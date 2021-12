Rangnick sauer nach ManU-Remis in Newcastle

Ehrgeizig bis in die Haarspitzen: Ralf Rangnick will Manchester United zurück zu altem Glanz führen

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 28. Dezember 2021:

Bielefeld startet mit neuem Routinier in die Vorbereitung

Arminia Bielefeld hat die Rückrundenvorbereitung in der Fußball-Bundesliga mit zwei Verstärkungen für den Abstiegskampf aufgenommen. Ex-Nationalspieler Gonzalo Castro (34, zuletzt VfB Stuttgart) und der junge türkische Mittelfeldspieler Burak Ince (17) standen am Dienstag erstmals für die Ostwestfalen auf dem Platz.

„Was sich andere Vereine an Qualität erkaufen können, müssen wir mit Aufwand wettmachen. Aus diesem Grund ist die enorm hohe Intensität für jeden einzelnen selbstverständlich“, sagte Trainer Frank Kramer, der beim Frühstart auf die Torhüter Stefan Ortega (nach Corona-Infektion) und Stefanos Kapino (erkrankt) verzichten musste. Manuel Prietl fehlte ebenfalls nach einer Covid19-Erkrankung.

Die Arminia hat eine an sich schwache Hinrunde am Ende durch Siege gegen den VfL Bochum und bei RB Leipzig aufgewertet. Die Bielefelder sind mit 16 Punkten aus 17 Spielen Tabellenvorletzter, ihr Rückrundenstart ist das Spiel beim SC Freiburg am 8. Januar.

Union startet ohne Torjäger Awoniyi ins neue Fußballjahr

Der 1. FC Union Berlin wird vorerst auf Torjäger Taiwo Awoniyi verzichten müssen. Der Tabellensiebte der Fußball-Bundesliga bestätigte am Dienstag, dass der Torjäger aus Nigeria für die Nationalmannschaft seines Landes beim Afrika-Cup im Einsatz sein wird. Die Kontinental-Meisterschaft in Kamerun beginnt am 9. Januar und endet knapp einen Monat später am 6. Februar.

Awoniyi trifft mit Nigeria in der Gruppenphase auf Ägypten, Guinea-Bissau und den Sudan. Der 24 Jahre alte Angreifer erzielte für Union in dieser Saison bereits neun Tore in der Meisterschaft. Er könnte im längsten Fall bei einem Finaleinzug von Nigeria beim Afrika-Cup den Eisernen insgesamt fünf Pflichtspiele fehlen. Darunter auch im Derby im Pokalachtelfinale am 19. Januar gegen Hertha BSC. Los geht es für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer im neuen Jahr am 8. Januar bei Bayer 04 Leverkusen.

Weitere Titel für Bayern-Star Lewandowski

Robert Lewandowski vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München ist in Dubai mit zwei Trophäen ausgezeichnet worden. Der 33-Jährige wurde bei den Global Soccer Awards als bester Torjäger des Jahres 2021 geehrt, außerdem erhielt er den Fan-Preis. Bei der Auszeichnung „Spieler des Jahres“ ging der Pole allerdings leer aus, den Preis gewann Weltmeister Kylian Mbappe vom französischen Spitzenklub Paris St. Germain.

Lewandowski stellte in der vergangenen Saison einen Rekord auf. Der Bayern-Star erzielte 41 Tore in der Bundesliga und übertraf damit die Bestmarke von Gerd Müller. Der 29-köpfigen Jury der Global Soccer Awards gehörte auch der auch der deutsche Schiedsrichter Felix Brych an.

Rangnick sauer nach ManU-Remis in Newcastle

Trainer Ralf Rangnick von Manchester United will die fehlende Spielpraxis seiner Mannschaft nach der zweiwöchigen Corona-Pause nicht als Begründung für die schwache Leistung beim 1:1 bei Newcastle United gelten lassen. „Es ist auch eine Frage des Rhythmus, aber wir sollten nicht nach Entschuldigungen suchen“, sagte der 63-Jährige nach dem 1:1 (0:1) bei Newcastle United am Montagabend. „Wir müssen uns verbessern und körperlicher und präziser spielen, wenn wir in Ballbesitz sind“, forderte der ehemalige Bundesliga-Trainer. „Ich war nicht glücklich mit unserer Leistung.“

United hatte nach Ende seiner Corona-Pause bei Abstiegskandidat Newcastle nur mit Mühe die erste Niederlage unter Rangnick vermieden. Der eingewechselte Edinson Cavani (71. Minute) rettete nach dem Rückstand durch Allan Saint-Maximin (7.) zumindest einen Punkt. „Wir haben das Spiel heute, abgesehen von einigen wenigen Momenten, nicht kontrolliert“, urteilte Rangnick. „Du musst bereit sein und in der Lage, die direkten Duelle zu gewinnen. Das war heute nicht der Fall.“ Das größte Problem seien die unnötigen Fehler seines Teams gewesen.