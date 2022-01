Bald Topverdiener? Bayern-Star Coman kurz vor neuem Vertrag

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 11. Januar 2022:

Neuer Vertrag: Coman wohl bald unter Bayerns Topverdienern

Kingsley Coman steht beim FC Bayern vor einer Vertragsverlängerung. Wie die französische Sportzeitung "L'Equipe" berichtet, könnte die Unterschrift unter einen langfristigen Vertrag über 2026 hinaus in den kommenden Tagen erfolgen. Coman würde laut dem Bericht in den erweiterten Kreis der Topverdiener aufsteigen.

Der Siegtorschütze des Champions-League-Finales von 2020 steht seit Sommer 2017 bei den Münchnern unter Vertrag. Comans aktueller Kontrakt ist bis zum 30. Juni 2023 datiert, die Verhandlungen ziehen sich schon länger. Bei den Gehaltsvorstellung hatten Club und Flügelspieler zeitweilig deutlich auseinander gelegen. Internationale Spitzenclubs wie der FC Chelsea, der FC Barcelona oder Manchester City sollen Interesse am 25-Jährigen haben oder gehabt haben.

Im vergangenen Monat hatte der Franzose seine Zukunft offen gelassen, aber da schon Hoffnung auf eine zeitnahe Einigung geweckt. "Der FC Bayern ist ein Topclub, einer der besten und größten Fußballvereine in Deutschland und der Welt", sagte Coman. "Wir haben natürlich Gespräche geführt. Der Club wird weiterhin mit meinen Beratern sprechen - und vielleicht haben wir bald Neuigkeiten."

RB-Abwehrchef lobt Ansprachen von Neu-Coach Tedesco

Abwehrchef Willi Orban hat die Motivationskünste von RB Leipzigs neuem Trainer Domenico Tedesco gelobt. "Er macht es gut. Dinge wie Motivation, die letzte Ansprache vor dem Spiel. Da trifft er oftmals den richtigen Ton. Sein großer Vorteil ist, dass er viele Sprachen spricht. Das kommt gut an in unserer Mannschaft", sagte der ungarische Nationalspieler. Tedesco hatte Mitte Dezember die Nachfolge von Jesse Marsch angetreten und von seinen ersten vier Spielen zwei gewonnen.

Im Gegensatz zu Marsch setzt Tedesco beim Vizemeister wieder auf mehr Ballbesitz. Für Orban das richtige Rezept im modernen Fußball. "Langfristig sind die Mannschaften am erfolgreichsten, die das Spiel ganzheitlich ansehen", betonte der 29-Jährige. "Das ist dann auch, einen Plan für das Spiel mit dem Ball zu haben."

Matthäus: Haaland der perfekte Lewandowski-Nachfolger

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht in BVB-Superstar Erling Haaland den perfekten Nachfolger für Bayerns Toptorjäger Robert Lewandowski - falls sich der Pole irgendwann zu einem Abschied aus München entschließen sollte. "Wo er landet, wird man sehen. Natürlich wären Real Madrid oder die Premier League total reizvoll. Vielleicht wird es aber auch der FC Bayern", sagte Matthäus zur Zukunft von Haaland.

Der 33 Jahre alte Stürmer Lewandowski sei "heute der Beste der Welt", meinte der Sky-Experte. "Wenn er allerdings noch mal etwas anderes möchte und die Chance hat, nach England in die spektakulärste Liga oder nach Madrid zu gehen, weil der Glanz dort ein wenig ausgeprägter ist, dann sollte man sich natürlich in München mit der größten Wette auf die Zukunft beschäftigten. Und die heißt Erling Haaland", sagte der 60 Jahre alte Weltmeister von 1990.

Aufgeben sei „ein Fremdwort“ für Haaland, lobte Matthäus den erst 21 Jahre alten Norweger und überragenden Torjäger von Borussia Dortmund. „Und ich habe auch den Eindruck, dass er trotz der täglichen weltweiten Spekulationen um seine Zukunft alles auf dem Platz ausblendet. Das ist in so jungen Jahren nicht selbstverständlich. Er ist auch mental schon sehr stark.“

Mané schießt Senegal in der Nachspielzeit zum Sieg

Dank Stürmerstar Sadio Mané ist die senegalesische Nationalmannschaft beim Afrika-Cup in Kamerun mit einem glücklichen Erfolg in die Jagd auf ihren ersten Titel gestartet. Beim 1:0-Sieg des Vize-Afrikameisters gegen Simbabwe sorgte der Schützling von Teammanager Jürgen Klopp beim FC Liverpool erst in der siebten Minute der Nachspielzeit mit einem verwandelten Handelfmeter für die Entscheidung.

Unfreiwillig im Blickpunkt stand Aymen Barkok von Eintracht Frankfurt. Der marokkanische Mittelfeldspieler wurde kurz vor dem Auftaktspiel seines Teams gegen Ghana positiv auf Corona getestet und fiel damit für die Begegnung aus. Doch auch ohne den 23-Jährigen feierten die Atlas-Löwen einen 1:0-Erfolg. Ghanas Fehlstart in der Gruppe C konnte auch Daniel-Kofi Kyereh vom FC St. Pauli nach seiner Einwechslung in der Schlussphase nicht mehr verhindern.