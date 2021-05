Gräfe bringt Steinhaus als DFB-Präsidentin ins Spiel

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 16. Mai 2021:

Nach FA-Cup-Finale: Tuchel hadert mit VAR

Trainer Thomas Tuchel hat sich nach der 0:1-Niederlage seines FC Chelsea im FA-Cup-Endspiel gegen Leicester City verärgert über den Einsatz des Videoassistenten (VAR) gezeigt. Der hatte kurz vor dem Ende des Spiels das vermeintliche Ausgleichstor für Chelsea wegen einer äußerst knappen Abseitsposition aberkannt, sich aber vorher bei einem angeblichen Leicester-Handspiel nicht eingeschaltet.

„Die Spieler haben sofort gesagt, das war Handspiel“, sagte Tuchel am Samstagabend nach der Partie im Wembley-Stadion. „Zum zweiten Mal in Folge gibt es Handspiel zu unseren Ungunsten, und der VAR greift nicht ein.“ Schon im letzten Premier-League-Spiel gegen den FC Arsenal (0:1) hatte die Tuchel-Elf erfolglos gefordert, dass der Videoassistent herangezogen wird. „Gegen Arsenal war es auf der Linie, und heute wieder eins, die sind wirklich entscheidend.“

Seiner Mannschaft wollte der 47-Jährige keine Vorwürfe machen. „Wir sind enttäuscht, aber nicht sauer über die Leistung der Jungs“, sagte Tuchel. „Ich glaube, die Leistung war gut genug, um zu gewinnen.“ In der zweiten Hälfte habe Chelsea das Spiel kontrolliert. „Wir haben ein Tor aus dem Nichts kassiert. Ein fantastisches Tor und ein Glückstor.“ Youri Tielemans (63. Minute) erzielte den Siegtreffer für Leicester.

In der Schlussphase hatte Chelsea den Ausgleich auf dem Fuß. Der starke Leicester-Keeper Kasper Schmeichel parierte einen Schuss von Mason Mount. Der vermeintliche Ausgleich durch Ben Chillwell wurde wegen einer minimalen Abseitsposition vom Videoschiedsrichter aberkannt. „Wir haben die Chance von Mason und ein Abseitstor, das sehr knapp war“, sagte Tuchel. „Wir hatten einfach Pech heute.“

Nordkorea zieht sich aus WM-Qualifikation zurück

Nordkorea hat seine Fußball-Nationalmannschaft aus den Qualifikationen zur Weltmeisterschaft 2022 und Asien-Meisterschaft 2023 zurückgezogen. Diese Entscheidung teilte der asiatische Kontinentalverband AFC am Sonntag zunächst ohne Angabe von Gründen mit. Nordkorea hatte bereits Anfang Mai entschieden, auf die anstehenden Spiele in der asiatischen WM-Qualifikation zu verzichten.

Das Ansteckungsrisiko angesichts der Corona-Pandemie sei zu groß, habe es zur Begründung geheißen, sagte damals eine Sprecherin des Vereinigungsministeriums im südkoreanischen Seoul, wo die Spiele hätten stattfinden sollen. Daraufhin hatte der AFC Nordkorea gebeten, die Entscheidung noch einmal zu überdenken. Bereits zuvor hatte das abgeschottete Land entschieden, keine Athleten zu den Olympischen Spielen in Tokio im Sommer zu entsenden. Nordkorea hatte dies ebenfalls mit den Gesundheitsrisiken durch Corona begründet.

Welche Konsequenzen die Entscheidung auf die Qualifikation für die WM 2022 in Katar hat, soll nach Angaben des AFC zeitnah bekanntgegeben werden. Nordkorea liegt in der Gruppe H mit Turkmenistan, Südkorea, dem Libanon und Sri Lanka nach fünf Partien mit acht Zählern punktgleich mit dem Dritten Libanon und dem Zweiten Südkorea auf dem vierten Platz. Turkmenistan führt die Gruppe mit neun Punkten an.

Trotz Lockdown: Besiktas-Fans feiern Titelgewinn

Trotz Lockdowns in der Türkei haben Fans des Istanbuler Clubs Besiktas die Meisterschaft ihres Vereins auf der Straße gefeiert. Fußball-Fans in Istanbul sangen, tanzten und hielten am Samstagabend Besiktas-Schals in die Fernsehkameras. Autos zogen hupend durch die Stadtviertel. Noch bis Montagmorgen gilt in der Türkei wegen der Corona-Pandemie ein Lockdown, die Menschen dürfen eigentlich nur tagsüber und aus dringenden Gründen auf die Straße.

Im Bezirk Eyüpsultan auf der asiatischen Seite der Stadt kam es auch zu Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften, wie die Tageszeitung „Cumhuriyet“ berichtete. Auf Videos war ein Gerangel zwischen Besiktas-Fans und sogenannten Stadtteilwächtern zu sehen. Die Hilfspolizisten gaben Warnschüsse in die Luft ab. Das Verhalten der Sicherheitskräfte sorgte in sozialen Medien für scharfe Kritik.

Der neue Meister Besiktas widmete den Erfolg unterdessen den Fans. Sie hätten den Club in der gesamten Saison unermüdlich unterstützt, „diese Meisterschaft gehört Euch“, schrieb der Verein auf Twitter und teilte ein Foto der Mannschaft aus der Kabine. Präsident Recep Tayyip Erdogan schrieb auf Twitter, er gratuliere von Herzen.

Gräfe bringt Steinhaus als DFB-Präsidentin ins Gespräch

Schiedsrichter Manuel Gräfe hat seine Kollegin Bibiana Steinhaus-Webb als mögliche Nachfolgerin von DFB-Präsident Fritz Keller ins Gespräch gebracht. „Warum nicht Bibi? Sie hat Weltmeisterschaften gepfiffen, sie hat viele Jahre beim DFB gearbeitet, sie kennt alle Facetten des Sports von beiden Seiten“, sagte Gräfe im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF. Beim Deutschen Fußball-Bund hat Präsident Fritz Keller seinen Rückzug angekündigt.

Manuel Gräfe ist ein Mann klarer Worte. Der Bundesliga-Schiedsrichter schlägt dem DFB eine Kandidatin für das Amt des Präsidenten vor.

Foto: dpa

Die 42 Jahre alte Steinhaus-Webb hat als erste Schiedsrichterin in der Bundesliga Spiele geleitet. „Sie hat auch die Nachteile erlebt als Frau, musste sich richtig durchbeißen, das war nicht einfach für sie. Ich habe sie immer bewundert, dass sie diese Konsequenz hatte, diese Hartnäckigkeit“, sagte Gräfe über seine Kollegin, die inzwischen als Video-Assistentin im Einsatz ist. „Die bräuchte es auch in der Spitze und vielleicht wäre das mal ein neuer Ansatz.“ Er traue Steinhaus „eine andere Art, eine andere Moderation“ zu, „die vielleicht für Lösungen offener und bereiter sind“, sagte Gräfe.

Nach dem angekündigten Rückzug von Keller hatte unter anderem die ehemalige Weltfußballerin Nadine Keßler gefordert, der DFB müsse auch über eine Frau an der Spitze nachdenken. „Es gibt sicherlich auch noch viele andere fähige Frauen, die das machen könnten“, sagte Gräfe, der „einen Strukturwandel und eine andere Philosophie“ beim DFB forderte. „Es hilft nicht, nur den Präsidenten auszutauschen.“