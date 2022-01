Belgisches Fußballmärchen – und ein Norddeutscher mittendrin

Köln/Brüssel. Das Fußball-Wunder rückt immer näher, doch jubeln will Deniz Undav noch nicht. Mit Aufsteiger Royale Union St. Gilloise greift der Norddeutsche in Belgien sensationell nach dem Titel, als Krönung führt der ehemalige Meppener die Torschützenliste der Liga an. Doch Undav bleibt lieber vorsichtig. „Wir müssen das Märchen erst noch zu Ende schreiben“, sagte er bei Sport1, „für mich persönlich ist es aber jetzt schon eins.“

Neben einem professionellen Pokerspieler aus England ist Undav der Hauptdarsteller in dieser Geschichte. 18 Saisontore hat der 25-Jährige aus Achim bei Bremen bereits erzielt. In der Tabelle liegt das Team aus dem Südwesten von Brüssel neun Punkte vor Titelverteidiger FC Brügge an der Spitze, am Donnerstag (20.45) kommt es zum direkten Duell. Bei einem Sieg winkt St. Gilloise tatsächlich die Meisterschaft.

St. Gilloise ist nach Titeln die Nummer drei

Was außerhalb Belgiens kaum einer weiß: Es wäre nicht die erste. Ganz im Gegenteil: Elfmal wurde der 1897 gegründete Traditionsverein schon Meister, mehr Titel haben in Belgien nur die Großclubs Anderlecht und Brügge. Der letzte datiert allerdings von 1934, das denkmalgeschützte Stadion Joseph Marien versprüht noch immer den Geist jener Zeit. Danach ging es bergab, erst 2021 gelang nach 48 Jahren die Rückkehr ins Oberhaus.

Diese Geschichte ließ auch Tony Bloom aufhorchen. Als Pokerprofi, vor allem aber mit Sportwetten hat es der Engländer zu beträchtlichem Vermögen gebracht, seinen Herzensverein Brighton übernommen und von der dritten Liga in die Premier League geführt. 2018 erwarb er dann auch den damaligen Zweitligisten Union St. Gilloise.

Undavs St. Gilloise als grünster Club der EU

Aber warum? „Erstens: Weil ich Fußball liebe und dies eine neue Herausforderung ist. Und zweitens: Weil das Team eine wunderbare Geschichte hat“, sagte Bloom damals. Zudem gefiel ihm die antirassistische Einstellung der noch immer großen Fanschar. Also installierte er seinen Freund Alex Muzio als Vorsitzenden, gemeinsam wollen sie Union zum „grünsten Club der EU“ machen. Und zum besten in Belgien.

Undav passte da wie die Faust aufs Auge. Schon in Havelse und Meppen traf der Stürmer regelmäßig, ehe er 2020 nach Belgien wechselte. Mit 17 Toren in 26 Partien hatte er maßgeblichen Anteil am Aufstieg – und traf im Oberhaus einfach weiter. Nach dem Remis von Aris Limassol (Zypern) am Wochenende ist St. Gilloise der einzige Aufsteiger, der aktuell in Europa die Tabelle anführt – und Undav ist der Torgarant.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch privat läuft es bestens: Deniz Undav mit Ehefrau Tanja im Januar bei der Verleihung des belgischen "Golden Shoe" für den besten Fußballer der abgelaufenen Saison.

Foto: Imago/Panoramic International

Undav träumt von der Nationalmannschaft

Mitte Januar traf er gegen den RFC Seraing sogar einmal am Sonnabend und einmal am Dienstag – wegen Nebels war die Partie in der Pause abgebrochen und drei Tage später fortgesetzt worden. Undav war also einfach in beiden Halbzeiten erfolgreich, am Ende hieß es 4:0. „Wunderbar“, schrieb Union daraufhin bei Twitter auf Deutsch. Ein anderer Deutscher – Marcel Mehlem – verließ den Club nach dem Aufstieg übrigens in Richtung Paderborn in die Zweiten Bundesliga.

Und wie geht es nun für Undav weiter? Der Torjäger träumt bereits von einer der europäischen Topligen – und sogar der Nationalmannschaft. „Mir ist absolut klar, dass das hehre Ziele sind. Aber warum nicht danach streben?“, fragte der Deutsch-Türke zuletzt im Interview mit dem kicker. Es wäre das nächste Fußball-Wunder.