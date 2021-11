Sexvideo-Skandal: Bewährung und Geldstrafe für Karim Benzema

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 24. November 2021:

Sexvideo-Urteil: Bewährung und Geldstrafe für Benzema

Der französische Nationalspieler Karim Benzema ist in der Sexvideo-Affäre zu einem Jahr Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden. Das entschied ein französisches Gericht am Mittwoch.

Der Stürmer von Real Madrid wurde der „Beihilfe zur versuchten Erpressung seines ehemaligen französischen Nationalmannschaftskollegen Mathieu Valbuena für schuldig befunden“. Außerdem muss Benzema 75.000 Euro Strafe zahlen.

Das Urteil fiel um zwei Monate höher aus, als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. „Wir sind geschockt von dem Urteil“, sagte sein Anwalt Paul-Albert Iweins nach der Urteilsverkündigung in Versailles. Er kündigte an, in Berufung zu gehen.

Die Richter sehen es als erwiesen an, dass Benzema 2015 in die versuchte Erpressung Valbuenas verwickelt gewesen war. In der sogenannten Sextape-Affäre ging es um ein Video mit sexuellem Inhalt, das vom Mobiltelefon Valbuenas stammte.

Neben Benzema waren noch vier weitere Männer angeklagt. Sie sollen damit gedroht haben, das Video zu veröffentlichten, um von Valbuena Geld zu erpressen.

Der Skandal hatte die französische Nationalmannschaft vor sechs Jahren erschüttert, sowohl Benzema als auch Valbuena mussten das Team verlassen. Benzema wurde von Nationaltrainer Didier Deschamps mittlerweile wieder begnadigt.

Union-Profi Baumgartl spielt bei GZSZ mit

Timo Baumgartl vom Bundesligisten Union Berlin ist unter die Schauspieler gegangen. Am 2. Dezember ist der Verteidiger in der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ in einer Gastrolle zu sehen.

„Soweit ich weiß, hat GZSZ beim 1. FC Union Berlin angefragt, um einen Spieler für einen Gastauftritt zu bekommen. Ich habe davon nichts gewusst und wurde unter einem Vorwand zu diesem Dreh gelotst“, sagte Baumgartl.

Bereits als Kind sei der 25-Jährige, der sich in Folge 7398 selbst spielt, Fan der TV-Soap gewesen. „Es war für mich schon sehr spannend, mal hinter die Kulissen schauen zu dürfen. Auch das Treffen mit Wolfgang Bahro, der Jo Gerner spielt, hat mir einen Kindheitstraum erfüllt“, sagte Baumgartl weiter.

Mit Bahro sowie den Schauspielerinnen Chryssanthi Kavazi und Joana Schümer habe Baumgartl auch für seine Szene gedreht. „Es ist schon sehr beeindruckend, aber auch viel Arbeit, die Texte auswendig zu lernen, und eh eine Szene im Kasten ist, kann das schon einige Takes dauern“, so Baumgartl, der sich scherzhaft als „Teilzeit-Schauspieler“ bezeichnete.

Schickhardt: Fußball-Impfpflicht „völlig abwegig“

Sportrechtler Christoph Schickhardt hält eine Impfpflicht nur für Fußball-Profis für „völlig abwegig. Dies ist auch ein gutes Stück Populismus. Gerade wird die Impfpflicht für alle diskutiert. Das ist natürlich möglich – und betrifft dann selbstverständlich auch die Fußball-Profis. Eine Impfpflicht isoliert für Fußball-Profis hätte aber rechtlich keine Chance“, sagte der renommierte Jurist der Münchner AZ und dem Straubinger Tagblatt.

Es gebe dafür „rechtlich keinen plausiblen Anknüpfungspunkt“, ergänzte Schickhardt. „Man sollte die Fußballer nicht an den Pranger stellen. Joshua Kimmich ist ein herausragender Sportler und so, wie man allseits hört, auch ein sehr ernsthafter Mensch. Ich halte es für völlig falsch, Fußballern diesbezüglich eine Vorbildfunktion zuzuschreiben. Damit sind sie doch völlig überfordert“, sagte er weiter.

