Nach Nazi-Skandal: Landesverbände fordern Keller-Rücktritt

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 2. Mai 2021:

Nach Nazi-Skandal: Landesverbände fordern Rücktritt von DFB-Präsident Keller

Die Präsidenten der Landes- und Regionalverbände haben DFB-Präsident Fritz Keller das Vertrauen entzogen und ihn aufgefordert, von seinem Amt zurückzutreten. Dies ist das Ergebnis einer außerordentlichen Konferenz an diesem Wochenende in Potsdam. Auch Generalsekretär Friedrich Curtius wurde das Vertrauen entzogen, wie aus einer vom Deutschen Fußball-Bund am Sonntag verbreiteten Mitteilung hervorgeht. Schatzmeister Stephan Osnabrügge und Vizepräsident Rainer Koch sei das Vertrauen in einer geheimen Abstimmung hingegen ausgesprochen worden.

Zudem habe sich die Versammlung gegen einen außerordentlichen Bundestag ausgesprochen. Der öffentliche Druck auf den DFB in seiner massiven Führungs- und Außendarstellungskrise war in den vergangenen Tagen massiv gestiegen. Der 64 Jahre alte Keller war nach einem Nazi-Vergleich in einer Präsidiumssitzung in den vergangenen Tagen in Erklärungsnot geraten. Er hatte Koch als „Freisler“ bezeichnet und so mit Roland Freisler, dem Vorsitzenden des Volksgerichtshofes im Nationalsozialismus, verglichen. Keller hatte daraufhin Koch um Entschuldigung gebeten.

Generalsekretär Friedrich Curtius und Schatzmeister Stephan Osnabrügge hatten Keller für den Nazi-Vergleich scharf kritisiert. Nach „Spiegel“-Informationen hat Curtius die Verfehlung des DFB-Bosses bei der Ethikkommission des Verbandes angezeigt.

Intern kritisierte der DFB-Betriebsrat in einem Schreiben, über das die „Bild am Sonntag“ berichtete, dass der Verband ein „desaströses Bild“ abgebe und forderte „richtungsweisende Entscheidungen“. „Bei einem Neuanfang dürfen sowohl strukturelle als auch personelle Konsequenzen nicht ausgeschlossen werden.“

BVB-Profi Morey erleidet schwere Bänderverletzung

Mateu Morey wird Bundesligist Borussia Dortmund nach seiner Verletzung im Pokal-Halbfinale am Samstag gegen Holstein Kiel (5:0) lange fehlen. „Es ist eine schwere Band- und Kapselverletzung. Weitere Diagnosen werden heute und morgen noch stattfinden. Aber der Junge wird lange ausfallen und in Berlin nicht dabei sein. Das wird ein Grund mehr sein, diesen Titel zu holen“, sagte BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl am Sonntag in der Sport1-Sendung „Doppelpass“.

Der 21 Jahre alte Morey war in einem Laufduell mit Kiels Finn Porath mit dem rechten Fuß im Rasen hängengeblieben und in der 2. Halbzeit nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung auf einer Trage vom Platz gebracht worden. Die Verletzung dämpfte die Freude der Dortmunder über den Einzug in das Endspiel am 13. Mai gegen RB Leipzig deutlich. „Seine Schreie waren sehr lange im Stadion zu hören. Das tut uns für den Jungen sehr, sehr leid“, kommentierte Kehl.

Nach Rassismus-Eklat: Nürnberg verzichtet auf Transfer von Nachwuchstrainer

Der 1. FC Nürnberg nimmt auch auf Drängen seiner Basis hin Abstand von der Verpflichtung des umstrittenen neuen U17-Trainers Maximilian Knauer. Die Personalie habe den Club zu spalten gedroht, hieß es in einer Erklärung, „daher räumen wir einen Fehler in der Betrachtung ein und korrigieren ihn. Sollte der Eindruck entstanden sein, dass wir die Werte des FCN vergessen haben, tut uns dies aufrichtig leid“.

Knauer hatte bei seinem vorherigen Klub Bayern München im Zentrum eines Rassismus-Eklats gestanden. Der 1. FCN habe sich mit der Vergangenheit des 32-Jährigen „intensiv auseinandergesetzt“, teilten die Franken mit.

Er habe „von Anfang an mit offenen Karten gespielt“ und „es zutiefst und von Herzen bereut, einen fremdenfeindlichen Beitrag mit Smileys kommentiert zu haben“. Daher habe man ihm „eine Chance gewähren“ wollen, sagte Sportvorstand Dieter Hecking.

