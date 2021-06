Nagelsmann sorgt für ersten Paukenschlag bei den Bayern

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 11. Juni 2021:

Asamoah sieht besseren Umgang bei Rassismus-Vorfällen

Der zweimalige WM-Teilnehmer Gerald Asamoah hat ein Umdenken bei rassistischen Vorkommnissen im Fußball in Deutschland festgestellt. „Nach der WM 2006 wurde ich bei einem Spiel in Rostock rassistisch angegriffen. Anschließend sprach ich in den Medien darüber, aber keiner meiner damaligen Nationalmannschafts-Mitspieler sprang mir zur Seite. Das ist heute anders. Spieler wie etwa Leon Goretzka positionieren sich“, sagte der 43-Jährige auf einer digitalen Podiumsdiskussion beim Deutschen Stiftungstag über Rassismus im Fußball.

Der ehemalige St.-Pauli-Profi verbringt zurzeit seinen Urlaub in seinem Geburtsland Ghana und wurde zugeschaltet. Asamoah, Koordinator der Lizenzspielerabteilung beim Zweitligisten Schalke 04, kam im Alter von 12 Jahren nach Deutschland.

Auch 1997 musste er, damals bei Hannover 96 unter Vertrag, in Cottbus massive Anfeindungen erleben: „Purer Rassismus, aber niemand hat es angesprochen. Die Zeitungen haben nach dem Spiel keine Zeile darüber geschrieben. Man hat das Thema einfach laufen lassen.“

Über seine Zeit als deutscher Nationalspieler berichtet er im Dokumentarfilm „Schwarze Adler“, der am 18. Juni im ZDF ausgestrahlt wird.

Belgien zum EM-Auftakt ohne Superstar de Bruyne

Mitfavorit Belgien muss zum Auftakt der Fußball-Europameisterschaft ohne seinen Starspieler Kevin De Bruyne planen. Der 29 Jahre alte Mittelfeldakteur von Manchester City soll nach übereinstimmenden belgischen Berichten nicht mit der Mannschaft nach St. Petersburg reisen, wo die Red Devils am Sonnabend (21Uhr /ZDF und MagentaTV) gegen Gastgeber Russland ins Turnier starten. De Bruyne hatte sich vor zwei Wochen im Champions-League-Finale eine Gesichtsverletzung zugezogen und war danach operiert worden. Eine offizielle Bestätigung für De Bruynes Ausfall gab es zunächst nicht.

Den Berichten zufolge soll der Weltklassespieler seinen späteren Einstieg ins Turnier bereits am Donnerstag beim Treffen mit König Philippe angedeutet haben. „Werde ich spielen können? Hoffentlich das zweite Spiel gegen Dänemark“, wurde De Bruyne zitiert. Der ehemalige Wolfsburger gilt als Schlüsselspieler beim WM-Dritten. Auf Dänemark trifft Belgien in der kommenden Woche am Donnerstag (18 Uhr).

Nagelsmann überraschst bei Planung der Bayern-Vorbereitung

Bayern Münchens neuer Trainer Julian Nagelsmann verzichtet nach Informationen der „Bild“-Zeitung in der Vorbereitung auf die neue Fußball-Saison auf ein Trainingslager. Demnach will der 33-Jährige den Nationalspielern im Team des deutschen Rekordmeisters nach der EM und angesichts der dicht getakteten Hinrunde weitere Reisestrapazen ersparen. Nagelsmann werde mit der Mannschaft daher die gesamte Zeit auf dem Bayern-Gelände an der Säbener Straße in München arbeiten.

Vorbereitungsstart des Titelverteidigers ist am 6. Juli. Am ersten August-Wochenende starten die Bayern mit der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals in die Saison.

Ex-Kapitän Ballack sieht DFB-Team unter Druck

Michael Ballack sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der EM massiv unter Druck. „Wir haben zuletzt enttäuscht. Die Reputation steht auf dem Spiel“, sagte der ehemalige DFB-Kapitän im "Sportbuzzer"-Interview.

Nach dem blamablen Vorrunden-Aus bei der WM 2018 müsse die DFB-Auswahl als „Aushängeschild des deutschen Fußballs“ Wiedergutmachung betreiben. „Man ist immer zu einem Turnier gefahren, um mindestens das Halbfinale zu erreichen – da müssen wir wieder hinkommen. Von der Qualität her sind wir nach wie vor gut aufgestellt, haben aber auch ein paar Baustellen. Um gegen die Top-Nationen zu bestehen, muss sich einiges verbessern“, betonte Ballack.

Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw startet am Dienstag in München gegen Weltmeister Frankreich ins Turnier. Weitere Gruppengegner sind Europameister Portugal (19.6.) und Ungarn (23.6.) ebenfalls in München.