Rummenigge kritisiert Fans für Pfiffe gegen Bayern-Star Sané

Der Fußball-Ticker am Montag, den 23. August 2021:

BVB veranstaltet Benefizspiel für Flutopfer

DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund will die Opfer der Hochwasserkatastrophe im Umland finanziell unterstützen. Die Mannschaft von Cheftrainer Marco Rose tritt am 1. September (17.30 Uhr) in einem Benefizspiel gegen die SpVg. Hagen 1911 und den SV Hohenlimburg an. Sämtliche Erlöse kommen den Geschädigten zugute. Die Partie wird live auf "Sky Sport News" sowie "Bild-TV" übertragen.

„Wir werden unseren Teil dazu beitragen, um den Betroffenen zu helfen und die Einnahmen eines Benefizspiels den Opfern zukommen lassen“, versprach Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, der bereits unmittelbar nach der Katastrophe am 14. Juli die Unterstützung zugesichert hatte. Insgesamt sind 4999 Zuschauer im Ischelandstadion zugelassen.

Deutsche Trainerin übernimmt Nationalmannschaft Saudi Arabiens

Als historische Aufgabe hat die ehemalige Bundesliga-Trainerin Monika Staab ihr Engagement als Cheftrainerin der ersten Frauenfußball-Nationalmannschaft Saudi-Arabiens bezeichnet. In einem Interview auf der Homepage des Deutschen Fußball-Bundes sagte die 62-Jährige, der Frauenfußball sei im Verband voll akzeptiert. „Trotzdem bin ich selbst gespannt: Wenn ich ein vergleichbares Engagement bei einem Verband in Europa angenommen hätte, hätte ich ungefähr gewusst, was mich erwartet. Hier ist das nicht der Fall. Das macht auch den Reiz aus“, sagte Staab.

Am 1. September beginnt das Engagement. Eine erste Aufgabe werde sein, das Spiel elf gegen elf einzuführen. In Saudi-Arabien spielen Frauen derzeit noch in Neuner-Mannschaften. Die Ansprüche müsse sie herunterfahren, sagte die frühere Trainerin des 1. FFC Frankfurt, die 2007 für einige Monate die Frauen-Nationalelf des benachbarten Golf-Königreichs Bahrain übernommen hatte. Von 2013 bis Ende 2014 war sie Coach der Frauen-Nationalmannschaft des Emirats Katar.

Technisch-taktisch gebe es im Grunde keine Vorbildung. „Einige können ganz gut mit dem Ball umgehen. Das war es aber auch schon. Es gibt viel zu tun, aber wir können schnell riesige Fortschritte machen. Ich sehe großes Potenzial für die dortigen Verhältnisse“, sagte Staab.

Das islamisch-konservative Königreich Saudi-Arabien hat in den vergangenen Jahren im Zuge gesellschaftlicher Reformen zahlreiche Regelungen gelockert, die die Rechte der Frauen beschnitten. So dürfen Frauen seit 2018 unter anderem Auto fahren und als Zuschauerinnen zu Fußball-Spielen ins Stadion. Im November nahm die erste Frauen-Liga ihren Betrieb auf.

Hertha BSC will Hoffenheims Belfodil

Hertha BSC steht vor der Verpflichtung von Stürmer Ishak Belfodil von 1899 Hoffenheim. Wie die „Bild“-Zeitung am Montag online berichtete, soll sich der 29-Jährige bereits in Berlin befinden. Hertha ist nach dem schwachen Saisonstart mit zwei Niederlagen als Tabellenletzter auf der Suche nach Verstärkungen. Das bestätige Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic am Sonntag. Für das Interesse am ehemaligen algerischen Nationalspieler Belfodil gibt es hingegen noch keine Bestätigung.

Belfodil kann sowohl als Mittelstürmer als auch auf den Flügeln eingesetzt werden und soll laut „Bild“ schon länger ein Kandidat für die Mannschaft von Trainer Pal Dardai sein. Der Rechtsfuß soll nur eine kleine Ablöse kosten. Für Hoffenheim kam Belfodil seit 2018 in 60 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte dabei 18 Tore und bereitete acht weitere Treffer vor. In dieser Saison spielte er für die Kraichgauer allerdings noch nicht.

