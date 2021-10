Englands Polizei setzt nach Rassismus-Eklat Schlagstöcke ein

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 13. Oktober 2021:

Rassismus-Eklat – Ungarn droht nächste Strafe

Nach den Zusammenstößen zwischen ungarischen Fans und der Polizei während des WM-Qualifikationsspiels von England gegen Ungarn (1:1) will der englische Fußballverband den Vorfall untersuchen und dem Weltverband FIFA melden. Dem ungarischen Verband droht damit eine erneute Strafe.

In der Anfangsphase der Partie am Dienstagabend im Londoner Wembley-Stadion waren Dutzende Einsatzkräfte auf den Tribünen mit Gästefans aneinandergeraten. Die Polizei setzte Schlagstöcke gegen die Zuschauer ein. Kurz nach Beginn des Spiels hätten Beamte die Tribüne betreten, um einen Zuschauer wegen eines rassistischen Vorfalls zu verhaften, hieß es in einer Polizeimitteilung. Daraufhin habe es Unruhe gegeben, an der andere Zuschauer beteiligt waren. Die Ordnung sei aber schnell wiederhergestellt worden.

Close-up video of Wembley police being pushed out of away end by Hungarian/Polish fans: pic.twitter.com/w5ZEP0EDox — Simon Evans (@sgevans) October 13, 2021

Vor dem Anpfiff hatten einzelne ungarische Fans gebuht, als die englischen Nationalspieler als Zeichen gegen Rassismus knieten und die Ungarn auf die „Respect“-Aufschrift auf ihren Trikots zeigten. Von den Pfiffen waren die Three Lions unbeeindruckt. „Wir wurden kritisiert, weil wir gekniet haben, und wir haben gemeinsam leidenschaftlich zusammengehalten“, sagte Verteidiger Tyrone Mings. „Das hat uns als Mannschaft getragen. Es ändert sich nicht, wenn Leute Banner hochhalten oder anderer Meinung sind.“

Im September hatten ungarische Fans in Budapest englische Spieler rassistisch beleidigt, Gegenstände geworfen, Feuerwerkskörper abgefeuert und Treppen blockiert. Ungarns Nationalmannschaft war vom Weltverband FIFA dafür mit einem Heimspiel in der WM-Qualifikation ohne Zuschauer bestraft worden. Demnach droht dem Verband ein weiteres Geisterspiel, sollten sich ähnliche Vorfälle wiederholen. Das könnte nun der Fall sein.

Nübel-Rückkehr zu Bayern hängt von Neuer ab

Eine mögliche Rückkehr von Alexander Nübel zum deutschen Rekordmeister FC Bayern München hängt aus Sicht seines Beraters auch von der Zukunft von Manuel Neuer ab. „Wenn Manuel verlängert und in zwei Jahren im Alter von 37 immer noch unantastbar ist, dann werden wir eine Lösung finden. Dann wird Alexander einen anderen Weg einschlagen. Das ist kein Problem“, sagte Nübels Berater Stefan Backs bei Sport1.

Der Vertrag von Nationaltorhüter Neuer (35) läuft bis 30. Juni 2023. Dann endet auch die zweijährige Leihe von Nübel (25) an die AS Monaco. Nübel hatte 2020 seinen Stammplatz beim FC Schalke 04 aufgegeben und beim FC Bayern einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Dort wollte er sich zum Nachfolger von Neuer entwickeln – in München und im DFB-Team. Neuer hatte aber unlängst gesagt, er könne sich vorstellen, noch lange zu spielen. „Vom Alter gibt es aber für mich keine Vorgabe. Ich sage nicht, dass mit 40 Jahren Schluss ist“, sagte der Ex-Weltmeister in einem Interview der „Bild am Sonntag“.

