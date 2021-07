Selbstversuch: Am Ende musste wegen Corona sogar die Prüfung während einer Videositzung abgenommen werden. Die Hintergründe.

Ausbildung Am Laptop zum Fitnesstrainer: Es ist geschafft

Hamburg. Da ist das Ding. Der Postbote brachte das DIN-A4-große Papier, das mir bescheinigt, lizenzierter B-Fitnesstrainer zu sein. Der Selbstversuch, sich bei der OTL Akademie online zum Fitnesstrainer ausbilden zu lassen, ist geglückt. Auch wenn Corona sogar den einzigen Präsenztag kippte.

Rückblick: Mitte März beginne ich mit den Übungen. Das Schema ist ähnlich aufgebaut wie das eines Studiums. In Lehrvideos (fünf bis 30 Minuten) wird die Thematik eines Fitnesstrainerbereichs vermittelt (zum Beispiel: Herz-Kreislauf-System), ehe mir anschließend das Skript zu Verfügung steht und ich abschließend etwa fünf Kontrollfragen beantworten muss. Dann wartet das nächste der insgesamt zwölf Themen.

Jeden Tag ein Versuch bei Zwischenprüfung

Sind alle Bereiche bearbeitet, ist die theoretische Zwischenprüfung der nächste Schritt. 30 Multiple-Choice-Fragen in 45 Minuten erwarteten mich, von denen 75 Prozent richtig beantwortet werden mussten. Da ich jeden Tag einen Versuch hatte, probierte ich direkt mein Glück und begann mit Versuch Nummer eins, ohne auch nur einmal dafür gelernt zu haben und ohne zu spicken.

Keine gute Idee: Von den doch deutlich detaillierteren und komplizierteren Fragen als angenommen hatte ich nur 68 Prozent richtig. Ich nahm mir vor, das 360-seitige Skript noch einmal durchzulesen, um auch die ersten Themen wieder in mein Gedächtnis zu rufen.

Keine Präsenzpflicht durch Corona

Es funktionierte: Mit 88 Prozent richtiger Antworten meldete ich mich für die Theorie und Praxisprüfung an. Kurz darauf erhielt ich eine E-Mail mit der überraschenden Information, was ich brauchen würde, um meinen praktischen Prüfungsteil im Zoom-Meeting vor dem Computer durchzuführen. Der eine Tag, der in Präsenz stattfinden sollte, war Opfer des Coronavirus geworden.

Anstatt zu lernen und vorzumachen, wie ich einem potenziellen Fitnesskunden das Bankdrücken auf der Hantelbank zeige, sollte ich jetzt eine Kniebeuge mit einer Besenstange imitieren? Vor dem Rechner? Das war nicht das, was ich mir vorgestellt hatte, aber es ging eben nicht anders. Immerhin war ich, was das Equipment angeht, ganz gut aufgestellt.

Zuerst Praxis, dann die Theorie

Und dann war er gekommen: der Prüfungstag. Gemeinsam mit einem anderen angehenden Fitnesstrainer ging der Prüfer mit uns noch einmal alle Übungen, die wir vorbereiten sollten, durch, erklärte uns, worauf zu achten sei und demonstrierte die korrekte Ausführung. Dann waren wir an der Reihe, und wir schlugen uns ordentlich.

Das zumindest bestätigte uns Prüfer Michele, der versicherte, dass durchaus schon einige Auszubildende durch die praktische Prüfung durchgefallen seien. Wir nicht: Der praktische Teil war geschafft. Damit war die theoretische Prüfung an der Reihe, die wie die Zwischenprüfung ablief, in der diesmal allerdings 47 Fragen in 60 Minuten zu beantworten waren.

Komplette Ausbildung am PC

Ich nutzte jede einzelne Sekunde der Zeit, denn die Abschlussprüfung war durchaus noch ein bisschen komplizierter als die Zwischenprüfung. Bei zwei bis drei Fragen bin ich mir bis heute sicher, dass deren Antworten nicht im Skript standen. Doch nach einer Stunde war auch dieser Teil bewältigt mit 92 Prozent korrekt beantworteter Fragen.



Und damit war er beendet, mein Selbstversuch, sich online zum Fitnesstrainer ausbilden zu lassen. Etliche Stunden vor dem PC und dem Lernskript, lediglich eine am Prüfungstag an der Hantel: Und doch fühle ich mich dazu bereit, jemanden an Fitnessgeräten oder freien Hanteln zu trainieren, Hilfestellungen zu geben und Trainingspläne zu erstellen.

Größerer Praxisanteil wäre wünschenswert

Natürlich kommt es einem eigenartig vor, ein Sporttrainer zu sein, der sich während seiner kompletten Ausbildung nur zu Hause aufhalten konnte. Doch genau das ist nun einmal das Konzept der OTL. Wer sich für eine Ausbildung im Fitnessbereich interessiert, sich die Zeit aber selbst einteilen möchte, für den ist eine Online-Fitnesstrainerausbildung auf jeden Fall eine Option – auch wenn ein etwas größerer Praxisanteil natürlich nicht geschadet hätte.

Der Selbstversuch wurde unterstützt von der Online Trainer GmbH.

( jal )