian Mbappé traf in der Nachspielzeit die Latte. Für Messi war es nach seiner Coronainfektion Anfang Januar die erste Partie in diesem Jahr. Die DFB-Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer standen in der Startelf von Trainer Mauricio Pochettino. Der Brasilianer Neymar fehlte dagegen.

PSG ist in der Ligue 1 souveräner Tabellenführer - derzeit mit elf Punkten vor Verfolger Nizza um Ex-Bundesliga-Profi Dante, das im Pokal-Viertelfinale nun auf Olympique Marseille trifft.

Trotz Corona: Wirtschaftexperte glaubt weiter an Wettbieten bei Transfers

Der Sportökonom Christoph Breuer hat geringere Transferaktivitäten während der Corona-Pandemie festgestellt, sieht aber keine langfristigen Änderungen. „Man darf nicht davon ausgehen, dass die Fußballfunktionäre zur Vernunft gekommen sind, weil die Ablösesummen nun geringer sind“, sagte der Wissenschaftler der Universität Köln der „WAZ“. „Der Profifußball ist ein Rattenrennen. Das Wettrüsten in Spieler und Trainer wird weitergehen, wenn die Pandemie vorbei ist.“

Das meiste Geld ist auch in der gerade abgelaufenen Transferperiode in der englische Premier League geflossen. Diese habe sich insbesondere aufgrund der Medienerlöse aus der nationalen Vermarktung „in den vergangenen Jahren von den anderen europäischen Ligen abgesetzt“, sagte Breuer. „Diese Tendenz wird auch jetzt wieder deutlich.“

Mainzer Mateta wechselt fest zu Crystal Palace

Der Wechsel von Jean-Philippe Mateta vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 zu Crystal Palace ist abgeschlossen. Der englische Club hat mit dem bisher ausgeliehenen Stürmer nach Mainzer Angaben einen langfristigen Vertrag abgeschlossen. Der 24 Jahre alte Franzose war 2018 von Mainz verpflichtet worden und wechselte Anfang 2021 zunächst auf Leihbasis nach England.

Last-Minute-Deal von ehemaligem BVB-Star

Der ehemalige BVB-Profi Pierre-Emerick Aubameyang wechselt übereinstimmenden Medienberichten zufolge vom FC Arsenal zum FC Barcelona. Eine offizielle Mitteilung des Transfers stand auch nach Schließung des spanischen Transferfensters noch aus, doch mehrere Medien berichteten in der Nacht zum Dienstag von einer Einigung des Angreifers mit den Katalanen und glücklichen Gesichtern der Beteiligten.

Die Nachrichtenagentur AP beschrieb, wie Barça-Präsident Joan Laporta beim Verlassen der Geschäftsstelle einen Daumen hoch zeigte und die Faust in die Luft reckte. Aubameyang soll nur kurz darauf beim Verlassen des Geländes ebenfalls einen Daumen hoch gezeigt haben.

Laut Medienberichten soll Aubameyang ablösefrei nach Barcelona wechseln können, sein Vertrag in London soll zuvor aufgelöst worden sein. Der Wechsel musste aus diesem Grund wohl auch nicht bis Mitternacht in Spanien offiziell gemacht werden.

Der 32 Jahre alte Aubameyang spielte von Sommer 2013 bis Anfang 2018 in der Fußball-Bundesliga für Borussia Dortmund und ging dann in die Premier League zu Arsenal. Der bestbezahlte Profi hatte bei den Gunners zuletzt seine Position als Kapitän verloren. Bei den finanziell schwer unter Druck stehenden Katalanen soll der Nationalspieler Gabuns laut Medienberichten nun deutlich weniger verdienen.