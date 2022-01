Joan Jordán vom FC Sevilla krümmt sich am Boden, nachdem er im Derby bei Lokalrivale Real Betis von einer Stange am Kopf getroffen wurde.

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 16. Januar 2021:

Einsatz verweigert? Martial widerspricht Rangnick

Stürmer-Star Anthony Martial hat Teammanager Ralf Rangnick widersprochen: Der französische Nationalspieler hat die Behauptung von Coach Rangnick bestritten, er habe sich geweigert, im Kader für die Partie von Rekordmeister Manchester United in der englischen Premier League bei Aston Villa zu stehen.

„Ich werde mich niemals weigern, ein Spiel für Manchester United zu spielen“, schrieb er auf seinem Instagram-Account: „Ich bin seit sieben Jahren hier und habe den Club und seine Fans niemals respektlos behandelt. Das werde ich auch in Zukunft nicht tun.“

Rangnick hatte bei dem Spiel am Sonnabend (2:2) einen Platz auf der Ersatzbank unbesetzt gelassen und mitgeteilt, Martial habe sich gegen die Reise nach Birmingham entschieden. „Ja, er wollte nicht im Kader stehen“, sagte der deutsche Fußballlehrer. Wie Martials Berater in der vergangenen Woche mitgeteilt hatte, will der 26-Jährige den Verein noch im Winter verlassen. Sein Vertrag läuft noch bis 2024.

Profi von Stange getroffen – Skandalderby erschüttert Spanien

Das am Sonnabend wegen Fankrawallen abgebrochene spanische Pokalspiel zwischen den Stadtrivalen Betis und FC Sevilla wird am Sonntag um 16.00 Uhr vor leeren Rängen fortgesetzt. Das teilte der spanische Verband RFEF am Sonntagvormittag mit. Das Achtelfinal-Duell war in der 39. Minute beim Stand von 1:1 abgebrochen worden, nachdem Gästeprofi Joan Jordán von einer von der Tribüne aus geworfenen Fahnenstange am Kopf getroffen worden war.

Als Jordán zu Boden ging, wurden er und das Gästeteam zudem von einem Teil der Betis-Anhänger noch minutenlang mit Sprechchören beleidigt. Spieler von Betis verurteilten zwar den Zwischenfall, versuchten aber auch, ihn zu relativieren. Sie warfen dem Trainer des FC Sevilla, Julen Lopetegui, vor, er habe Jordán dazu aufgerufen, „sich auf den Boden zu werfen und einen Schwindelanfall vorzutäuschen“. Dabei hielt sich der 27 Jahre alte Jordán zwar am Boden kurz den Kopf, stand aber schnell wieder auf.

Die Fortsetzung des Spiels wird vermutlich ohne Jordán erfolgen, denn der Profi war am Sonntag nach Clubangaben daheim „unter ärztlicher Beobachtung“. Bereits vor knapp 15 Jahren war ein Sevilla-Derby im Betis-Stadion abgebrochen worden. Damals, am 28. Februar 2007, war Gästetrainer Juande Ramos im Pokal-Rückspiel von einer von einem Fan geworfenen Flasche am Kopf getroffen worden.

Grab von Schalke-Legende Libuda umgebettet

Vereinsikone Reinhard „Stan“ Libuda hat die letzte Ruhestätte auf dem „Schalke-Friedhof“ in Gelsenkirchen-Beckhausen gefunden. Am Sonnabend erfolgte die Umbettung des Grabes des 1996 im Alter von nur 52 Jahren verstorbenen Ex-Nationalspielers, der zu den größten Spielern in der Historie der Königsblauen zählte.

Auf dem Schalker Fan-Feld erhielt Libuda nun das Grab Nummer 7, jene Ziffer, die er als Aktiver immer auf seinem Trikot getragen hatte. Der Vereinspräsident von Borussia Dortmund und langjährige Präsident der Deutschen Fußball Liga (DFL), Reinhard Rauball, sowie ehemalige Mitspieler aus der 1972er Schalker Pokalsiegermannschaft, der Schalker Vorstand um den Vorsitzenden Bernd Schröder und Vertreter aller Gremien von S04 erwiesen Libuda die letzte Ehre.

Auch Mitspieler von Libuda aus der siegreichen BVB-Mannschaft im Europapokal der Pokalsieger 1966 wohnten der Umbettung bei. In Gelsenkirchen-Beckhausen haben auch weitere Schalke-Größen bereits ihre letzte Ruhestätte gefunden.

