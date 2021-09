Wandervogel Michael Biegler zieht weiter

Frankfurt/Main. Michael Biegler wird neuer Cheftrainer der ukrainischen Handball-Nationalmannschaft. Der 60-Jährige wurde vom Verband zum Nachfolger von Sergej Bebeschko ernannt, der die Osteuropäer in den vergangenen drei Jahren betreut hatte. „Wir wissen, was für einen Experten wir an Bord haben und freuen uns, dass Michael Biegler sich entschieden hat, bei uns mitzumachen“, sagte der Generalsekretär des Verbandes, Alexander Gladun, am Dienstag.

Biegler trainierte auch schon den HSV Hamburg

Ab November soll Biegler die Mannschaft auf die EM 2022 in Ungarn und der Slowakei vorbereiten. Dort trifft die Ukraine in der Vorrunde auf Olympiasieger Frankreich, den EM-Zweiten Kroatien und Serbien.

In seiner langen Karriere trainierte Biegler von 2012 bis 2016 die polnische Männer-Auswahl sowie in der Bundesliga mehrere Vereine wie den VfL Gummersbach, den SC Magdeburg, den TV Großwallstadt, den HSV Hamburg (2015/16 als Vor-Vorgänger von Torsten Jansen) und zuletzt 2018 den SC DHfK Leipzig. Von April 2016 bis Dezember 2017 war er Bundestrainer der deutschen Handballerinnen.