Hamburgs Hockey-Asse starten die Mission Tokio

Hamburg. Es war an Torhüter Victor Aly (27), die Gefühlslage zusammenzufassen, in der die Hamburger Delegation der deutschen Hockeyteams – zehn Damen und drei Herren – am Freitagnachmittag um 14 Uhr vom Flughafen Fuhlsbüttel nach Frankfurt am Main flogen, um dort am Abend den Flieger in Richtung Tokio zu besteigen. In Japan beginnt am 24. Juli das olympische Turnier, die Herren treffen zum Auftakt auf Kanada. Die Damen haben ihr erstes Gruppenspiel tags darauf gegen Rio-Olympiasieger Großbritannien.

„Angesichts der jüngsten Nachricht, dass wir ohne Zuschauer spielen müssen, ist ein bisschen Wehmut dabei, gleichzeitig aber auch Demut davor, dass ein solches Großevent überhaupt stattfinden kann“, sagte Aly, der für den Großflottbeker THGC spielt. Alles in allem überwiege aber die Vorfreude. Das bestätigte auch Torjägerin Lisa Altenburg (31) vom Club an der Alster. „Die Verlegung der Spiele und das zusätzliche Jahr der Vorbereitung haben Kraft gekostet. Jetzt sind wir sehr glücklich, dass es tatsächlich losgeht!“