Manchester City arbeitet an Haaland-Transfer

Manchester City will einem englischen Medienbericht zufolge im kommenden Jahr seine Bemühungen um Starstürmer Erling Haaland von Borussia Dortmund verstärken. Es werde erwartet, dass Haalands Berater Mino Raiola im Januar mit dem Premier-League-Club von Trainer Pep Guardiola über einen Wechsel im folgenden Sommer sprechen werde, berichtete die „Times“ am Dienstag.

Haaland sei der angestrebte Transfer mit der höchsten Priorität beim englischen Meister. Sein Vertrag beim Revierclub läuft noch bis 30. Juni 2024, Berichten zufolge soll es eine Ausstiegsklausel für den Norweger in Höhe von 75 Millionen Euro geben.

Haalands Vater Alf-Inge spielte zum Ende seiner Karriere für City. Aus England gilt auch Manchesters Stadtrivale United als möglicher Rivale im Buhlen um den 21-Jährigen, zudem sollen von den europäischen Spitzenclubs unter anderen Real Madrid und Paris Saint-Germain interessiert sein.

Stuttgart wochenlang ohne Millot

Bundesligist VfB Stuttgart muss in den kommenden Spielen auf Neuzugang Enzo Millot verzichten. Der Mittelfeldspieler habe sich am Dienstag im Training einen Anriss am Innenband des rechten Knies zugezogen, teilte der VfB am Mittwoch mit. Der 19-Jährige falle daher mehrere Wochen aus. Millot war im Sommer von der AS Monaco nach Stuttgart gekommen, bestritt in der Bundesliga bisher aber erst zwei Kurzeinsätze.

„Enzo hatte seinen Trainingsrückstand aus dem Sommer aufgearbeitet und war körperlich zuletzt auf einem guten Weg“, sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. „Jetzt muss er sich leider einige Zeit gedulden, ehe er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann.“

Brasiliens Nationalteam stärkt Neymar den Rücken

Nach der Ankündigung eines möglichen Abschieds aus der brasilianischen Nationalmannschaft nach der Weltmeisterschaft in Katar 2022 hat Brasiliens Superstar Neymar von seinen Kollegen bei der Seleção eine Welle der Solidarität erfahren. In einer Veröffentlichung auf dem Instagram-Account von Verteidiger Thiago Silva etwa hieß es: „Wenn Du jemanden brauchst, der stark ist, weißt Du, dass ich immer für Dich da sein werde! Die Familie Silva liebt Dich!“ Neben dem Text ist ein Foto zu sehen, auf dem Silva seinen engen Freund Neymar umarmt.

Mittelfeldspieler Fred hatte in einer Pressekonferenz gesagt: „Es ist schwer, über den Kopf eines anderen Menschen zu sprechen. Der Typ steht manchmal unter enormen Druck. Nicht nur Neymar, sondern auch (Lionel) Messi, Cristiano Ronaldo, aber wir hoffen, dass er noch lange bei uns bleibt. Er ist einer der besten Spieler, die wir je in Brasilien gesehen haben.“ Stürmer Richarlison, der sich von einer Knieverletzung erholt, twitterte ein Bild von Fans in Manaus mit einem Banner, auf dem zu lesen ist: „Neymar, wenn du im Himmel spielen würdest, würde ich sterben, um Dich zu sehen.“

“Neymar, se você jogasse no céu, eu morreria para vê-lo”



📸 Bruno Cassucci pic.twitter.com/o6VxgHYHh1 — Mundo da Bola (@mundodabola) October 9, 2021

Für den 29-Jährigen von Paris Saint-Germain wird die WM in Katar 2022 voraussichtlich der letzte Auftritt auf der größten Fußball-Bühne. „Ich denke, es ist meine letzte Weltmeisterschaft“, sagt er in dem Dokumentarfilm „Neymar Jr. and the Line of Kings“ (etwa: Neymar Jr. und die Erbfolge der Könige), den der Sender DAZN am Sonntag veröffentlicht hatte. „Ich sehe sie als meine letzte an, weil ich nicht weiß, ob ich danach noch die mentale Kraft habe, mich mit Fußball zu beschäftigen.“

