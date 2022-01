Tennis: Mischa Zverev will auch als Manager weiter Turniere spielen

Melbourne/Hamburg. Trotz seiner Manager-Aufgaben für seinen Bruder Alexander Zverev hat Mischa Zverev noch keinen Zeitpunkt für das Ende seiner Tennis-Karriere im Blick und will weiter kleinere Turniere spielen. "Ich habe ja nicht so viel Zeit, aber ich spiele ja immer noch, weil ich mit Sascha spielen muss. Solange ich mich fit halte – warum nicht?", sagte der 34 Jahre alte Familienvater am Rande der Australian Open in Melbourne. Sascha ist der Spitzname von Alexander Zverev.

Mischa Zverev gehörte einst zu den 30 besten Spielern der Welt

Mischa Zverev zählte vor einigen Jahren zu den Top 30 der Welt. Bei den Australian Open hatte der Hamburger 2017 das Viertelfinale erreicht und dabei mit einem Sieg gegen den damaligen britischen Weltranglisten-Ersten Andy Murray beeindruckt. Mittlerweile belegt der Linkshänder nur noch Weltranglistenplatz 347. Er habe für ein paar kleinere Turniere in Frankreich und Italien gemeldet, sagte Mischa Zverev: "Wenn ich reinkomme, cool, wenn nicht, nicht."