Wer zu seiner Entscheidung, ob er sich impfen lasse oder nicht, „ein Vorbild benötigt, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Alle Fakten liegen längst auf dem Tisch.“

Löw spricht sich für Corona-Impfung aus Löw spricht sich für Corona-Impfung aus

Aues Leonhardt fordert Fußball-Lockdown

Helge Leonhardt, Präsident des Zweitligisten Erzgebirge Aue, fordert eine Unterbrechung des Spielbetriebs in den Bundesligen. „Wir brauchen bis Ende Dezember einen Fußball-Lockdown. Die nächsten vier Wochen werden extrem schwierig für unser Land und stellen uns vor eine Zerreißprobe. Dort wird kluges und geordnetes Handeln gefragt sein, ohne chaotische Aktionen“, sagte der 63-Jährige der „Bild“.

So lag die Inzidenz im Erzgebirgskreis am Dienstag bei 1346,4. Leonhardt riet deshalb, Sorgfalt vor Gier walten zu lassen. „Wir müssen einfach den Schutz der Menschen in den Vordergrund stellen, Vorbilder sein“, sagte der Unternehmer am Dienstagabend im Gespräch mit „Sport im Osten“, „diesen Appell sende ich auch an die DFL, egal, ob er dort gehört wird oder nicht.“

Angesichts der steigenden Corona-Infektionsfälle in den Mannschaften sieht Leonhardt eine Wettbewerbsverzerrung, da Spieler für die Partien ausfallen. Zudem wird in den Bundesländern die Zulassung von Zuschauern unterschiedlich gehandhabt. In Sachsen werden in den höchsten drei Ligen keine Besucher mehr zugelassen. „Es kann nicht das Ziel sein, die erste Saisonhälfte um jeden Preis bis Weihnachten durchzupeitschen“, sagte Leonhardt.

Eberl für DFB-Neustart ohne Koch und Peters

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl hält einen Neustart beim DFB mit dem Personal der derzeitigen Interimslösung, Rainer Koch und Peter Peters, „für sehr schwierig“. „Wenn wir über einen Neustart reden, sollten auch neue Personen in die Verantwortung“, sagte der 48-Jährige der Sport Bild: „Ein 'Immer weiter so' hat selten zum Erfolg geführt. Und ich finde es schwierig, dass Personen, die in den vergangenen Jahren Dinge links und rechts gemacht haben, jetzt plötzlich sagen: Ich stehe doch für geradeaus!“

Gerade in der Außendarstellung habe der DFB noch Verbesserungspotenzial. „Damit würde man in der Schule kaum noch versetzt werden“, sagte Eberl auf die Frage, welche Note er dem DFB dafür geben würde.

Am Montag hatte Bernd Neuendorf, Präsident des Fußball-Verbandes Mittelrhein, seine Kandidatur erklärt. Neben Neuendorf hatte der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) DFB-Interimspräsident Peter Peters als möglichen Nachfolger des im Mai zurückgetretenen Fritz Keller nominiert. Die Wahl findet beim DFB-Bundestag am 11. März 2022 statt.

Nach Irritation: Rose lädt Amorim zum Wein ein

Marco Rose war kurz irritiert. Als eine portugiesische Journalistin den Trainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund über seine Meinung zu Ruben Amorim fragte, stand er zunächst auf dem Schlauch. „Ich habe keine Ahnung“, antwortete Rose vor dem vorgezogenen Gruppen-Finale in der Champions League bei Sporting Lissabon am Mittwoch (21 Uhr/Dazn).

Nach einem kurzen Moment der Irritation entschuldigte sich Rose aber sofort, dass er den 36 Jahre alten Coach des portugiesischen Meisters zunächst nicht einordnen konnte. „Ich werde ihn nach dem Spiel zu einem Glas Wein einladen“, sagte Rose lächelnd.

In der portugiesischen Hauptstadt kann für den DFB-Pokalsieger alles passieren. Bei einem Sieg wäre der Einzug in die K.o.-Runde sicher, bei einem Unentschieden hielten die Dortmunder vor dem letzten Gruppenspiel gegen Besiktas Istanbul alle Trümpfe in der Hand. Bei einer Niederlage mit einem Tor bliebe noch ein Fünkchen Hoffnung, eine Pleite mit mindestens zwei Toren Unterschied würde das Ende aller Champions-League-Träume bedeuten.