Newcastle will angeblich Gosens holen

Nationalspieler Robin Gosens steht Medienberichten zufolge vor einem Wechsel aus der italienischen Serie A in die englische Premier League. Newcastle United habe bereits ein Angebot für den deutschen Verteidiger des italienischen Clubs Atalanta Bergamo abgegeben, berichtete der Sender Sky Sport Italia. Gosens könnte demnach einen Vertrag für dreieinhalb Jahre bekommen und deutlich mehr als in Bergamo verdienen.

Ein Wechsel nach England könnte für den Deutschen Abstiegskampf bedeuten. Newcastle stand nach dem 22. Spieltag auf dem vorletzten Platz in der Premier League. Bergamo rangiert derzeit dagegen in der Serie A auf Platz vier.

Gosens hat im September eine schwere Muskelverletzung erlitten und hat seitdem nicht mehr gespielt. Er wechselte im Sommer 2017 vom niederländischen Club Heracles Almelo zu Atalanta. Seitdem bestritt er für die Norditaliener mehr als 150 Partien und schoss 29 Tore.

Kölns Trainer Baumgart stellt Zuschauer-Limit infrage

Kölns Trainer Steffen Baumgart hat erneut deutlich sein Unverständnis über die aktuell geltenden Zuschauerregeln im Sport zum Ausdruck gebracht. „Wenn ich sehe, dass wir 750 haben, die sitzen alle in einem Block. Da gibt es so viele Ansätze, wo ich sage, okay, ich finde viele Sachen nicht gut“, sagte Baumgart am Sonntag beim TV-Sender Bild. Ihm fehle eine klare Begründung dafür, warum in einem geschlossenen Raum 750 Menschen sein dürften und in einem großen Stadion ebenfalls.

Baumgart hat dabei unter anderem die finanziellen Auswirkungen der geringen Zuschauer-Kapazitäten im Sinn – nicht nur im Fußball. „Wir lassen die Vereine sterben mit einer Begründung, die ich aus meiner Sicht nicht nachvollziehen kann und die mir auch zu einfach ist“, sagte der FC-Coach einen Tag nach der 0:4-Niederlage seiner Mannschaft vor 750 Zuschauern gegen den FC Bayern München. „Einfach zu sagen, wir machen das so, dann machen wir das so, ist keine Begründung.“

Baumgart erklärte mit Blick auf die lange Corona-Krise: „Jetzt nach zwei Jahren fällt es glaube ich den meisten wirklichen Vereinen, die eben nichts im Hintergrund haben, schwer, diese Verluste aufzufangen. Es gibt genug andere Vereine, die können das über größere Sicherheit im Hintergrund abfangen. Wir können es nicht. So geht es ganz vielen Zweitligisten, ganz vielen Drittligisten. So geht es den Eishockey-Spielern, so geht es den Basketballern. So geht es ganz, ganz vielen.“ Er glaube, dass man sowohl in die Stadien als auch in die Hallen mehr Menschen lassen könne.

Kehrer trifft erneut für PSG

Nationalspieler Thilo Kehrer hat erneut getroffen und dem französischen Topclub Paris Saint-Germain zum nächsten Sieg in der Ligue 1 verholfen. Der frühere Profi von Schalke 04 erzielte beim 2:0 (1:0) gegen Stade Brest am Sonnabendabend den zweiten Treffer des Starensembles, mit nun 50 Punkten aus 21 Spielen steht die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino unangefochten an der Tabellenspitze.

Kehrer hatte Paris bereits zum Rückrundenauftakt mit seinem ersten Saisontreffer beim 1:1 bei Olympique Lyon vor einer Niederlage bewahrt, nur sechs Tage später traf der 25-Jährige nun erneut (53.). Es war Kehrers überhaupt erst viertes Tor im 114. Pflichtspiel für den Club von der Seine.

Weltmeister Kylian Mbappé (32.) hatte die Führung der Gasteber erzielt. Superstar Lionel Messi stand nach seiner Corona-Genesung noch nicht im Kader der Pariser.

Juventus Turin setzt Aufholjagd fort

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin setzt in der Serie A seine Aufholjagd fort. Die „alte Dame“ bezwang am Sonnabendabend Udinese Calcio mit 2:0 (1:0) und festigte den fünften Tabellenplatz. Juve ist nach dem Fehlstart in die Saison mittlerweile seit acht Spielen ungeschlagen und feierte während dieser Serie sechs Siege.

Paulo Dybala (19.) und der Ex-Schalker Weston McKennie (79.) erzielten die Tore für die Turiner. Der Rückstand auf Tabellenführer und Titelverteidiger Inter Mailand beträgt acht Punkte, die Lombarden haben zudem zwei Spiele weniger bestritten.