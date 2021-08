Rothenbaum-Botschafterin Petkovic feiert ersten Turniersieg seit 2015

Cluj-Napoca. Sie hat es noch einmal getan: Erstmals seit sechseinhalb Jahren hat Andrea Petkovic wieder ein WTA-Tennisturnier gewonnen. Die 33-jährige Darmstädterin siegte am Sonntag im Endspiel der Sandplatzveranstaltung in Cluj-Napoca (Rumänien) 6:1, 6:1 gegen die Ägypterin Mayar Sherif.

„Es hat sich viel länger angefühlt als sechs Jahre“, sagte Petkovic nach ihrem insgesamt siebten Titelgewinn. „So viele Dinge sind passiert, ich war schon bereit, meine Karriere zu beenden, ich habe sie fast beendet, ich habe fünf neue Jobs angefangen“, so die frühere Nummer neun der Welt.

✨ Lucky number 7 ✨@andreapetkovic captures her 7th career title with a straightforward win over Sherif!#WinnersOpen pic.twitter.com/XNaZVmUldP — wta (@WTA) August 8, 2021

Gegen die Weltranglisten-119. machte die unter die Top 100 zurückgekehrte Petkovic nach nur 61 Minuten den Erfolg perfekt. Sie war in Cluj-Napoca an Nummer zwei gesetzt.

Für die Hessin war es beim mit gut 235.000 Dollar dotierten Turnier der insgesamt siebte Titel ihrer Karriere. Zuletzt durfte die langjährige Fedcup-Spielerin im Februar 2015 in Antwerpen eine Trophäe mit nach Hause nehmen. Zuletzt hatte sie vor einem Monat beim Rothenbaum-Turnier in Hamburg, für das sie als Botschafterin wirbt, ebenfalls die Chance dazu. Damals aber verlor Petkovic unglücklich das Finale gegen die rumänische Qualifikantin Elena-Gabriela Ruse. Die wiederum scheiterte jetzt bei ihrem Heimturnier bereits in ihrem Auftaktmatch gegen die Ukrainerin Lessja Zurenko.

Setzt Andrea Petkovic ihre Tenniskarriere nun fort?

„Dass ich nun wieder das tue, was ich am meisten liebe, Tennis spielen, und dann auch noch gewinne – das ist das beste Gefühl. Ich bin gerade der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt“, sagte Petkovic. Seit ihrer Zweitrundenniederlage in Wimbledon am 1. Juli hat sie nun zehn von elf Spielen gewonnen.

Petkovic hatte nach einigem Überlegen auf eine mögliche Olympia-Teilnahme verzichtet und sich für den Start bei anderen Turnieren entschieden. Die einstige Top-Ten-Spielerin hat sich inzwischen schon erfolgreich als Buchautorin und Fernsehmoderatorin versucht und will ihre Karriere eigentlich nach dieser Saison beenden. Allerdings hat sie auch nicht ausgeschlossen, doch noch eine weitere Saison dranzuhängen.

Die Schar der Gratulanten bei Instagram war enorm. „Der Sommer ist wirklich gut zu dir“, schrieb die Weltranglistenneunte Garbiñe Muguruza (Spanien), und auch Beachvolleyballerin Karla Borger schickte ein Herz-Emoji. Auf dem Foto streckt Petkovic die Zunge raus, so als wolle sie sagen: Seht her, ich kann's noch! Dazu schrieb sie: „Titel Nummer 7 – und Junge, ist das ein süßer.“

Sherif, Nummer 119 der Welt, hatte bereits mit ihrem Einzug ins Endspiel Geschichte geschrieben, sie ist die erste Ägypterin, die bei einem WTA-Turnier ein Finale erreichte. Auch für sie fand Petkovic bei der Siegerehrung warme Worte: „Du ebnest den Mädchen den Weg in einem Teil der Welt, in dem Tennis nicht so eine Bedeutung hat wie hier in Europa. Und das ist so viel wichtiger, als einen Titel zu gewinnen – aber ich bin sicher, dass du auch das schaffen wirst.“