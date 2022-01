Shitstorm: ZDF-Experte empört Zuschauer mit Aussage zu Frauen

Toni Innauer positioniert sich in einer Livesendung gegen einen neuen Skiflugwettbewerb von Frauen. Wofür er den Shitstorm erhält.

Innsbruck. Skisprung-Ikone Toni Innauer hat sich einen kapitalen Shitstorm eingehandelt. Während einer ZDF-Liveübertragung sprach sich der TV-Experte eindeutig gegen die zurzeit diskutierte Einführung eines Skiflug-Wettbewerbs für Frauen aus. Vor allem auf Twitter hagelt es nun Kritik.

"Ich bin nicht für Frauen-Skifliegen", positionierte sich Innauer in Innsbruck kurz vor der Absage des dritten Springens der Vierschanzentournee. "Aus Risikogründen bin ich absolut dagegen", sagte der 63-Jährige. "Ich kann das auch physikalisch erklären, wenn es sein müsste."

TV-Zuschauer werfen Innauer Sexismus vor

Ebendiese Erklärung vermissten jedoch viele Zuschauer, die Innauer dies umgehend in den sozialen Medien vorwarfen. "Kann der Experte bitte seine Aussagen bezüglich der Frauen und dem Skifliegen noch mal genauer erläutern? Also weshalb sollen Frauen nicht befähigt sein zum Skifliegen?", fragte ein Twitter-User. "Herr Innauer ist gegen Skifliegen für Frauen, ich bin gegen alte Männer mit sexistischen Vorurteilen, jeder hat halt so sein Hobby", schrieb eine andere.

Mehrere Nutzer forderten auch das ZDF auf, zu Innauers Aussagen Stellung zu nehmen. Bislang reagierte der Mainzer Sender jedoch nicht. Auch Innauer selbst äußerte sich bisher nicht zu den Vorwürfen.

Dass Frauen künftig eine Vierschanzentournee auf Großschanzen bestreiten, würde Innauer gutheißen. „Das ist im oberen Limit der besten Sportlerinnen. Das können sie leisten, das haben sie gezeigt. Das zeigt auch, wie großartig sich dieser Sport schon entwickelt hat", sagte er.