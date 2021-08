DFB-Pokal: Arp trifft im Derby, Werder verliert bei HSV-Schreck

Der frühere HSV-Publikumsliebling Fiete Arp brachte Holstein Kiel im DFB-Pokal-Derby in Flensburg in Führung.

Osnabrück/Hamburg. Holstein Kiel hat erst nach einer Zusatzschicht die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht. Das Zweitliga-Schlusslicht setzte sich mit 4:2 (0:0) nach Verlängerung im Landesderby bei der SG Weiche Flensburg 08 durch.

Nach 90 Minuten ohne Spannung nahm die Partie erst in der Verlängerung richtig Fahrt auf. Fabian Reese (120.) und Fin Bartels (120.+2) verhinderten mit ihren späten Toren den nächsten Rückschlag des Favoriten.

Fiete Arp trifft für Kiel im DFB-Pokal-Derby in Flensburg

Vor 1700 Zuschauern im Manfred-Werner-Stadion brachte Bayern-Leihgabe Fiete Arp die Gäste mit einem verwandelten Handelfmeter in der 94. Minute in Führung. Der Regionalligist konterte durch Patrick Herrmann (104.), ehe Philipp Sander nur 60 Sekunden später die Störche erneut in Front schoss. Der Ex-Kieler Herrmann traf jedoch erneut zum Ausgleich (110.). Für die KSV Holstein waren es die ersten Pflichtspieltore in der noch jungen Spielzeit.

Bis zum Halbzeitpfiff hatte sich wenig ereignet. Die Gäste wirkten etwas gefährlicher vor dem gegnerischen Tor. Die klarste Einschussmöglichkeit vergab Bartels, der in der 21. Minute mit einer Direktabnahme nur knapp vorbeizielte.

Nach Wiederbeginn agierten die Kieler zielstrebiger, ohne wirklich Gefahr zu erzeugen. Die beste Torchance war noch ein Kopfball von Holmberg Fridjonsson (50.). Bei einem der wenigen Flensburger Konter rettete Steven Skrzybski in der 74. Minute in höchster Not. Es folgte eine turbulente Verlängerung.

Werder blamiert sich bei DFB-Pokal-Aus in Osnabrück

Der VfL Osnabrück hat wieder einmal für eine DFB-Pokal-Überraschung gesorgt und den sechsmaligen Cup-Gewinner Werder Bremen schon in der ersten Runde aus dem Wettbewerb geworfen. Der Zweitliga-Absteiger schlug den Erstliga-Absteiger am Sonnabend mit 2:0 (1:0).

Vor 5400 Zuschauern an der Bremer Brücke köpfte Maurice Trapp in der 44. Minute nach einem Eckball zur verdienten Führung ein. Mit einem spektakulären Fernschuss aus der eigenen Spielhälfte machte Sven Köhler in der Nachspielzeit (90.+4) alles klar. Im DFB-Pokal hatten die Osnabrücker in den vergangenen Jahren bereits zweimal den HSV (2009 und 2017) sowie Borussia Dortmund (2009) besiegt.

Der VfL Osnabrück feiert seinen DFB-Pokal-Coup gegen Werder Bremen.

Foto: Christof Koepsel / Getty Images

Dieses rasante Spiel zeigte, dass die Osnabrücker beim Neuaufbau ihrer Mannschaft deutlich weiter sind als die Bremer. Werder trat ohne die Angreifer Josh Sargent und Yuya Osako an, die kurz vor einem Transfer zu Norwich City beziehungsweise Vissel Kobe stehen. Für sie zog Trainer Markus Anfang den gebürtigen Osnabrücker und früheren VfLer Felix Agu in den Dreimannsturm vor. Dort hatte der 21-Jährige schon nach 30 Sekunden die erste Großchance.

Die Osnabrücker spielten mutig und schnörkellos und hatten eine gefährliche Waffe in ihrem Repertoire: Standardsituationen. Schon vor Trapps 1:0 traf Lukas Gugganig nach einem Eckball nur die Latte (22.). Werder suchte eher nach spielerischen Lösungen. Eren Dinkci scheiterte gleich dreimal an VfL-Torwart Philipp Kühn (18./42./65.). Niclas Füllkrug köpfte nur an die Latte (47.) und gleich darauf noch zweimal vorbei (47./57.). Die Bremer waren in der zweiten Halbzeit deutlich gefährlicher, nutzten aber selbst beste Chancen wie bei zwei Pfostenkopfbällen von Nicolai Rapp nicht (74./90.+1).

Fünf Bundesligisten meistern Auftakthürde

Dagegen hielten sich die ersten Bundesligaclubs beim Eingreifen in den Wettbewerb schadlos. RB Leipzig, Bayer Leverkusen, der VfB Stuttgart, der FC Augsburg und Arminia Bielefeld erreichten am Sonnabend die zweite Runde. Vizemeister Leipzig siegte 4:0 bei Zweitligist SV Sandhausen, Leverkusen setzte sich mit 3:0 bei Regionalligist 1. FC Lok Leipzig durch. Stuttgart gewann sogar 6:0 beim Berliner Regionalligisten BFC Dynamo.

Mehr Mühe hatten lange Zeit die Augsburger beim 4:2 beim Oberligisten Greifswalder SC und die Bielefelder beim 6:3 bei Regionalligist SpVgg Bayreuth.

Norderstedt gegen Hannover chancenlos

Chancenlos war Hamburgs Lotto-Pokal-Sieger Eintracht Norderstedt. Gegen Zweitligist Hannover 96 unterlag der Regionalligaclub mit 0:4 (0:2). Die Tore erzielten Philipp Ochs (20. Minute), Marvin Ducksch (45., Foulelfmeter, 62.) und Florent Muslija (65.). Zu den rund 750 Zuschauern in Norderstedt zählten auch die Hamburger Fußball-Legende Uwe Seeler und der Hannoveraner Ex-Torjäger Dieter Schatzschneider.

Hannovers Marcel Franke (l.) im Zweikampf mit Jan Lüneburg von Eintracht Norderstedt.

Foto: Selim Sudheimer / Getty Images

Gastgeber Norderstedt fand gut in die Partie und kam durch Konter zu Torchancen. In der sechsten Minute parierte 96-Torwart Martin Hansen einen Torschuss von Hamajak Bojadgian. Die Gäste gerieten etwas glücklich in Führung, als Norderstedts Torwart Lars Oliver Huxsohl einen hohen Ball von Ochs falsch einschätzte. In der letzten Minute der ersten Halbzeit wurde Sebastian Stolze von Fabian Grau im Strafraum gefoult, beim Elfmeter traf Ducksch sicher.

Nach der Pause hatte Hannover das Spiel komplett unter Kontrolle. Dominik Kaiser scheiterte am Pfosten (50.), Ducksch traf die Latte (59.). Drei Minuten später war der Stürmer erfolgreicher, als er zum 3:0 traf. Muslija sorgte für den Schlusspunkt, weil die Gäste weitere Chancen ungenutzt ließen.