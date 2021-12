Uwe-Seeler-Stiftung: Hamburger Ärztin ersteigert HSV-Trikot

Hamburg. Anlässlich des 85. Geburtstags von Uwe Seeler trugen die HSV-Profis Sondertrikots beim Auswärtsspiel in Karlsruhe mit dem Schriftzug „Uns Uwe 85“. Das Abendblatt versteigerte das Matchtrikot von Abwehrspieler Mario Vuskovic mit der Rückennummer 44 und der Original-Unterschrift von Uwe Seeler zugunsten der Stiftung von Hamburgs Ehrenbürger.

Gewinnerin Dr. Silke Eckmann, die sich das Trikot für 601 Euro sicherte, holte das Shirt in dieser Woche in der Abendblatt-Geschäftsstelle ab. Die Hamburgerin, die an der Mönckebergstraße eine Praxis für Enddarmerkrankungen betreibt, freute sich: „Uwe Seeler hilft seit 1996, als er die Stiftung anlässlich seines 60. Geburtstags gründete, Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, das ist wirklich bemerkenswert. Ich unterstütze ihn sehr gerne dabei.“

Wer auch spenden möchte: Uwe-Seeler-Stiftung, Hypo Vereinsbank, BIC HYVEDEMM300, IBAN DE19200300000000160606.