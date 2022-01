HTHC-Profi Hauke hat Corona - Alster-Damen verpassen Finale

Die Jagd der Bundesligadamen des Clubs an der Alster auf den sechsten nationalen Meistertitel im Hallenhockey ist beendet. Die Auswahl von Cheftrainer Jens George unterlag bei der Final-Four-Endrunde im Düsseldorfer Castello vor 750 zugelassenen Zuschauern im Halbfinale dem Düsseldorfer HC mit 4:7 (1:3, 2:1, 0:0, 1:3).

Die Tore für den Titelverteidiger aus Hamburg schossen Lisa Altenburg (10./27., Siebenmeter), Felicia Wiedermann (19.) und Viktoria Huse (55., Strafecke). Für Düsseldorf waren die Nationalspielerinnen Elisa Gräve (5./14.) und Selin Oruz (13./28.) sowie Luisa Steindor (48., Strafecke), Sara Strauss (53.) und Lilly Stoffelsma (59.) erfolgreich.

Halbfinal-Duell war zunächst auf Augenhöhe

Die Partie zwischen dem Nord- und dem Westmeister galt als vorgezogenes Endspiel, nachdem beide sich bei den vergangenen drei Austragungen der Hallen-DM jeweils im Finale begegnet waren. Entsprechend ausgeglichen war auch das erneute Duell am Sonnabendmittag. Alster hatte wie erwartet deutlich mehr Spielanteile, übte mit seinem Dauerpressing Druck aus und kam zu einem klaren Plus an Offensivszenen.

Alster-Damen hatten Pech bei aberkanntem Tor

Düsseldorf setzte aus einer tief stehenden Defensive heraus auf Konter und zeigte sich im Verwerten seiner Torchancen höchst effektiv. In der ersten Halbzeit mündete so gut wie jede Schusskreisszene in einen Treffer. Pech hatten die Hamburgerinnen, dass das Tor zum 1:3 anerkannt wurde, obwohl Gräve außerhalb des Schusskreises zum Schuss angesetzt hatte. Aber da es in der Halle keinen Videobeweis gibt, zählte der Treffer.

In der zweiten Halbzeit spielte Alster in der Offensive zu behäbig und schaffte es nicht, den amtierenden Feldmeister in Bedrängnis zu bringen. Dazu kam erneut eine schwache Strafeckenquote, nur eine aus sechs dieser Standardsituationen konnte der Titelverteidiger durch Nationalspielerin Huse nutzen.

Düsseldorf blieb bei Kontern unglaublich effektiv. Der Treffer von Stoffelsma eine Minute vor Spielende, der die Partie entschied, fiel, als Alster-Torhüterin Amy Gibson zugunsten einer sechsten Feldspielerin bereits auf der Ersatzbank saß.

HTHC-Spieler nach Corona-Infektion in Isolation

Den Gegner des DHC für das Endspiel am Sonntag (12 Uhr) ermitteln am Nachmittag Rot-Weiß Köln und der Mannheimer HC. Bei den Herren gibt es im ersten Halbfinale (16.30 Uhr) dieselbe Paarung, anschließend haben die Herren des Harvestehuder THC um 18.45 Uhr als zweiter Hamburger Vertreter gegen den Berliner HC die Chance auf den Finaleinzug. Nicht mitwirken kann kurzfristig Rekordnationalspieler Tobias Hauke. Der 34-Jährige wurde am Morgen positiv auf Corona getestet und musste sich in Isolation begeben.