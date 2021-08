DFB: Flick trifft unterschiedliche Wahl bei Hummels und Sané

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 26. August 2021:

DFB: Flick verzichtet auf Hummels

Hansi Flick wird bei seinem Debüt als Bundestrainer wohl auf Mats Hummels (32) verzichten. Der Abwehrchef vom BVB soll laut dem „Kicker“ das Aufbauprogramm nach seinen Patellasehnenproblemen fortsetzen und der Nationalmannschaft erst im Oktober wieder zur Verfügung stehen. Hummels hatte die Vorbereitung verpasst und erst am vergangenen Sonnabend im Spiel beim SC Freiburg (1:2) ein Kurz-Comeback gefeiert.

Mats Hummels gehört nicht dem Kader der Nationalmannschaft an.

Foto: Christian Charisius/dpa

Dagegen gehört Bayern-Profi Leroy Sané laut der „Bild“ zum DFB-Kader. Flick habe Bayern-Coach Julian Nagelsmann angerufen und sich nach Sanés Form erkundigt. Der Bundestrainer habe auch mit dem zuletzt formschwachen Nationalspieler telefoniert und ihm aufmunternde Worte zugesprochen. Flick gibt seinen Kader für die WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein in St. Gallen (2. September), Tabellenführer Armenien in Stuttgart (5. September) und Island in Reykjavik (8. September) am Freitag bekannt. Die DFB-Auswahl trifft sich zur Vorbereitung am Sonntag in Stuttgart.

Guardiola will ManCity verlassen

Pep Guardiola will Manchester City wohl mit Ende seines Vertrags im Sommer 2023 verlassen und anschließend Nationaltrainer werden. Das sagte der spanische Starcoach im Rahmen eines Events der brasilianischen Investmentgesellschaft XP Investimento. Dort war Guardiola als Gesprächspartner aus Manchester zugeschaltet.

„Ich denke, nach sieben Jahren muss ich eine Pause einlegen“, sagte der 50-Jährige, der mit Blick auf sein nächstes Berufsziel verriet: „Eine Nationalmannschaft, ja. Der nächste Schritt wird eine Nationalmannschaft sein, wenn es die Möglichkeit gibt.“ Er wolle gerne ein Team „bei einer EM, einer Copa America oder einer WM trainieren“, sagte der frühere Bayern-Trainer. Zuvor wolle er wie im Anschluss an seine Amtszeit beim FC Barcelona ein „Sabbatical“ einlegen, um innezuhalten und von anderen Trainern zu lernen.

So kennt man ihn an der Seitenlinie: Pep Guardiola von Manchester City.

Foto: Imago / Sportimage

Leverkusen will Adli holen – geht Weiser?

Bayer Leverkusen befindet sich offenbar vor der Verpflichtung des französischen Flügelspielers Amine Adli (21) vom FC Toulouse. Darüber soll sich der Bundesligist mit dem französischen Zweitligisten einig sein. Laut der „Bild“ soll Adli eine Ablöse von rund zwölf Millionen Euro kosten.

Dauer-Reservist Mitchell Weiser strebt derweil einen Wechsel an. „Ich möchte in einem Verein wieder so etwas wie Freude empfinden, und das kann ich nur, wenn ich auch die Möglichkeit habe zu spielen“, sagte der Leverkusener Außenverteidiger dem „kicker“. „Wenn nicht mehr meine Leistung darüber entscheidet, ob ich spiele, ist es Zeit zu gehen.“ Der U-21-Europameister von 2017 steht in Leverkusen noch bis 2023 unter Vertrag.

Nach Krawallen: Nizza-Spiel ohne Fans

Nach dem abgebrochenen Mittelmeer-Derby zwischen OGC Nizza und Olympique Marseille findet Nizzas nächstes Spiel am Sonnabend gegen Girondins Bordeaux (17 Uhr) unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das teilte der französische Ligaverband LFP mit. Zudem wurde vorerst Marseilles Fitnesstrainer Pablo Fernandez gesperrt. Die Untersuchung der Vorfälle in Nizza am vergangenen Sonntag soll bis zum 8. September abgeschlossen sein.

Am Sonntagabend hatten Anhänger von Nizza immer wieder Gegenstände aufs Spielfeld geworfen. Etwa eine Viertelstunde vor dem Ende beim Stand von 1:0 für Nizza wurde Marseille-Spielmacher Dimitri Payet vor einem Eckball von einer Plastikflasche am Rücken getroffen und ging zu Boden. Wutentbrannt schleuderte er kurz darauf mehrere Plastikflaschen zurück Richtung Fan-Tribüne, andere Teamkollegen eilen ihm zur Seite. Danach stürmten dutzende Nizza-Anhänger aufs Feld, es kam zu Handgemengen zwischen Fans und Spielern beider Clubs. Als die Partie nach einer etwa einstündigen Unterbrechung fortgesetzt werden sollte, weigerten sich die Spieler von Marseille, auf den Rasen zurückzugehen. Das Spiel wurde abgebrochen.

Zuvor hatte auch der Präfekt der Region Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez, Maßnahmen zur Verhinderung künftiger Krawalle angekündigt. Die Südtribüne im Stadion von Nizza, wo die Tumulte am Sonntagabend ihren Ausgang nahmen, wird für die nächsten vier Heimspiele gesperrt. Außerdem soll die Tribüne schnellstmöglich mit einem Netz zur Abwehr von Wurfgeschossen ausgestattet werden. Zudem sollen Stadionverbote gegen Beteiligte der Krawalle ausgesprochen werden, sobald die Polizei diese identifiziert hat. Untersucht wird außerdem ein besserer Schutz der Gästetribüne, um das Werfen von Gegenständen und Aggressionen zu verhindern.

KSC vor Transfer von Frankfurt-Talent

HSV-Ligarivale Karlsruher SC steht einem Medienbericht zufolge kurz vor der Verpflichtung von Abwehrspieler Felix Irorere. Das 19 Jahre alte Talent von Eintracht Frankfurt soll einen Vertrag bis Ende Juni 2023 erhalten, wie die „Badischen Neuesten Nachrichten“ berichten. Irorere hatte vergangene Woche ein Probetraining in Karlsruhe absolviert.