EM 2021: Wales vs. Schweiz - Eidgenossen mit Bundesligapower

Baku. Nach dem Auftaktspiel zwischen der Türkei und Italien greifen nun in der Gruppe A auch Wales und die Schweiz ins Geschehen ein. Dabei setzen die Eidgenossen vor allem auch auf Spieler, die in der Bundesliga aktiv sind. Insgesamt stehen elf Profis, die in der Belletage des deutschen Fußballs unter Vertrag stehen, im Kader. Im Aufgebot stehen auch die ehemaligen Bundesliga-Spieler Xherdan Shaqiri (FC Bayern) oder Granit Xhaka, der für Borussia Mönchengladbach aktiv war.

Bei den Walisern fiel kurz vor dem Turnier Abwehrspieler James Lawrence vom FC St. Pauli aus. Die Hoffnungen ruhen bei der Mannschaft von Cheftrainer Ryan Giggs auch auf Superstar Gareth Bale von Real Madrid.

