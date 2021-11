Argentinien: Trainer wird bei Drittligaspiel von Fan angeschossen

Mendoza. In der dritten argentinischen Liga ist einem Trainer während des Spiels in die Schulter geschossen worden. Bei der Partie zwischen Huracán Las Heras und Ferro Carril Oeste de General Pico La Pampa am Sonntag wurde der Coach der Auswärtsmannschaft, Mauricio Romero, getroffen, musste behandelt und mit einer Schusswunde ins Krankenhaus gebracht werden.

Auf einem Video des argentinischen Fernsehsenders Canal 3 La Pampa ist zu sehen, wie die Spieler beider Teams sowie die Schiedsrichter vom Spielfeld rannten und Fans sich hinter Mauern versteckten, als im Stadion in der Provinz Mendoza Schüsse fielen. Das Spiel wurde in der Schlussphase beim Stand von 3:1 für Huracán unterbrochen.

Schüsse bei Fußballspiel in Argentiniens dritter Liga

Streit zwischen Huracán-Fans soll zu Schuss geführt haben

„Romero geht es gut, und er ist außer Lebensgefahr“, teilte sein Club in einer Erklärung auf Twitter mit: „Nachdem er das Stadion verlassen hatte, wurde er in einem örtlichen Krankenhaus untersucht und gibt nun eine Erklärung bei der Polizei ab.“

Huracán Las Heras Mza vs Ferro de La Pampa suspendido. Balacera en la hinchada local. Hieren de un diaparo al técnico del equipo pampeano: Mauricio Romero. #FederalA #AFA @DiarioOle @ascensointerior @todonoticias pic.twitter.com/m8Es3L8ZI4 — Mariano Javier Pepa (@marianopepa) October 31, 2021

Laut argentinischen Medien soll ein interner Streit zwischen Huracán-Fans zu dem Vorfall geführt haben. Der Heimverein kritisierte die Beteiligten scharf. „Seit Jahren werden Familien vom Spielfeld gejagt“, hieß es in einem Beitrag auf Facebook: „Mögen all jene, die dem Verein schaden, fernbleiben, damit die echten Fans zurückkehren können.“

