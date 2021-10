Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 5. Oktober 2021:

DFB hofft auf „ausverkauftes“ Volksparkstadion

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hofft für das WM-Qualifikationsspiel am Freitag (20.45 Uhr/RTL) gegen Rumänien in Hamburg auf ein „ausverkauftes“ Haus. Im Volksparkstadion sind 25.000 Zuschauer zugelassen, am Dienstagmittag waren nach DFB-Angaben über 20.000 Karten verkauft.

Von 13 bis 21 Uhr wird vor dem Stadion zudem ein Impfbus stehen. Dem DFB sei es wichtig, die Impfquote in Deutschland zu erhöhen.

Chelsea-Profi Rüdiger „ehrt“ Wertschätzung beim FC Bayern

Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger nimmt die Spekulationen um eine mögliche Zukunft beim FC Bayern München mit Wohlwollen auf. Der Innenverteidiger soll nach Medienberichten bei den Entscheidern des deutschen Rekordmeisters große Wertschätzung genießen. „Es ehrt einen“, sagte der 28 Jahre alte Abwehrspieler des Champions-League-Siegers FC Chelsea am Dienstag in Hamburg, wo er sich aktuell mit der deutschen Nationalmannschaft auf das WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien vorbereitet.

Er lasse sich aber „nicht zu viel ablenken“ von Gerüchten um seine Zukunft. Er betonte vielmehr seine „Verpflichtungen gegenüber meinem Club“. Rüdigers Vertrag beim FC Chelsea läuft am Saisonende aus. Das Gleiche gilt für seinen DFB-Kollegen Niklas Süle (26) beim FC Bayern. Seine Vereinszukunft sei aber „nicht von Niki Süle abhängig“, sagte Rüdiger. Zusammen bilden sie aktuell die Innenverteidigung im Nationalteam. Rüdiger bezeichnete das Zusammenspiel als „super“.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Werder Bremen verlängert Vertrag mit Christian Groß

Werder Bremen hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Christian Groß verlängert. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Dienstag mit. „Grosso ist auf und neben dem Platz eine feste Säule in der Mannschaft geworden, der mit seiner Erfahrung vor allem für jüngere Spieler ein Orientierungspunkt ist“, sagte Geschäftsführer Frank Baumann über den 32 Jahre alte Defensivakteur, der derzeit wegen einer Knieverletzung pausieren muss. „Wir möchten ihm mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung auch ein Stück Sicherheit geben, damit er sich voll und ganz auf seinen Reha-Prozess konzentrieren kann“, sagte Baumann. Über die Vertragslaufzeit machte Werder wie üblich keine Angaben.

Groß wechselte 2018 vom VfL Osnabrück in die zweite Mannschaft der Hanseaten. 2019 rückte er unter dem damaligen Trainer Florian Kohfeldt in den Erstliga-Kader. „Der Verein und auch ich persönlich haben noch einige Ziele vor uns“, sagte Groß.

Neuer fehlt beim ersten Training auf HSV-Gelände

Noch ohne Kapitän Manuel Neuer hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die direkte Vorbereitung auf den Quali-Doppelpack gegen Rumänien und in Nordmazedonien aufgenommen. Der 35-Jährige fehlte beim ersten Mannschaftstraining am Dienstag in Hamburg und absolvierte nach dem Bundesligaspiel des FC Bayern am Sonntagabend eine Regenerationseinheit im Teamhotel.

Bundestrainer Hansi Flick versammelte seine 22 weiteren Nationalspieler bei herbstlichem Wetter um kurz nach 11 Uhr auf dem HSV-Gelände. Neuers Einsatz in den anstehenden WM-Qualifikationsspielen schien aber nicht gefährdet.

Die DFB-Auswahl tritt als Erster der Qualifikationsgruppe J an diesem Freitag in der Hansestadt gegen Rumänien an, am folgenden Montag spielt Deutschland in Skopje (beide 20.45 Uhr). Im Idealfall löst das Flick-Team vorzeitig das Ticket zur WM-Endrunde 2022 in Katar.

Fürth plant für nächstes Heimspiel mit 3G-Plus-Konzept

Fußball-Bundesligist SpVgg Greuther Fürth könnte schon nach der Länderspielpause wieder in ausverkauftem Stadion spielen. „Wir planen mit 3G-Plus und das schon zum kommenden Heimspiel gegen Bochum“, teilte ein Vereinssprecher am Dienstag mit. Die Franken reagieren damit auf die von der bayerischen Staatsregierung am Montag beschlossenen Corona-Lockerungen, wonach die Vereine ihre Arenen unter zwei Bedingungen wieder voll auslasten dürfen.

Demnach können ab dem nächsten Spieltag am 16. Oktober all jene Menschen Zutritt zum Sportpark Ronhof erhalten, die geimpft oder von Corona genesen sind (2G-Regel). Alternativ können auch Besucher zugelassen werden, die einen negativen PCR-Test vorweisen (3G-Plus). Dafür entfallen dann Maskenpflicht, Obergrenzen bei der Personenzahl, Alkoholverbot und Mindestabstandsgebot.

Aues Messeguem für drei Spiele gesperrt

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Soufiane Messeguem vom Zweitligisten Erzgebirge Aue „wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall“ für drei Meisterschaftsspiele gesperrt.

Messeguem hatte am vergangenen Freitag in der Partie gegen den Hamburger SV (1:1) in der 69. Minute die Rote Karte gesehen.

Zwölf Nationalspieler fehlen RB Leipzig im Test gegen Wrozlaw

Ohne ein Dutzend Nationalspieler bestreitet Fußball-Bundesligist RB Leipzig am Mittwoch (15.30 Uhr) in der Trainingsakademie ein öffentliches Testspiel gegen den polnischen Erstligisten Slask Wroclaw. Wie der Club mitteilte, sind Lukas Klostermann (Deutschland), Yussuf Poulsen (Dänemark, Emil Forsberg (Schweden), Péter Gulácsi, Willi Orban und Dominik Szoboszlai (alle Ungarn), Joško Gvardiol (Kroatien), Konrad Laimer (Österreich), André Silva (Portugal), Tyler Adams (USA) und Amadou Haidara (Mali) sowie der niederländische U21-Nationalspieler Brian Brobbey mit ihren Teams auf Länderspielreise und spielen um Punkte für die WM- beziehungsweise EM-Qualifikation.

RB-Trainer Jesse Marsch will mit dem Test den daheimgebliebenen Akteuren den Spielrhythmus garantieren, einigen überhaupt Spielpraxis ermöglichen. Nach einer Trainingseinheit am Donnerstag hat das Team dann drei trainingsfreie Tage.

Keitels U21-Nominierung ging per WhatsApp an die Mutter

Der Freiburger Yannik Keitel hat von seiner erneuten Nominierung für die deutsche U21-Nationalmannschaft erst auf Umwegen erfahren. „Er hat mir eine kurze WhatsApp geschickt. Die ging aber an meine Mutter, weil er noch eine alte Nummer von mir hatte“, berichtete der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler schmunzelnd über den Kontakt mit dem neuen U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo. „Dann hat sie mir erzählt, dass ich nominiert bin. Das war ganz witzig.“

Keitel hatte seine bisherigen drei U21-Länderspiele im Herbst 2020 noch unter Di Salvos Vorgänger Stefan Kuntz bestritten. Für die beiden Partien zum Auftakt in die EM-Qualifikation Anfang September war der Mittelfeldspieler von Kuntz nominiert worden, musste aber verletzt absagen. An diesem Donnerstag (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) trifft die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes in Paderborn auf Israel, fünf Tage später ist auswärts Ungarn der nächste Gegner.