Brasilien bereitet sich in Manaus derzeit auf das WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay am Donnerstag vor. In dem Film geht es darum, welch großer Druck auf Neymar als Erbe Pelés und Hoffnungsträger der Seleção lastet. Ein WM-Titel fehlt ihm bisher. Das 1:7 gegen Deutschland im Halbfinale im eigenen Land 2014 verpasste er verletzt. Die WM in Katar 2022 wäre seine dritte. Er werde alles geben, um das Turnier mit seinem Land zu gewinnen und sich den größten Kindheitstraum zu erfüllen, sagt Neymar in dem Film.

Knieverletzung – Köln vorerst ohne Skhiri

Bundesligist 1. FC Köln muss „bis auf Weiteres“ auf Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri verzichten. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt. Der 26-Jährige Tunesier war im Länderspiel am Sonntag gegen Mauretanien verletzt ausgewechselt worden. Nach seiner Rückkehr nach Köln ergab eine MRT-Untersuchung nun eine Knieverletzung. Am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) sind die Rheinländer bei der TSG Hoffenheim zu Gast.

Danny Schwarz übernimmt Würzburger Kickers

Danny Schwarz wird neuer Cheftrainer beim kriselnden Drittligisten Würzburger Kickers. Der 46-Jährige ersetzt beim Tabellenvorletzten Torsten Ziegner, der in der vergangenen Woche entlassen worden war. Ex-Profi Schwarz hatte jahrelang im Nachwuchsbereich bei Rekordmeister Bayern München gearbeitet und fungierte zuletzt als Betreuer der Leihspieler.

Schwarz sei „die beste Wahl“, um die Mannschaft „schnell in die Erfolgsspur zurückbringen zu können“, sagte Christian Jäger, Vorstandsvorsitzender der Kickers. „Die Herausforderung bei den Kickers reizt mich sehr“, betonte Schwarz.

Der Zweitliga-Absteiger, der sechs von elf Spielen verloren hat, spielt am Sonntag bei Viktoria Köln. Die Unterfranken hatten im Zuge einer Neuausrichtung auch Sportvorstand Sebastian Schuppan abberufen.

Flaschenwürfe überschatten Polens Sieg in Albanien

Überschattet von einer Spielunterbrechung wegen Flaschenwürfen hat Polen um Weltfußballer Robert Lewandowski seine Chance auf das WM-Ticket gewahrt. Nach den Flaschenwürfen auf die polnischen Nationalspieler war das WM-Qualifikationsspiel in Tirana am Dienstag für gut 20 Minuten unterbrochen worden. Nach dem Treffer zum 1:0 durch Karol Swiderski (77. Minute) flogen von den Tribünen Plastikflaschen in Richtung der jubelnden polnischen Spieler.

Wojciech Szczesny making light of the #ALBPOL bottle incident. 💦

When the match finished and Albanian fans continued to throw bottles at the Poland team - he picked one up and drank from it. pic.twitter.com/6TOUTG7urs — PSN Futbol (@PSN_Futbol) October 13, 2021

Nach der Zwangspause behielten die Polen die Nerven und gewannen die Begegnung mit 1:0 (0:0). In der Gruppe I liegt das Team von Trainer Paulo Sousa nun mit 17 Punkten auf Platz zwei, drei Zähler hinter Spitzenreiter England (20). Albanien ist Dritter (15).

Nach den Flaschenwürfen hatten sich die Polen lautstark beim Referee beschwert. Beide Teams verschwanden in den Kabinen, der französische Schiedsrichter Clement Turpin unterbrach die Partie. Nach der Pause konnte das Match fortgesetzt werden. Der Stadionsprecher wies die Zuschauer laut Nachrichtenagentur AP darauf hin, dass das Spiel bei weiteren Vorfällen abgebrochen und gegen Albanien gewertet werden könnte.