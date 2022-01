Club an der Alster zieht in die Final-Four-Endrunde ein

Hamburg. Mehrere Minuten waren noch auf der Uhr, als sich die rund 200 zugelassenen Zuschauer in der Halle am Rothenbaum von ihren Sitzen erhoben. Stehende Ovationen, die sich die Bundesliga-Hockeydamen des Clubs an der Alster redlich verdient hatten. Mit einer über 60 Minuten konzentrierten und spielerisch überzeugenden Leistung zog der Titelverteidiger am Sonnabendmittag nach einem 9:1 (4:1)-Viertelfinalsieg gegen den Südzweiten TSV Mannheim in die Final-Four-Endrunde ein, die am 29./30. Januar in Düsseldorf stattfindet.

Gegner im Halbfinale ist Gastgeber Düsseldorfer HC, der sein Viertelfinale kampflos 5:0 gegen die wegen zu vieler Corona-Fälle nicht angetretenen Zehlendorfer Wespen gewann.

Ziehen die Hockey-Herren nach?

„Ich bin sehr froh über den Ausgang. Dafür dass wir eine Woche nicht trainieren konnten, war das eine starke Leistung, vor allem, weil wir das Tempo über 60 Minuten hoch gehalten haben“, sagte Alsters Cheftrainer Jens George, dessen Team ebenfalls von Corona beeinträchtigt war. Mit den Nationalspielerinnen Viktoria Huse und Hanna Granitzki fehlte die halbe Stammabwehr, was Nele Aring und Emma Davidsmeyer aber mit überragenden Leistungen fast vergessen machten.

Die Tore für den in allen Belangen überlegenen Nordmeister schossen Hanna Valentin (15.), Felicia Wiedermann (18./58.), Hannah Gablac (25./38.), Lisa Altenburg (29.), Nele Aring (45.) und Anne Schröder (47./48.).

Am Nachmittag haben Alsters Herren die Chance, gegen den Mannheimer HC ebenfalls das Endrundenticket zu lösen. Erst am Sonntag sind die Teams des Nordzweiten Harvestehuder THC gefordert. Die Herren spielen um 12 Uhr beim TSV Mannheim, die Damen um 14.30 Uhr beim Mannheimer HC.