Steinhaus-Webb mit Seitenhieb gegen DFB

Mit Kritik am Deutschen Fußball-Bund (DFB) hat sich die ehemalige Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb nach England verabschiedet. „Fußball kann so viel mehr. Er nutzt vor allem seine gesellschaftliche Rolle nicht ausreichend, weil er die Gesellschaft nicht mehr abbildet“, sagte die 42-Jährige, die zur englischen Schiedsrichter-Vereinigung gewechselt ist.

Sie sei „ein Kind des DFB“ und habe „beim Verband mit wundervollen Menschen zusammengearbeitet“, betonte sie: „Aber natürlich gab es in all der Zeit auch ein paar Hürden, die nicht nötig gewesen wären, und mir fehlte eine Vision davon, was wir in Zukunft gemeinsam anstreben.“

Der englische Verband habe „dazu eine ganz konkrete Idee“. Beim DFB verspüre sie dagegen „in Teilbereichen“ Widerstände. „Doch aus Angst vor Veränderung entsteht selten etwas Gutes“, sagte Steinhaus-Webb.

Die ehemalige Schiedsrichterin, die beim Olympia-Finale in Tokio als Video-Assistentin zum letzten Mal den DFB vertreten hatte, kritisierte vor allem Co-Interimspräsident Rainer Koch. Es habe „Interventionen“ auf ihre Teilnahme an der Frauen-Initiative „Fußball kann mehr“ gegeben, die sie in „einen Konflikt“ brachten: „Das empfand ich als inakzeptabel.“

Schon vor ihrem Olympia-Einsatz in Japan war Steinhaus-Webb vor gut einem Jahr nach Beendigung ihrer aktiven Laufbahn als Schiedsrichterin ins Lager der Video-Assistenten gewechselt. Ihr letztes Spiel hatte die siebenmalige Schiedsrichterin des Jahres im Herbst 2020 beim Supercup zwischen Bayern München und Borussia Dortmund geleitet.

Rummenigge kritisiert Fans für Pfiffe gegen Sané

Der frühere Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge fühlt sich bei den Pfiffen gegen Fußball-Nationalspieler Leroy Sané beim Bundesligaspiel der Münchner gegen den 1. FC Köln an einst ablehnende Fan-Reaktionen gegen Arjen Robben erinnert. Das Fan-Verhalten gegen den zur Pause nach einer schwachen Leistung ausgewechselten Sané habe ihm „nicht gefallen“, sagte Rummenigge bei "Bild TV".

„Ich habe Mitleid mit ihm“, sagte Rummenigge: „Er bemüht sich, hat aber kein Selbstvertrauen. Er hat keine gute EM gespielt. Mit seiner Ablöse und Gehalt kommt die Kritik der Fans langsam hoch...“

Rummenigge fühlte sich am Sonntag „im Stadion an das Jahr 2012 erinnert“. Robben fiel damals bei einem Teil der Fans in Ungnade, nachdem er im verlorenen Champions-League-Finale daheim gegen den FC Chelsea einen Elfmeter verschossen hatte. Zuvor hatte er bereits in der Bundesliga im Topspiel gegen den späteren Meister Borussia Dortmund einen wichtigen Elfmeter vergeben. In einem Versöhnungsspiel zwischen den Bayern und der niederländischen Nationalmannschaft wurde Robben danach in der Allianz Arena von Bayern-Anhängern ausgepfiffen.

Der „todtraurige“ Robben sei damals fast so weit gewesen, um seine Freigabe zu bitten, berichtete Rummenigge (65), der bis vor kurzem Vorstandschef des FC Bayern war. Der Verein hielt zu Robben, der ein Jahr später die Münchner in London zum Champions-League-Triumph im Finale gegen Borussia Dortmund schoss. Fortan war der bis 2019 für Bayern spielende Robben ein Liebling der Münchner Fans.