Angesichts der massiven Bedenken der Fans habe sich jedoch ein „Wertekonflikt“ entwickelt, hieß es in der Stellungnahme. Der Club stehe als Verein für „null Toleranz gegen Fremdenfeindlichkeit“. Demnach hätte Knauer seine Aufgabe wohl „nie unbelastet ausüben können“. Künftig werde der Club mit derart sensiblen Themen „noch achtsamer umgehen“, versprach Hecking.

Nagelsmann-Berater verrät Details über Ablösesumme

Die Ablösesumme für Starcoach Julian Nagelsmann ist nach Angaben seines Beraters Volker Struth an Bedingungen geknüpft. „25 Millionen - dafür muss ganz, ganz viel passieren“, sagte Struth am Sonntag in der TV-Sendung „Doppelpass“ von Sport1. Nagelsmann sorgt mit seinem im Sommer bevorstehenden Wechsel von RB Leipzig zum FC Bayern München für einen Ablöserekord für Trainer. Spekuliert wurde bereits über eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro. „Für 23 Millionen hätten wir ihn nicht gehen lassen“, hatte RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff gesagt.

Berater Volker Struth rechtfertigt die hohe Ablösesumme von Julian Nagelsmann

Foto: Imago/Eduard Bopp

Die kolportierten rund 15 Millionen Euro plus Prämienzahlungen sind ein Rekord nicht nur in der Bundesliga. Bislang waren die 7,5 Millionen Euro für den Wechsel von Adi Hütter von Eintracht Frankfurt zu Borussia Mönchengladbach der Höchstwert eines Trainers in Deutschland. International gilt der Wechsel von Andre Villas Boas vom FC Porto zum FC Chelsea vor zehn Jahren als Bestmarke. Von 15 Millionen Euro war damals die Rede.

„Bei so einer Summe kann man ja keinen Zweijahresvertrag vermitteln“, sagte Struth mit Blick auf die Ablöse und den Fünfjahresvertrag, den Nagelsmann bei den Bayern erhält. Von Vertragsbruch beim 33 Jahre alten Nagelsmann, der eigentlich bis 2023 an die Leipziger gebunden war, will Struth nichts wissen - „das hört sich an wie eine Straftat“. Der Coach habe seinen Wechsel-Wunsch bei RB geäußert. „Weder ich noch Julian Nagelsmann noch mein Partner Sascha Breese sind da mit einer Kalaschnikow reingerannt und haben gesagt: Jetzt ist Feierband“, erklärte Struth.

Ehemaliger St.-Pauli-Chef wechselt in die Dritte Liga

Der langjährige Bundesliga-Manager Andreas Rettig wird zum 1. Juni Vorsitzender der Geschäftsführung beim Fußball-Drittligisten FC Viktoria Köln. Der 58-Jährige unterschrieb nach Club-Angaben vom Sonntag einen Vierjahresvertrag beim Drittliga-Achten. Rettig hatte sich im September 2019 aus persönlichen Gründen als kaufmännischer Geschäftsleiter beim FC St. Pauli zurückgezogen.

Davor war er von 2013 bis 2015 Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga und als Manager für den SC Freiburg, den 1. FC Köln und den FC Augsburg tätig. Zu Beginn seiner Karriere hatte er in verschiedenen Positionen bei Bayer Leverkusen gearbeitet.

Der Verein habe ihn bereits kurz nach seiner privaten Rückkehr nach Köln vor anderthalb Jahren kontaktiert, sagte Rettig, der von 1986 bis 1988 mit dem heutigen Sportvorstand Franz Wunderlich zusammen bei der Viktoria spielte und seit 2012 Ehren-Mitglied ist. „Damals passte dies noch nicht in meine Lebensplanung. Wir sind aber im Gespräch geblieben und haben uns weiter ausgetauscht. In den letzten Monaten haben wir unsere gemeinsamen Ziele konkretisiert.“ Jetzt sei der richtige Zeitpunkt für eine Zusammenarbeit gekommen.

Als Grund für die Entscheidung sei „zunächst einmal der Standort zu nennen“, erklärte Rettig in einer Vereinsmitteilung. „Meine Frau und ich wollten nicht mehr umziehen.“ Zudem wolle er „im letzten Drittel meines beruflichen Wirkens keine Kompromisse mehr eingehen. Ich will mich mit Menschen umgeben, mit denen ich vertrauensvoll und mit Freude zusammenarbeite. Und dieses Gefühl habe ich hier. Zudem geht es mir um die Perspektive des Clubs, für den ich ja selbst in den 1980er Jahren gespielt habe. Außerdem finde ich hier den Gestaltungsfreiraum vor, den ich mir wünsche.“