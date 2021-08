5:0! Guardiola und Manchester City demütigen FC Arsenal

Der Fußball-Ticker am Sonnabend, den 28. August 2021:

Ex-HSV-Profi Hwang verlässt Leipzig wieder

Nach Alexander Sörloth steht ein weiterer Angreifer von Fußball-Bundesligist RB Leipzig vor einem Wechsel. Nach übereinstimmenden Medienberichten könnte Hee-chan Hwang bald für die Wolverhampton Wanderers auf Torejagd gehen. Der Koreaner soll sich mit den Engländern weitgehend einig sein. Im Gespräch ist ein Leihgeschäft mit Kaufoption nach einem Jahr. Mit Ademola Lookman wird zudem ein weiterer auf der Abgabeliste stehender RB-Stürmer mit Wolverhampton in Verbindung gebracht. Sörlot war zu Real San Sebastian gewechselt.

Hwang war vor einem Jahr für rund neun Millionen Euro von RB Salzburg nach Leipzig gewechselt, konnte sich allerdings auch wegen eines längeren Ausfalls durch eine Covid-19-Infektion nicht durchsetzen. In 29 Spielen gelangen lediglich drei Treffer. Unter dem neuen Trainer Jesse Marsch hoffte der 25-Jährige auf mehr Spielanteile, doch auch jetzt ist er lediglich Stürmer Nummer vier im Kader.

Wechsel nach Madrid? Mbappé trainiert bei PSG

Kylian Mbappé hat ungeachtet der hartnäckigen Spekulationen um einen Wechsel zu Real Madrid das Abschlusstraining von Paris Saint-Germain vor dem kommenden Meisterschaftsspiel bestritten. „Er hat sehr gut gearbeitet und sich für das Spiel vorbereitet“, betonte Trainer Mauricio Pochettino am Samstag bei einer Pressekonferenz.

Mbappé stehe wie auch Neuzugang Lionel Messi und der Brasilianer Neymar im Kader. Wer spielt, werde man sehen, sagte der 49 Jahre alte Argentinier auf die Frage, ob erstmals das neue magische Dreieck an diesem Sonntag beim Auswärtsspiel gegen Stade Reims auflaufen werde.

Der 22 Jahre alte Mbappé soll vor einem Wechsel zu Real Madrid stehen. Das Transferfenster schließt allerdings bald, genauer: schon am kommenden Dienstag. Auf die Frage, ob Mbappé ihm gesagt habe, dass er Paris Saint-Germain verlassen wolle, antwortete Pochettino klar mit „nein“. Ansonsten hätten der Präsident des Vereins und der Sportdirektor den Standpunkt von PSG zu dem Thema klargestellt.

Nationaltorhüter ter Stegen vor Comeback in Barcelona

Gut drei Monate nach einer Operation am rechten Knie steht Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen am Sonntag vor dem Comeback. Der 29-Jährige stehe im Kader des FC Barcelona für das Liga-Heimspiel der Katalanen gegen den FC Getafe (17.00 Uhr), teilte der Top-Club der spanischen Primera División mit. Ob ter Stegen das Tor hüten oder aber wegen der fehlenden Spielpraxis auf der Bank wird Platz nehmen müssen, stand vorerst noch nicht fest.

Der Deutsche war am 20. Mai an der Patella-Sehne im rechten Knie operiert worden und hatte deshalb unter anderem die EM und den Saisonstart von Barça verpasst. Sein Comeback war eigentlich erst für Mitte September erwartet worden. Der Keeper hatte aber schon am Freitag vergangener Woche das Training mit der Gruppe wiederaufgenommen und seitdem einen sehr guten Eindruck bei Trainer Ronald Koeman hinterlassen, wie spanische Medien berichteten. Der Profi könne es außerdem nicht abwarten, wieder zu spielen, hieß es.

Wolfsburger Frauen starten mit Erfolg in die neue Saison

Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg sind mit einer eindrucksvollen Leistung in die neue Bundesligasaison gestartet. Der Vizemeister dominierte die Partie gegen den 1. FFC Turbine Potsdam und gewann am Samstag mit 3:0 (1:0). Vor 1060 Zuschauern erzielten Ewa Pajor (17./56.) und Pia-Sophie Wolter (88.) die Treffer im AOK Stadion.

Obwohl Potsdams Torhüterin Vanessa Fischer bei zwei Gegentoren nicht gut aussah, war sie die beste Spielerin ihrer Mannschaft. Sie vereitelte mit zahlreichen Paraden eine noch höhere Niederlage und auch der Pfosten half mit, dass es zur Pause nur 1:0 stand. Ex-Bundesligaprofi Sofian Chahed, der bei Potsdam an der Seitenlinie steht, stärkte nach dem Seitenwechsel die Defensive. Allerdings fanden die Gäste über die gesamte Spielzeit kein Mittel. Die wenigen Kontermöglichkeiten konnte Turbine nicht nutzen, während die Wolfsburgerinnen ihrer Favoritenrolle gerecht wurden.

Guardiola und Manchester City demütigen FC Arsenal

Manchester City hat sich auch dank Nationalspieler Ilkay Gündogan den Frust über den gescheiterten Mega-Transfer von Cristiano Ronaldo von der Seele geschossen. Der englische Meister besiegte am Samstag den FC Arsenal beim 100. Premier-League-Einsatz von Torwart Bernd Leno mit 5:0 (3:0).

Gündogan (7.), Ferran Torres (12./84.), Gabriel Jesus (43.) und Rodri (53.) trafen für die Citizens, bei Arsenal sah Kapitän und Ex-Gladbacher Granit Xhaka (35.) wegen rohen Spiels noch im ersten Durchgang die Rote Karte.

Manchester, am 15. September Champions-League-Auftaktgegner von RB Leipzig, feierte somit den zweiten Saisonsieg. Am Freitag hatte City zunächst als Favorit auf die Verpflichtung Ronaldos gegolten, nachdem dessen Abgang von Juventus Turin bekannt gegeben worden war. Stattdessen entschied sich der fünfmalige Weltfußballer aber für eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub und CitysLokalrivalen Manchester United.

Der FC Arsenal schlittert derweil weiter in die Krise, die Pleite in Manchester war die dritte Niederlage im dritten Saisonspiel - bei einer Torbilanz von 0:9. Gunners-Teammanager Mikel Arteta, einst Co-Trainer bei City von Pep Guardiola, gerät immer mehr unter Beobachtung.