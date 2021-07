Stealers mit ersten Heimspielen auf renoviertem Feld

Hamburg. Kurz vor dem Ende der verkürzten Saison der Baseball-Bundesliga Nord haben die Hamburg Stealers nach acht Auswärtsspielen in Folge am Sonnabend (12 und 15.30 Uhr) erstmals Heimrecht. Dabei trifft die Mannschaft von Trainer David Wohlgemuth im Ballpark am Langenhorst in Hamburg-Niendorf als Tabellendritter (4:4 Siege) auf Schlusslicht Dortmund Wanderers (2:8).

Auch wenn die Stealers auf die Stammspieler Brehan Murphy und Jerome Rousseau verzichten müssen, stehen die Chancen gut, dass sie ihren Play-off-Platz festigen können. „Allerdings konnten wir in der Woche noch nicht auf dem Infield trainieren“, sagt Wohlgemuth und spricht damit die umfangreichen Sanierungsarbeiten an, die zuletzt auf dem Spielfeld vorgenommen werden mussten.

Hamburg Stealers bauen auf Simon Bäumer

In der Offensive können die Stealers vor allem auf ihr Nachwuchstalent Simon Bäumer und den US-Amerikaner Tyler Villaroman, der allein bei den Siegen am vergangenen Wochenende bei den Berlin Flamingos vier Homeruns geschlagen hatte, setzen. Zuschauer sind in begrenzter Zahl zugelassen.

( HA )