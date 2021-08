HSV-Rivale Schalke stellt nächsten Profi für Wechsel frei

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 24. August 2021:

Schalke stellt Profi für Wechsel frei

Beim FC Schalke 04 hält der umfassende Kaderumbau an. Wie der Bundesliga-Absteiger mitteilte, wurde Can Bozdogan für Transfergespräche freigestellt. Laut Medienberichten steht der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler vor einem Wechsel zu Besiktas Istanbul. Demnach soll es beim gebürtigen Kölner mit türkischer Abstammung um ein Leihgeschäft mit Kaufoption gehen. Für den Revierclub absolvierte er 17 Bundesligapartien. Mit Amine Harit (24) und Ozan Kabak (21) sollen zwei weitere Profis die finanziell angeschlagenen Schalker bis zum Ende der Transferphase am 31. August verlassen.

Boldt erteilt Millionen-Transfer Absage

HSV-Sportvorstand Jonas Boldt hat kostspielige Neuzugänge für dieses Transferfenster ausgeschlossen. „Wir haben immer gesagt, dass wir Ausschau halten. Aber der millionenschwere Heilsbringer wird nicht kommen“, sagte er im Sport1-„Doppelpass“. Dies sei beim HSV in der Vergangenheit schon öfter schiefgegangen. „Zudem liegen die Millionen in Hamburg auch nicht auf der Straße.“ Zum verpatzten Saisonstart mit fünf Punkten nach vier Spielen sagt Boldt: „Letztes Jahr sind wir mit fünf Siegen gestartet und das sagt auch nichts aus“, sagte Boldt. Mit Trainer Tim Walter sei man im Club „sehr zufrieden. Er packt viele Dinge an und hat eine klare Idee“.

Sabitzer zu Bayern? Das sagt Leipzig

RB Leipzig steht nach eigenen Angaben nicht mit Bayern München in Gesprächen bezüglich eines Transfers von Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer. „Es gibt keinen Kontakt zwischen dem FC Bayern und uns bezüglich eines Spielers“, sagte Sportchef Florian Scholz. Der österreichische Nationalspieler wird seit einer Weile mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, bei dem seit Juli der frühere RB-Coach Julian Nagelsmann an der Seitenlinie steht. Sabitzers Vertrag in Leipzig läuft am Saisonende aus.

Lippen lecken für die Bayern? Davon will man in Leipzig nichts wissen.

Foto: Imago / Picture Point LE

KSC holt Linksverteidiger Jakob

Zweitligist Karlsruher SC verstärkt seine Defensive mit Kilian Jakob. Der 23 Jahre alte Linksverteidiger wechselt vom FC Augsburg nach Baden und unterschrieb für zwei Jahre, wie der KSC mitteilte. Über die Ablösemodalitäten machten beide Clubs keine Angaben. In der vergangenen Rückrunde hatte Jakob als Leihspieler für Drittligist Türkgücü München 14 Spiele bestritten.

Zorc: Klopp mein bester BVB-Transfer

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat Ex-Trainer Jürgen Klopp als seinen besten Transfer bezeichnet. „Weil er eine Ära mit uns geprägt hat, die einzigartig ist und war und schwer zu wiederholen ist. Das war ein Zeitraum von fünf Jahren, die es so in der gesamten Geschichte von Borussia Dortmund, auch über 100 Jahre, selten gegeben hat“, sagte Zorc im WDR2-Podcast „Einfach Fußball“.

Stuttgarts Sankoh fällt monatelang aus

Der VfB Stuttgart muss wohl fast ein Jahr auf sein Sturm-Talent Mohamed Sankoh verzichten. Wie die Schwaben mitteilten, wird der 17-jährige Niederländer nach einer „Schädigung des Kapselbandapparates im linken Kniegelenk“ etwa „neun bis zwölf Monate“ ausfallen. In der vergangenen Woche wurde Sankoh in Hamburg erfolgreich operiert, ein weiterer operativer Eingriff werde möglicherweise noch erfolgen.

„Die behandelnden Ärzte haben uns bestätigt, dass die Operation gut verlaufen ist und alle Strukturen wunschgemäß wiederhergestellt werden konnten“, sagte Sportdirektor Sven Mislintat: „Das ist ein erster wichtiger Schritt für Mo und gleichzeitig der Beginn eines langen Weges zurück auf den Fußballplatz.“ Sankoh war beim 5:1 zum Saisonauftakt gegen Aufsteiger Fürth nur Sekunden nach seiner Einwechslung mit Torhüter Sascha Burchert unglücklich zusammengeprallt, verdrehte sich dabei sein Knie und musste mit einer Trage vom Feld gebracht werden.