Bundestrainer Löw macht Müller Hoffnung auf EM-Teilnahme

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 11. Mai 2021:

Juventus Turin will Real-Coach Zidane verpflichten

Real-Coach Zinedine Zidane wird offenbar beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin als Nachfolger für den angezählten Trainer Andrea Pirlo gehandelt. Laut der "Gazetta dello Sport" wird Zidane in der kommenden Spielzeit nicht mehr Chefcoach des spanischen Rekordmeisters sein, Pirlo soll seine Arbeit als Cheftrainer bei Juventus nur noch bis zum Saisonende fortsetzen.

Zidane wechselte als Spieler in der Saison 1996/97 zu Juventus. Mit der Alten Dame gewann er unter Marcello Lippi das Weltpokalfinale 1996, holte zweimal die italienische Meisterschaft und stand zweimal im Champions-League-Finale, das er aber beide Male verlor.

Als möglicher Pirlo-Nachfolger wurde in den italienischen Medien auch bereits Ex-Juve-Coach Massimiliano Allegri gehandelt, der mit den Turinern fünf Meisterschafen in Serie gewonnen und in den letzten zwei Spielzeiten pausierte hatte.

DFB-Pokalfinale: Dortmund bittet Fans, nicht nach Berlin zu reisen

Borussia Dortmund hat seine Fans aufgefordert, auf keinen Fall zum DFB-Pokal-Finale am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) zu fahren. Unter dem Slogan „Entscheidend ist auffe Couch“ schrieb der Bundesligist auf seiner Homepage: „Seht bitte davon ab, nach Berlin zu reisen oder zu Menschenansammlungen zusammenzukommen, um das Spiel gemeinsam zu sehen oder im Falle eines Pokalsiegs zu feiern.“

Der BVB verwies vor dem „Geisterfinale“ gegen RB Leipzig darauf, dass es weder Public Viewing noch andere Möglichkeiten der Zusammenkunft geben werde: „Bereits beim Finale 2020 hat die Berliner Polizei die Corona-Schutzverordnung konsequent durchgesetzt. Das ist auch in diesem Jahr zu erwarten.“

Die Mannschaft reist erst am Mittwochnachmittag mit dem Flugzeug an. Nach dem Endspiel geht es am Freitag nach Frankfurt zur Vorbereitung auf das Ligaspiel beim FSV Mainz 05 am Sonntag weiter. „Erst nach dem Spiel in Mainz reist die Mannschaft wieder nach Dortmund, muss dort aber sofort als geschlossene Gruppe ein Hotel beziehen“, teilte der BVB mit: „Es wird keine Möglichkeit geben, mit den Spielern in Kontakt zu treten, Autogramme zu bekommen oder Selfies zu machen. Das gilt für alle Aufenthaltsorte der Mannschaft wie Stadion, Hotel, Flughafen und Trainingsplatz.“

Nach Telefonat: Löw macht Müller EM-Hoffnung

Bundestrainer Joachim Löw will den ehemaligen Nationalspieler Thomas Müller nach Informationen der „Bild“-Zeitung zur Europameisterschaft in die DFB-Auswahl zurückholen. Gut eine Woche vor Bekanntgabe des EM-Kaders soll Löw schon bei Müller angerufen und dem FC-Bayern-Routinier signalisiert haben, dass er ihn zurückholen wolle, berichtete die Zeitung am späten Montagabend. Eine Stellungnahme Löws dazu gab es nicht.

Der Bundestrainer wird seinen EM-Kader am 19. Mai bekanntgeben; wegen Corona dürfen diesmal 26 Spieler nominiert werden - drei mehr als üblich. Löw berate sich zur Zeit mit seinem Trainerstab und Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff, hieß es in dem Bericht.

Für Deutschland beginnt die EM am 15. Juni mit dem Spiel gegen Frankreich in München. Löw hatte den in dieser Saison überragend aufspielenden Müller im März 2019 zusammen mit den beiden weiteren Rio-Weltmeistern Mats Hummels (Borussia Dortmund) und Jérôme Boateng (FC Bayern) aussortiert. Sein 100. und bislang letztes Länderspiel hatte der heute 31 Jahre alte Müller im November 2018 in der Nations League gegen die Niederlande (2:2) bestritten.

RB Leipzig bindet weiteren Leistungsträger

Der Schwede Emil Forsberg soll laut „Bild“ seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig bis mindestens 2025 verlängern. Das solle noch vor dem DFB-Pokalfinale am Donnerstag (20.30 Uhr/ARD und Sky) gegen Borussia Dortmund bekanntgegeben werden. Lange war unklar, ob der 29-Jährige in der Messestadt bleibt, zuletzt habe er aber seinen Wunsch nach Verlängerung signalisiert. Nach „Bild“-Informationen soll der neue Trainer Jesse Marsch (47) mehrfach mit Forsberg telefoniert und um ihn gekämpft haben.

Superstar Ibrahimovic fehlt AC Mailand im Saisonendspurt

Der AC Mailand muss im Kampf um die Champions League ohne Superstar Zlatan Ibrahimovic auskommen. Der Schwede kann nach Informationen der "Gazzetta dello Sport" wegen Problemen am linken Knie bei den Serie-A-Spielen am Mittwoch gegen FC Turin und am Sonntag gegen Cagliari Calcio nicht auflaufen. Der Einsatz des 39-Jährigen im letzten Saisonspiel ist angeblich fraglich.

Ibrahimovic hatte sich die Verletzung am Sonntag bei Rekordmeister Juventus Turin (3:0) zugezogen. Milan liegt auf Platz drei der Tabelle hinter dem neuen Meister Inter Mailand und Atalanta Bergamo, Club des deutschen Nationalspielers Robin Gosens. Der Vorsprung auf den Tabellenfünften Juve beträgt drei Punkte. Auch das schwedische Nationalteam macht sich mit Blick auf die EM Sorgen um Ibrahimovic. Der Stürmerstar wird sich in den nächsten Tagen weiteren Kontrollen unterziehen.